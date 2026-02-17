الرياض، المملكة العربية السعودية: تعمل EY السعودية وMicrosoft على بحث سبل التعاون بهدف تقديم خدمات استشارية مبتكرة وتجارب عملاء تحولية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مجموعة الخدمات التي أطلقتهاEY مؤخراً تحت مسمى EY Studio+ ويأتي هذا الإعلان في إطار توسيع العلاقة العالمية الراسخة بين الجهتين، والتي تهدف إلى تطوير حلول ورؤى مستقبلية تسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للعملاء في المملكة.

وتمثل EY Studio+ حلاً عالمياً متكاملاً للنمو والتحول المرتكز على العميل، إذ تجمع نخبة من أفضل المواهب العالمية في مجالات التصميم، والمبيعات، والتسويق، وتجربة العملاء، لدعم المؤسسات في تحقيق النمو في اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.

ويعمل هذا التعاون المشترك على تعزيز رحلة العملاء من الشركات في المملكة العربية السعودية، من خلال دمج قدرات قطاعية موثوقة مع تقنيات مبتكرة ورائدة لتحقيق نتائج مؤثرة بما يسهم في معالجة التحديات المعقدة.

وكجزء من هذا التعاون، ستعمل منصة EYالسعودية مع مايكروسوفت على استكشاف فرص مشتركة لتقديم خدمات استشارية وحلول تقنية متقدمة لعملاء EY في المملكة. كما سيعمل الجانبان على تطوير منهجيات مشتركة ورؤى تركز على تصميم التجارب، والابتكار، وتحويل نماذج الأعمال، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمنتديات والمعارض ذات الصلة في المملكة لاستعراض قدراتهما المتكاملة.

وفي هذا السياق، قال عمر عودة، رئيس قطاع الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجمع EY ومايكروسوفت تاريخ طويل من التعاون المثمر القائم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق قيمة حقيقية للعملاء والمجتمعات. ويأتي هذا التعاون الجديد من خلال EY Studio+ ليعكس التزامنا المشترك بدعم المؤسسات في المملكة لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ونهدف إلى تطوير عروض قيمة قوية تمكّن عملاءنا من الازدهار في سوق شديدة التنافسية وتعزيز مساهمتهم في نمو اقتصاد المملكة".

من جانبها علقت مها الإبراهيم، نائب الرئيس لحلول الشركاء المؤسسيين في مايكروسوفت العربية: "يعكس تعاوننا مع EYالسعودية قوة التكامل بين تقنيات مايكروسوفت في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبين الخبرة القطاعية العميقة لشركة EY ونهجها المرتكز على التصميم. ولا شك بأن هذه المبادرة ستسهم في تمكين المؤسسات في المملكة والمنطقة من تسريع التحول الرقمي، وبناء تجارب مبتكرة، تتمحور حول الإنسان، وملائمة للمستقبل".

بدوره، قال ألفونسو جوتيريز، رئيس تحالف EY ومايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هذه محطة جديدة في مسيرة الشراكة بين EY ومايكروسوفت، وفرصة لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال حلول ذكية، وآمنة، وقابلة للتوسع. وسوف نعمل معاً على مساعدة المؤسسات في المملكة العربية السعودية على الانتقال من الرؤى والطموحات الجريئة إلى تحقيق تأثير فعلي على أرض الواقع، عبر إعادة تصور كيفية تفاعلها مع عملائها وتعزيز نموها".

