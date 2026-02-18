دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف لدعم العملاء في التحقق من بصمتهم الكربونية بناءً على معاملاتهم، وذلك من خلال حاسبة الكربون على تطبيق "ENBD X" للهاتف المتحرك.

تمثل هذه المبادرة الرائدة إضافة جديدة ضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يعزز التزامه بالاستدامة والتميز، فضلاً عن التوافق مع المستهدفات الوطنية لتعزيز المرونة البيئية والمجتمعية.

وستكون حاسبة الكربون الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة ضمن تطبيق "ENBD X" للهاتف المتحرك، ما يتيح لحوالي مليوني مستخدم ربط الرفاه المالي بالعمل المناخي. وتقوم الحاسبة بتحليل معاملات العملاء تلقائياً وتقدير حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لها.

ويستطيع العملاء قياس الانبعاثات وإدارتها والحد منها بشكل فعّال من خلال تعديل أنماط إنفاقهم لتكون أكثر استدامة. وتقدم هذه الميزة رؤى شخصية، وتشجع على تغيير السلوكيات بناءً على حسابات وتوصيات محلية باستخدام تحليل شهري للبصمة الكربونية لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء البنك الوصول إلى معلومات تثقيفية تركز على خفض الانبعاثات بمرور الوقت من خلال استبيان مخصص لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويسعى في هذا الإطار لبناء مستقبل منخفض الكربون لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية رائدة. نحن نسعى لتمكين عملائنا ليس فقط من فهم بصمتهم البيئية، بل والتعامل معها والحد منها، ما يساهم في تعزيز الأثر الجماعي من أجل مستقبل عالمي أكثر صحة واستدامة. وتعيد حاسبة الكربون الجديدة تعريف معايير الخدمات المصرفية المسؤولة، لترسي معياراً جديداً للمنطقة".

وبهذه المناسبة، قال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لا شك أن نشر الوعي يمثل بداية التغيير. ويسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني الإعلان عن حاسبة الكربون كخطوة رائدة ومؤثرة من شأنها تمكين عملائنا من الحصول على تمثيل مرئي لأثرهم البيئي، ورؤى وبيانات تساعدهم على اتخاذ إجراءات مسؤولة وتحقيق الرفاه المالي. ويعكس إطلاق مثل هذه المبادرات قدرتنا على الابتكار مع الالتزام في الوقت نفسه بالأهداف البيئية والاجتماعية المهمة".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

