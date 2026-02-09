الاتفاقيات التي تم توقيعها في معرض الدفاع العالمي في الرياض، تعزز شراكة تمتد لعقد من الزمن بين شركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات" و"جي إي إيروسبيس"، التي تدعم أكبر أسطول من محركات "F110" في العالم خارج الولايات المتحدة

الرياض: وقعت "جي إي إيروسبيس"، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GE) وشركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات" ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز الجهوزية التشغيلية لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية من محركات "F110"، وبناء القدرات المحلية. وبالاستفادة من الشراكة الممتدة لعقد من الزمن بين الشركتين، تركز الاتفاقيات على محركات "F110-129" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كما ستدعم العملاء الآخرين لنفس الطراز من المحركات في المنطقة. وقد اجتمع القادة لتوقيع الاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

تمثل هذه الاتفاقيات المرحلة الثالثة من مبادرة طويلة الأمد، تستند إلى نجاح اتفاقيتي المرحلتين الأولى والثانية المماثلتين، اللتين قدمت خلالهما "جي إي إيروسبيس" خدمات الإصلاح والصيانة الشاملة لشركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات"، والتي تهدف إلى ضمان استمرار إمداد المواد وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة لبرنامج سلامة الهيكل لمحركات "F110" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية. كما تؤكد هذه الاتفاقيات الرؤية المشتركة للشركتين لتعزيز السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي للطائرات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد النوخاني، العضو المنتدب لشركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة": "تمثل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها المرحلة التالية من شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’جي إي إيروسبيس‘، وخطوة مهمة نحو تعزيز جهوزية أسطول محركات ’F110‘ التابع للقوات الجوية الملكية السعودية. كما نتعاون سوياً على توسيع قدرات الصيانة والدعم الفني لمحركات ’F110-129‘ داخل المملكة، بما يضمن توافر المواد على المدى الطويل، وتقديم أعلى معايير السلامة والأداء التي يحتاجها عملاؤنا في المملكة والمنطقة. ويعزز هذا الإنجاز أيضاً جهود التوطين بما يدعم رؤية السعودية 2030، ويسهم في التنمية الصناعية المحلية، وبناء قدرات رئيسية ومستقلة في مجال صيانة ودعم قطاع الطيران".

من جانبه، قال سليم مسلم، نائب الرئيس لشؤون الدفاع والأنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة "جي إي إيروسبيس": "تعد شراكتنا الراسخة مع شركة ’الشرق الأوسط لمحركات الطائرات‘ دليلاً واضحاً على رؤيتنا المشتركة الرامية لتعزيز القدرات المحلية وضمان أعلى مستويات الجهوزية التشغيلية لعملائنا إلى أقصى حد. ستساهم هذه الاتفاقيات بشكل كبير في زيادة توافر المحركات، وتبسيط عمليات الصيانة والإصلاح الشاملة، ودعم المهام الحيوية للقوات الجوية الملكية السعودية بشكل مباشر. وانطلاقاً من كوننا شريكاً موثوقاً للمملكة، فإننا نفخر بتقديم خدمات عالية الجودة لشركة ’الشرق الأوسط لمحركات الطائرات‘، ما يقلل من أعباء الصيانة وانقطاعات الخدمة لأسطول محركاتها الحيوي ’F110‘".

وبموجب اتفاقية دعم المواد لمحركات "F110-129"، ستوفر شركة "جي إي إيروسبيس" المجموعات الأساسية لبرنامج سلامة الهيكل للمحركات (قطع غيار محركات "F110-129") لدعم شركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات" في إجراء عمليات الصيانة اللازمة لمحركات "F110-129" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية داخل المملكة. وتعزز اتفاقية الإصلاح والصيانة لمحركات "F110-129" توفير خدمات إصلاح وصيانة شاملة لمحركات "F110-129" خصيصاً لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية. كما وقعت شركة "جي إي إيروسبيس" اتفاقية خدمات جديدة لمحركات "F110-129" لتوسيع نطاق خدمات الإصلاح والصيانة الشاملة الأساسية لتشمل العملاء الآخرين لمحركات "F110" في المنطقة.

وخلال ما يزيد على عشر سنوات من التعاون المشترك، حققت "جي إي إيروسبيس" و"الشرق الأوسط لمحركات الطائرات" إنجازات بارزة، من بينها إنشاء مرافق إصلاح وصيانة شاملة لمحركات "F110-129" و"T700" في شركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات". وعلى نطاق أوسع، ولأكثر من أربعين عاماً، كانت "جي إي إيروسبيس" شريكاً راسخاً لقطاع الطيران والدفاع السعودي، حيث تعاونت مع عدد من الشركاء السعوديين لتحقيق رؤية 2030 من خلال توفير التكنولوجيا المتطورة، وتنمية المواهب، وبناء القدرات. وتشغل ​​"جي إي إيروسبيس" وشركاؤها حالياً أكبر أربع ناقلات تجارية في المملكة العربية السعودية، كما تدعم أكبر أسطول من محركات "F110" خارج الولايات المتحدة.

تُعد "جي إي إيروسبيس" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) شركة عالمية رائدة في مجال الدفع والخدمات والأنظمة في مجال الطيران، ولديها قاعدة مجمعة تضم ما يقرب من 50000 محرك لطائرات تجارية و30000 محرك لطائرات عسكرية. وبفضل فريق عالمي يضم 57000 موظف يبنون على إرث عريق يمتد لأكثر من قرن من الإبداع والتعلم، تلتزم شركة "جي إي إيروسبيس" بالابتكار في مستقبل الطيران ومساعدة الناس على السفر وإعادتهم إلى ديارهم سالمين. تعرف على المزيد حول كيفية قيام شركة "جي إي إيروسبيس" وشركائها بتعريف مفهوم الطيران اليوم وغداً ومستقبلاً من خلال زيارة: www.geaerospace.com .

