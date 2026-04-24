الشركة تعتزم توظيف رأس المال لتمويل مبادرات النمو في العقارات اللوجستية ومراكز البيانات التابعة للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

التوجه يستند لصافي العائدات الذي بلغ 2 مليار دولار التي تحققت نتيجة تبسيط المحافظ الاستثمارية وإعادة تدوير رأس المال

سنغافورة - أعلنت شركة ESR، المتخصّصة في تملّك وإدارة الأصول العقارية الحقيقية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، تأمين تمويلٍ إضافي بقيمة 850 مليون دولار أمريكي عبر حقوق الملكية، لتعزيز ميزانيتها العمومية وتسريع تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو في قطاعي العقارات اللوجستية ومراكز البيانات.

الاستثمار الجديد التزم به المساهمون الحاليون بدعمٍ من مستثمرين عالميين بارزين، مما يؤكد قناعتهم باستراتيجية ESR وعملياتها التشغيلية والنمو الذي حققته خلال الفترة الماضية.

وكشفت الشركة أنه سيتم توجيه التمويل الجديد لتمويل مبادرات النمو في قطاعي العقارات اللوجستية ومراكز البيانات التابعة لها سعياً لتعزيز التقدّم الملحوظ الذي تحظى به منذ خصخصتها في يوليو 2025، فيما تواصل تفعيل تحولها الاستراتيجي لترتقي بتركيزها وجاهزيتها نحو تحقيق نموٍ مستدامٍ على المدى الطويل.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، استطاعت ESR منذ يناير 2025 الوصول إلى صافي عائداتٍ تجاوز ملياري دولار عبر التخارج من الأصول غير الأساسية إعادة رسملة بعض أصول الميزانية العمومية، الذي ساعد في تبسيط محفظتها الاستثمارية وإعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات النمو الأساسية

وكان لهذه الإجراءات دور كبير في تعزيز قدرة الشركة على توسيع منصتي إدارة الصناديق والتطوير العقاري، مع الاستفادة من المحفّزات الهيكلية طويلة المدى، بما في ذلك نمو التجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتسريع التحوّل الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال فيل بيرس، رئيس الشركة "تدخلESR مرحلة جديدة من النمو مستندةً إلى قاعدة رأسمالٍ أقوى وعملياتٍ أكثر تركيزًا. ومع استمرار تحوّل رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتزايد توجّه المستثمرين نحو مديري الأصول الذين يتمتعون برؤيةٍ واضحةٍ ومعرفةٍ متعمقةٍ بالسوق المحلي، واستراتيجياتٍ تتناسب مع السوق الذي يشهد نموًا مستمرًا".

وأضاف "يسرّنا تعميق شراكتنا مع نخبةٍ من المستثمرين العالميين، الذين نعتبرهم شركاء على المدى الطويل في مختلف مسارات أعمالنا لا مساهمين فحسب. ومع زيادة التركيز على العقارات اللوجستية ومراكز البيانات، نتطلع لتسريع وتيرة التطوير وجمع التمويل، إلى جانب تحقيق نموٍ مستدامٍ في أنشطة التأجير وتوظيف رأس المال. وسنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على توسيع أعمالنا الأساسية، وتحقيق القيمة طويلة المدى لشركائنا وعملائنا".

وترتكز استراتيجية ESR للنمو على أسواقها ذات الأولوية في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب توسيع الفرص المتاحة لها في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، كما تتعاون الشركة مع 12 من أكبر 20 شريكًا في قطاع العقارات على مستوى العالم لتعزيز علاقاتها المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية الكبرى، ما مكّنها من جمع متوسط تمويل سنوي بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي عبر قطاعاتها الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي قطاع العقارات اللوجستية، يتواصل تركيز الطلب على الأصول الحديثة التي تمتاز بنطاقها الواسع ومواقعها المتميزة، فضلًا عن قربها من مراكز الاستهلاك والتجمّعات السكانيّة الرئيسية. هذا، وتسعى ESR لتنفيذ برنامج تطويري بقيمة تقارب 9 مليارات دولار وتقديم خدماتها لأكثر من 1500 عميل، عبر تلبية احتياجاتهم المتغيّرة، وبنفس الوقت، مواصلة استحداث فرصٍ استثماريةٍ لشركاء رأس المال.

وفي قطاع مراكز البيانات، تسعى ESR للاستفادة من حجم وعمق أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتعزيز قدرتها على تأمين الأراضي وحلول الطاقة في مراحل مبكرةٍ من دورة التطوير، لدعم مشروع بسعةٍ تتجاوز 3 غيغا واط يتم تنفيذه على عدة مراحل في الأسواق الرئيسية عالية النمو.

نبذة عن ESR

تُعدّ إحدى أبرز الشركات الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال تملّك وإدارة الأصول العقارية، مع تركيز خاص على العقارات اللوجستية ومراكز البيانات وبنية الطاقة التحتية التي تُشغّل الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد، بما يخدم المستثمرين والعملاء والمجتمعات على حدّ سواء.

وتعمل الشركة من خلال منصّة متكاملة لإدارة الصناديق العقارية والتطوير على إيجاد قيمة مستدامة وفرص نمو للمستثمرين حول العالم. كما تقدّم لعملائها حلولا حديثة تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم في أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية والصين الكبرى وجنوب شرق آسيا والهند، إضافة إلى حضورها في أوروبا.

وتتبنى الشركة مبدأ "حلول المساحات والاستثمار من أجل مستقبل مستدام" مما يقودها لاعتماد ممارسات إدارة مسؤولة ومؤثرة، تسهم في ازدهار المجتمعات التي نخدمها لأجيال قادمة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.esr.com

الذي أصدر البيان الصحفي هو المسؤول الوحيد عن محتواه

-انتهى-

#بياناتشركات