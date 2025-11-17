الریاض، المملكة العربیة السعودیة: ضمن فعالیات EV AUTO SHOW وبتاریخ 29 أكتوبر، وقّعت شركة EVIQ مذكرة تفاھم مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (ناڤا) بھدف تطویر مجالات التعاون المشترك في قطاع المركبات الكھربائیة، وتعزیز تبادل المعرفة والخبرة الفنیة في مجالات التدریب، والتقنیات الحدیثة، والبنیة التحتیة للشحن الكھربائي.

وحضر مراسم التوقيع من جانب شركة EVIQ كل من الرئیس التنفیذي الأستاذ/ محمد قزاز، والأستاذ/ أمجد فاضل – الرئیس التنفیذي التجاری، ومن جانب الأكاديمية الأستاذ/ محمد السحیم - المدیر العام للأكادیمیة، والأستاذ/ أمین خیاط - نائب الرئیس للشراكات الاستراتیجیة والتسویق.

وتؤكد ناڤا من خلال هذه الشراكة دورها بوصفها الجهة الوطنية الوحيدة في بناء وتأهيل الكفاءات السعودية المتخصصة في تقنيات المركبات الهجينة والكهربائية، عبر برامج تدريبية متقدمة تم تطويرها بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.

وانطلاقًا من هذا الدور، تأتي هذه الاتفاقية لتُسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الأكاديمية وتوسيع نطاق برامجها التطبيقية، حيث تدعم EVIQ رحلة الطلاب التعليمية عبر توفير شواحن كهربائية داخل مرافق الأكاديمية، إلى جانب العمل المشترك على تصميم برامج تدريبية متخصصة تُعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الوعي التقني في مجال الشحن الكهربائي وأنظمة المركبات الذكية.

كما تسعى المذكرة إلى إنشاء قنوات تعاون مستمرة بین الجانبین، كما تتیح تبادل البیانات والخبرات المیدانیة وتنفیذ مشروعات تطبیقیة تسھم في تطویر بیئة متكاملة لتقنیات المركبات الكھربائیة.

وقال محمد قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة :EVIQ“يمثل هذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) خطوة محورية في دعم منظومة التنقل الأخضر المتنامية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين خبرة EVIQ في مجال بنية الشحن الكهربائي التحتية، والتزام الأكاديمية بتطوير الكفاءات الوطنية، نعمل معًا على بناء قاعدة صلبة لقوى عاملة مستدامة ومؤهلة لمستقبل التنقل. ونتطلع سويًا إلى تمكين الجيل القادم من المهندسين والفنيين بالمعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لدفع مسيرة التحول نحو وسائل نقل أذكى وأكثر استدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”

وتشمل بنود الاتفاقیة التعاون في تطویر المحتوى العلمي والفني، ودعم الأبحاث المشتركة، وتبادل الاستشارات والخبرات الفنیة المتعلقة بالبنیة التحتیة للشحن الكھربائي، إضافة إلى العمل على مبادرات توعویة وتعلیمیة تسھم في رفع كفاءة العاملین والمھتمین بالقطاع.

تمثل ھذه الشراكة خطوة نوعیة تعزز من التكامل بین المؤسسات التعلیمیة والمجتمع الصناعي والتقني، وتدعم مساعي الطرفین في تطویر بیئة متقدمة لتقنیات المركبات الكھربائیة في المملكة، بما ینعكس إیجابًا على جودة التدریب والتطبیق العملي، ویعزز من جاھزیة الكفاءات الوطنیة في ھذا المجال المتسارع النمو.

وفي حديثه عن أهمية الشراكات، أكّد المدير العام لأكاديمية ناڤا، الأستاذ/ محمد السحيم، أن الأكاديمية تنظر إلى التعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوصفه ركيزة محورية في مسيرة التطوير الصناعي والتقني الوطني، موضحًا أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال توطين الصناعات ونقل المعرفة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي. وأشار إلى أن إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الإبداع يبدأ من مجمع الملك سلمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تُبنى القدرات وتُصقل المهارات ضمن منظومة تعليمية متكاملة تحاكي بيئة العمل الحقيقية، وتدمج بين التعليم التطبيقي والتدريب العملي والبحث العلمي.

وأضاف السحيم قائلًا: "نعتز بشراكتنا مع شركة EVIQ، التي نراها مثالًا حيًا على التكامل الاستراتيجي بين التعليم والتقنية والصناعة. فهذه الشراكة تمثل انطلاقة نوعية نحو تحقيق مزيد من النجاحات في قطاع النقل الذكي والمركبات الكهربائية، كما تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة هذا التحول النوعي في المملكة. نحن في ناڤا نؤمن بأن بناء مستقبلٍ مستدامٍ قائمٍ على الابتكار يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة تعليمية تُترجم الطموحات إلى إنجازات عملية تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال تقنيات المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن الذكي، وداعم رئيسي لمنظومة الاقتصاد الأخضر."

نبذة عن شركة EVIQ

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، لدعم اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل قطاع النقل الكهربائي أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة على ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدامه لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ويشكل مركز EVIQ للأبحاث والتطوير حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

وتتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية الواصلة بين المدن بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. ويعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

نبذة عن ناڤا

تأسست أكاديمية ناڤا كإحدى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون الركيزة الأساسية للتحول الصناعي الوطني في مجال صناعة وصيانة المركبات الكهربائية، وهو أحد أكثر القطاعات الواعدة نموًا في المملكة والعالم.تقع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (ناڤا) في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ومنذ تأسيسها، تبنّت الأكاديمية نموذجًا تعليميًا غير تقليدي يدمج بين التعليم والتطبيق العملي، فلم تكتفِ ببناء فصول دراسية، بل أنشأت بيئة تعليمية تحاكي الواقع الصناعي بكل تفاصيله. تضم الأكاديمية مختبرات متقدمة مجهزة بأحدث التقنيات، ومناهج صُممت بالتعاون مع رواد القطاع الصناعي، وبرامج تدريب ميداني داخل المصانع، إضافة إلى مشاريع تطبيقية يتولاها طلاب الأكاديمية بأنفسهم لمعالجة تحديات حقيقية تواجه الصناعة.

بهذه المنهجية، وضعت ناڤا نفسها مكانة كوجهة أولى لإعداد وتأهيل الكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات المركبات الكهربائية والنقل الذكي، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة تقود مستقبل الصناعة في المملكة نحو مزيد من الاستدامة والابتكار.