القاهرة : في إطار التزامه المستمر بدعم التمكين الاقتصادي والتكنولوجي للمرأة، أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH- Egypt) عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع شركة Entreprenelle، الرائدة في مجال التنمية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026. ويعكس هذا التعاون توجه البنك نحو الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما من السيدات والشباب، وتأهيلهم بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويشارك البنك في النسخة الجديدة من فعالية «2026SHE CAN » كشريك تمكين متكامل، من خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مبادرات نوعية لبناء القدرات التقنية. ويستند هذا الدور إلى إنجازات عام 2025، حيث نجحت الشراكة في الوصول إلى أكثر من 1500 مستفيد، إلى جانب الإقبال الكبير على فعالية «SHE CAN Tech & AI» التي استقطبت أكثر من 1000 مشارك. كما شملت الشراكة تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «إيتيدا»، ركزت على التطبيقات العملية في قطاعات مختلفة، بما يعزز جاهزية السيدات لسوق العمل الرقمي ويدعم تطور مساراتهن المهنية.

وامتدادًا لهذا التأثير، يشارك البنك في جلسة نقاشية بعنوان «الضغط أن تكوني كل شيء: هل يوجد حقًا توازن بين العمل والحياة؟»، بمشاركة السيدة ريم خميس، رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة – بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، والسيدة منى ميلاد، رئيسة إدارة تفاعل الموظفين وبناء الهوية المؤسسية – بيت التمويل الكويتي (مصر)، والسيدة سارة نشأت، المستشارة العامة لشركة جيميني هولدينج مصر، والفنانة جهاد حسام الدين. وتدير الجلسة السيدة رانيا أيمن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Entreprenelle، حيث يناقش الحوار الضغوط الخفية التي تواجهها المرأة نتيجة تعدد أدوارها بين الحياة الشخصية والمهنية، وإعادة تعريف مفهوم التوازن بين العمل والحياة، إلى جانب استعراض تجارب قياديات ورؤى ملهمة للجيل القادم من النساء.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ خالد حمزة، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: "يعكس التزام بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بمبادرات تمكين المرأة رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. نحن لا ننظر إلى هذه الشراكات كمبادرات مسؤولية مجتمعية فقط، بل كجزء أساسي من استراتيجيتنا لتمكين رأس المال البشري ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. ويواصل البنك تعزيز دوره في توفير منظومة متكاملة تتيح فرصًا حقيقية للنمو والقيادة، بما يتماشى مع توجهاته طويلة المدى في السوق المصري."

كما قالت السيدة/ ريم خميس، رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة فى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: "تمثل شراكتنا مع Entreprenelle في إطار 2026 SHE CAN امتدادًا عمليًا لالتزام بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بتمكين المرأة عبر مبادرات مؤثرة وموجهة. وقد ركزنا خلال العام الماضي على برامج عملية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بالشراكة مع جهات متخصصة مثل «إيتيدا»، ما أتاح فرصًا حقيقية للتعلم والتطبيق لأكثر من 1500 مستفيد. ونواصل اليوم تطوير هذا المسار من خلال توسيع نطاق البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يعزز جاهزية المرأة للريادة في الاقتصاد الرقمي."

ويُتوّج هذا الحضور بمشاركة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH) كـ«راعٍ بلاتيني» لفعالية «SHE CAN 2026»، المقرر انعقادها يومي 17 و18 أبريل، في تأكيد على إلتزامه طويل الأمد بتمكين المرأة، ودعم التحول الرقمي، وتهيئة بيئة متكاملة تتيح لرائدات الأعمال الابتكار والقيادة والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.

عن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر

بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH Egypt) يضطلع بدور متنامٍ في القطاع المصرفي المصري باعتباره مؤسسة مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويقدم حلولًا مصرفية متكاملة تخدم كلاً من عملاء الشركات والأفراد، مستندًا إلى الخبرات الإقليمية والدولية لمجموعة بيت التمويل الكويتي. في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، يساهم البنك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم حلول تمويلية وهيكلية متوافقة مع الشريعة، إلى جانب خدمات تمويل التجارة، والخزانة، وتمويل المشروعات، مع تركيز خاص على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. ويعمل البنك كشريك استراتيجي لعملائه، بما يدعم النمو المستدام ويعزز الاستثمار في السوق المصري. أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فيقدم بنك بيت التمويل الكويتي – مصر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية، تشمل الحسابات والتمويلات والبطاقات والحلول الرقمية، المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، مع التركيز على تجربة العميل، والابتكار، وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال هذا الدور المتكامل في قطاعي الشركات والأفراد، يسهم بنك بيت التمويل الكويتي – مصر في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرفي المصري.

