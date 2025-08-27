الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة EVIQ، الرائدة في توفير حلول البنية التحتية للسيارات الكهربائية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ALTAWKILAT العالمية للسيارات، إحدى أبرز وكلاء السيارات في المملكة، بهدف تعزيز الوصول إلى محطات شحن السيارات الكهربائية وزيادة الوعي باستخدامها على مستوى المملكة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير حلول شحن عامة مصممة خصيصاً لعملاء شركة ALTAWKILAT بما يضمن تلبية احتياجات سائقي السيارات الكهربائية في السعودية من حيث الراحة والفعالية والابتكار. وكجزء من هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بدراسة وتطوير عروض شحن مخصصة تلائم متطلبات عملاء ALTAWKILAT.

وتتمثل أحد الركائز الأساسية للتعاون في إمكانية التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، من خلال شراكات مع جهات محلية. وستكون هذه المواقع الجديدة مصممة لتوفير مزايا إضافية وسهولة الوصول لقاعدة عملاء ALTAWKILAT المتنامية من مالكي السيارات الكهربائية. كما تشمل الاتفاقية جهوداً تسويقية مشتركة لرفع مستوى الوعي حول حلول التنقل الكهربائي في المملكة، من خلال الحملات الترويجية، والفعاليات التفاعلية، والمبادرات التوعوية، وذلك بهدف تسريع وتيرة تبني السيارات الكهربائية من خلال إبراز فوائدها وسهولة استخدامها.

وفي إطار تأكيد التزام الطرفين، سيتم إعطاء الأولوية لشركة EVIQ والجهات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن العروض الترويجية الحصرية التي تقدمها التوكيلات على طرازات السيارات الكهربائية، مما يوفر قيمة مضافة وحوافز للعملاء الراغبين في الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية.

كما ستتعاون الشركتان في مبادرات لمشاركة البيانات، تركز على المعلومات غير السرية مثل الإحصاءات المجهولة حول أنماط الاستخدام، وتحليلات سلوك العملاء، وأرقام مبيعات السيارات الكهربائية، والتوزيع الجغرافي لمركبات ALTAWKILAT. وستسهم هذه الرؤى في تحسين منظومة شحن السيارات الكهربائية وتعزيز تجربة القيادة الكهربائية لعملاء ALTAWKILAT.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال محمد بكر قزاز ، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ:

"في EVIQ، نعمل على بناء مستقبل أكثر ذكاءً ونظافةً لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا التعاون مع التوكيلات خطوة مهمة نحو توفير تجربة شحن تركز على المستخدم وتسهم في تسريع تبني السيارات الكهربائية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030."

ومن جهته، أضاف المهندس وليد التلمساني – رئيس قطاع الوكالات – التوكيلات العالميه للسيارات:

"نفخر بشراكتنا مع EVIQ لتحقيق رؤية مشتركة في مجال التنقل الكهربائي الذي يضع العميل في المقام الأول، وبصفتنا من أبرز مجموعات السيارات في المملكة، فإننا نعتبر من واجبنا ضمان توفير بنية تحتية موثوقة وسهلة الوصول لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد."

وتُعد هذه الاتفاقية الاستراتيجية خطوة جديدة ومهمة في مسيرة التحول نحو التنقل المستدام في المملكة، انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030 والتزاماتها البيئية.

نبذة عن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، لدعم اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل قطاع النقل الكهربائي أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة على ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدامه لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ويشكل مركز EVIQ للأبحاث والتطوير حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

وتتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية الواصلة بين المدن بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. ويعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة التوكيلات العالمية للسيارات (ALTAWKILAT)

تتمتع شركة التوكيلات العالمية للسيارات بخبرة تمتد لأكثر من سبعة عقود من التميز التشغيلي، وتُعد واحدة من أبرز وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل العديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة. وتتصدر الشركة مشهد التحول نحو التنقل الكهربائي في المملكة، من خلال تقديم مجموعة متنامية من طرازات السيارات الكهربائية وحلول متميزة تركز على العميل ضمن شبكتها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات