أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تلقى الدكتور عبد الله النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيكيورتيك الإماراتية، جائزة التميز في قنوات التوزيع لعام 2024 خلال معرض عالم الذكاء الاصطناعي الذي عُقد مؤخراً بمشاركة 500 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم وحضره أكثر من 20,000 شخص.

تُعد سيكيورتيك المزود الرائد للحلول التكنولوجية المتكاملة، مع التركيز على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحلول تحليل البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء والحلول الأمنية المتكاملة.

قّدم الجائزة ألكساندر جويس، نائب الرئيس الأول في مجموعة Eviden، بحضور نخبة من قادة القطاع. ويسلّط هذا التكريم الضوء على إسهامات الدكتور النعيمي البارزة في تعزيز الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية.

وقد أعرب الدكتور عبد الله النعيمي عن سعادته للحصول على هذه الجائزة المرموقة قائلاً: "يُجسّد هذا التكريم التزام شركة سيكيورتيك بتقديم حلول أمنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويحثنا على مواصلة مسيرتنا الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر أماناً".

من جانبه قال ألكساندر جويس: "نحن فخورون بمنح شركة سيكيورتيك جائزة التميز في قنوات التوزيع تقديراً لدورها المحوري في تأمين المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. يعكس التزامهم بتطبيق تقنيات Eviden المتطورة رؤيتنا المشتركة نحو ابتكار حلول أمنية فعّالة".

تعتزم سيكيورتيك مواصلة جهودها الرامية إلى توفير الحلول الأمنية المتطورة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المشهد الرقمي المتطور في المنطقة.

نبذة عن سيكيورتيك

سيكيورتيك هي شركة إماراتية تأسست عام 2000 على يد الدكتور عبدالله النعيمي. وتركز الشركة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء والحلول الأمنية المتكاملة.

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