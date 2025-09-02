(المنامة، مملكة البحرين): أعلن خليجي بنك، أحد ابرز البنوك الإسلامية في مملكة البحرين، عن شراكة استراتيجية هامة مع تطبيق "إي تجوال(eTijwaal App)"، المنصة الرقمية الرائدة في تقديم خدمات شريحة البيانات الإلكترونية "eSIM" للمسافرين.

ويهدف هذا التعاون إلى تزويد عملاء البنك بحلول اتصال سلسة ومريحة أثناء سفرهم، مع تقديم عروض استرداد نقدي حصرية تصل إلى 15% عند استخدام بطاقات خليجي الائتمانية لشراء شرائح البيانات الرقمية عبر التطبيق.

ويعتبر تطبيق "إي تجوال" من أوائل التطبيقات في الشرق الاوسط الذي يوفر خدمات "eSIM" للمسافرين، حيث يتيح للمستخدمين سهولة شراء وتفعيل شرائح بيانات رقمية فورية لأكثر من 190 دولة حول العالم بأسعار تنافسية. ويهدف التطبيق إلى تبسيط عملية الاتصال أثناء السفر، وتجنب رسوم التجوال المرتفعة، وتوفير اتصال آمن وموثوق، دون الحاجة لاستخدام الشرائح التقليدية.

وبموجب هذا التعاون بين خليجي بنك و"إي تجوال"، سيحصل حاملو بطاقات إنفينيت الإئتمانية على استرداد نقدي بنسبة 15% عند شراء شريحة "Global 365 DAYS eSIM"، و10% على جميع شرائح البيانات الرقمية الأخرى. وسيحصل حاملو بطاقات بلاتينيوم الإئتمانية على استرداد نقدي بنسبة 7% على جميع شرائح البيانات الرقمية، فيما سيحصل حاملو البطاقات الذهبية والكلاسيكية الإئتمانية على استرداد نقدي بنسبة 5% على جميع شرائح البيانات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة "نسعى دائماً لتقديم عروض وحلول مبتكرة تثري تجربة عملائنا وتمنحهم قيمة مضافة في مختلف جوانب حياتهم. ومن خلال تعاوننا مع تطبيق 'إي تجوال'، نتيح لعملائنا الاستفادة من خدمة رقمية عصرية تلبي احتياجاتهم أثناء السفر وتبقيهم على اتصال أينما كانوا."

وأضافت "يمنح العرض الجديد للعملاء الكرام فرصة الحصول على خيارات استرداد نقدي متنوعة تتراوح بين 5% و 15%، وهو ما يعكس حرصنا على مكافأتهم عند استخدام بطاقاتنا الائتمانية في كافة مجالات الحياة اليومية، ونحن على ثقة بأن توفير شرائح "eSIM" ستعزز تجربة سفرهم بشكل كبير، وتجعلها أكثر راحة ومتعة."

واختتمت بالقول "نحن عازمون على مواصلة عقد الشراكات الذكية الناجحة التي تجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز مكانة خليجي كبنك رائد في مملكة البحرين للعملاء الباحثين عن تجربة مصرفية متكاملة وعصرية."

خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

