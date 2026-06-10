القاهرة: انطلقت رسميًا الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع Citystars Park St.، أحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، والذي يتم تطويره بواسطة Sky Innovo Developments التابعة لSky Investments Holding ، في خطوة تعكس رؤية المشروع لتقديم وجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والضيافة والمعيشة الراقية ضمن بيئة واحدة بمعايير عالمية.

وتضم المرحلة الأولى مكاتب Park St. Signature الإدارية المُدارة وفق معايير الضيافة الفندقية، والتي توفر مساحات مكتبية متنوعة، إلى جانب Presidential Offices المصممة لتقديم أعلى مستويات الخصوصية لكبار التنفيذيين والشركات. كما يضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل قاعات الأجتماعات ومناطق الأعمال المشتركة وSPA ، بالإضافة إلى Restaurants & Cafés، بما يعزز بيئة العمل ويرتقي بجودة الحياة ضمن وجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والرفاهية فى جهة واحدة.

كما تضم المرحلة الأولى منظومة Fairmont المتكاملة تحت إدارة Fairmont، والتي تشمل فندقًا فاخرًا يمتد على مساحة تتجاوز 33,000 متر مربع ويضم 174 غرفة، إلى جانب وحدات سكنية فندقية راقية (Branded Residences) تمتد على مساحة 76,596 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى أكثر من 80 وحدة مخصصة للإقامات طويلة الأجل (Extended Stay Units)، صُممت لتلبية احتياجات كبار التنفيذيين والمقيمين لفترات ممتدة. وتوفر المنظومة تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة العالمية والمعيشة الراقية، مدعومة بمجموعة من المرافق والخدمات تشمل SPA، وGYM ، وحمام سباحة داخليًا، بما يعزز جودة الحياة داخل المشروع.

ويمتد Citystars Park St. على مساحة 140 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات بنائية تقارب 560 ألف متر مربع، مع واجهة رئيسية بطول 1.2 كيلومتر على الطريق الدائري، ويوفر نحو 5,000 موقف سيارات بما يعزز سهولة الوصول والحركة داخل الوجهة. ويتم تطوير المشروع وفق معايير الاستدامة وشهادة LEED، مع تصميم معماري ذكي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على بيئة متوازنة على مدار اليوم.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي عند مدخل القاهرة الجديدة، على بُعد نحو 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، و25 دقيقة من مدينة نصر، و30 دقيقة من المعادي، و35 دقيقة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و40 دقيقة من مدينة الشيخ زايد، ما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للأعمال والضيافة والحياة العصرية، مع سهولة الوصول إلى أبرز المعالم الحيوية في المدينة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة Sky Innovo Developments التابعة لSky Investments Holding ، قائلًا: “يمثل إطلاق الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من Citystars Park St. خطوة محورية نحو تقديم نموذج جديد للوجهات المتكاملة في السوق المصري، من خلال الدمج بين بيئة الأعمال المتطورة التي توفرها مكاتب Park St. Signature ومنظومة الضيافة العالمية التي تقدمها Fairmont داخل وجهة واحدة.”

وأضاف: “نحن لا نطوّر مشروعًا تقليديًا، بل نعمل على تقديم تجربة متكاملة تعيد تعريف أسلوب الحياة الحديثة عبر الدمج بين العمل والمعيشة والضيافة والترفيه وفق أعلى المعايير العالمية.”

كما قال الأستاذ أحمد يسري، المدير التنفيذي لمجموعة Accor المالكة للعلامة الفندقية العالمية Fairmont Hotels & Resorts" يمثل Citystars Park St. امتدادًا لرؤية Fairmont في تقديم تجارب ضيافة تتجاوز المفهوم التقليدي للفنادق، نحو أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة الهادئة والخدمة المصممة بعناية. ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية تعكس هوية Fairmont وتوفر مستوى جديدًا من الرفاهية والخصوصية داخل واحدة من أبرز الوجهات الحديثة في القاهرة الجديدة.”

تمتلك شركة Sky Innovo Stars مشروع Citystars Park St.، وهي شركة مشتركة بين Citystars Group وSky Innovo Developments، تعكس نموذجًا للتعاون الإقليمي القائم على تكامل الخبرات والاستثمارات. كما تسعى الشركة إلى تقديم وجهات متكاملة متعددة الاستخدامات تسهم في دعم التنمية العمرانية وتعزيز النمو الاقتصادي.

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