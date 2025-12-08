القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة Enaleia الدولية، المؤسسة الاجتماعية المتخصصة في مكافحة تلوث المسطحات المائية بالنفايات البلاستيكية والصيد الجائر، وتمتد هذه المبادرة المستدامة لثلاث سنوات، بدءاً من ديسمبر 2025 تحت اسم "مياه مستدامة من المتوسط للنيل"، وتتبنى المبادرة منهجية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التوعية والمشاركة المجتمعية، وتنفيذ حملات تنظيف واسعة النطاق، ودمج ممارسات الاقتصاد الدائري، بما يدعم الجهود الوطنية المصرية في الحد من التلوث الناتج عن البلاستيك والحفاظ على المسطحات المائية في البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي، لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر وأحمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر، وليفتيريس أراباكيس، الشريك المؤسس ومدير مؤسسة Enaleia، ونيفلي جالجوس، مديرة المشاريع الدولية في Enaleia، إلى جانب قيادات بارزة من كلا الطرفين.

ترتكز المبادرة على الخبرات الميدانية لمؤسسةEnaleia وبالشراكة مع أليانز بمصر، حيث سيتم تفعيل المحاور الثلاثة للمبادرة من خلال تدريب وتحفيز مجتمعات الصيادين في المناطق الساحلية والنهرية، وتنفيذ حملات توعوية، وإتاحة فرص تطوع لموظفي أليانز بمصر لدعم جهود التوعية المحلية. وتشمل المرحلة العملية للمبادرة حملات تنظيف مكثفة عبر جمع المخلفات أثناء عمليات الصيد واستهدف الموانئ والشواطئ وضفاف الأنهار. ويعزز محور الاقتصاد الدائري جهود المبادرة بتوجيه جميع المواد البلاستيكية والمعدات المُستخدمة التي يتم جمعها إلى شركاء معتمدين لإعادة التدوير والمعالجة، مما يضمن تتبع المواد وتحويلها إلى مواد خام ثانوية ومنتجات مستدامة.

تعكس هذه الشراكة التزام أليانز بمصر وEnaleia بإحداث تأثير إيجابي ملموس، بما يدعم بشكل مباشر الأجندة البيئية الوطنية لمصر، وخاصة جهود حماية النظم البيئية للمسطحات المائية والحد من التلوث. وفي إطار التزامها الدولي، تدعم المبادرة عدداً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، فضلاً عن تعزيز الهدف السابع عشر المرتبط بعقد الشراكات الفعالة لتحقيق الأهداف.

وجدير بالذكر أن أليانز بمصر حصلت على عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزة أفضل شركة تأمين في برامج المسؤولية المجتمعية لعام 2023 من مؤسسة إنترناشونال فاينانس، وجائزة الشركة الأكثر التزامًا بالمسؤولية المجتمعية في قطاع التأمين في مصر لعام 2024 من مؤسسة ذا جلوبال إيكونوميكس، تقديرًا لجهودها المستمرة ودورها في خلق قيمة حقيقية داخل المجتمعات التي تعمل فيها.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

-انتهى-

