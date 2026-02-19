الرياض، اختتمت Exel by Merak، شركة ابتكار تابعة لميراك كابيتال، فعاليات الحفل الختامي للدفعة الثانية من مسرعتها المتخصصة للألعاب، وذلك بعد مسار مكثف استمر 13 أسبوعاً لدعم 17 شركة ناشئة في مجالي النشر وجاهزية الأعمال. وقد حصلت الشركات الناشئة الـ17 المشاركة على استثمار إجمالي بقيمة 5.1 مليون دولار أمريكي من صندوق ميراك للألعاب.

وشهد الحدث، الذي أُقيم في الرياض، حضور مؤسسين ومستثمرين وممثلين عن منظومة الألعاب، وجرى خلال الحفل استعراض الاستوديوهات المشاركة مشاريعها والألعاب التي طوّرتها خلال فترة البرنامج. وعكس الحفل الختامي مستوى التقدم الذي حققته الشركات الناشئة، سواء على صعيد وضوح الرؤية للمنتجات أو تعزيز الجاهزية التجارية وخطط التوسع.

وتلقّى المشاركون مئات الساعات من الدعم العملي المكثف، بقيادة فريق داخلي من خبراء دوليين مقيمين في الرياض طوال فترة المسرّعة. وعمل الفريق عن قرب مع المؤسسين على دعم قرارات تطوير المنتجات، وتعزيز جاهزية النشر، وتطوير التنفيذ التجاري.

كما شارك في البرنامج 18 مرشداً من أصحاب الخبرات الدولية، عملوا بشكل مباشر مع الاستوديوهات المشاركة، ونقلوا خبراتهم من خلال جلسات إرشادية متخصصة. واستفادت الشركات الناشئة كذلك من إسهامات خبراء بارزين في قطاع الألعاب العالمي، ما أتاح لها الاطلاع على معايير دولية متقدمة في جودة المنتجات، وانضباط عمليات التطوير، واستراتيجيات طرح الألعاب في الأسواق.

وقد أعلنت الشركة تعيين فيصل السدراني رئيساً تنفيذياً للشركة، مواصلاً قيادته للمنصة في مرحلتها المقبلة، مع توسيع نطاق عملها لتكون شركة ابتكار متعددة القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال فيصل السدراني، الرئيس التنفيذي لـ Exel by Merak: "تهدف Exel إلى دعم الابتكار في المملكة من خلال تمكين رواد الأعمال والمساهمة في تطوير بيئات داعمة للابتكار. ويركز عملنا على تحديد الفرص في القطاعات الواعدة ودعم نموها. وقد بدأنا بالتركيز على قطاع الألعاب الإلكترونية، من خلال دعم المؤسسين والاستوديوهات في بناء وتوسيع قدرات تطوير الألعاب داخل المملكة."

وكشفت الشركة أن الدفعة الثالثة من المسرعة ستنطلق في الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التركيز على دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وتلك التي تشهد نمواً متسارعاً، والعمل على معالجة الفجوات الرئيسة في القطاع.

الجدير بالذكر أن مسرّعة الألعاب أُطلقت ضمن صندوق ميراك للألعاب، وهو صندوق استثماري بقيمة 80 مليون دولار يندرج تحت برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بإشراف صندوق التنمية الوطني وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويؤدي الصندوق دوراً محورياً في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج Ignite للمحتوى الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ الابتكار ودفع النمو المستدام في صناعة الألعاب بالمملكة.

ومنذ إطلاقه، قدّمت Exel الدعم لأكثر من 100 استوديو متخصص في تطوير الألعاب، وذلك عبر برنامجي المعسكر التدريبي والمسرّعة، بما في ذلك فرق دولية تمارس نشاطها في المملكة.

تُعد Exel by Merak منصة ابتكار تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين روّاد الأعمال في المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي من ميراك كابيتال وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

وترتكز رؤيتنا على سد الفجوات الرئيسية في منظومة الشركات الناشئة الإقليمية عبر توفير الإرشاد والأدوات والموارد التي يحتاجها المؤسسون للتوسع عالميًا.

