شراكة استراتيجية جديدة تشمل تعاونًا شاملًا في مجال الرمز المشترك

أعضاء برنامج ضيف الاتحاد يكسبون ويستبدلون أميالهم على رحلات كوندور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / فرانكفورت، ألمانيا - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة كوندور، شركة الطيران السياحي الرائدة في ألمانيا، اليوم عن شراكة استراتيجية بالتزامن مع إطلاق رحلات يومية جديدة تربط فرانكفورت وبرلين بأبوظبي ابتداءً من صيف 2026، واتفاقية شاملة للمشاركة بالرمز.

فابتداءً من 1 مايو 2026، ستُشغّل كوندور رحلات يومية بين فرانكفورت وأبوظبي باستخدام طائراتها من طراز إيرباص A330، يليها إطلاق رحلات يومية بين برلين وأبوظبي ابتداءً من 15 يونيو 2026 باستخدام طائرات إيرباص A320. وستساهم الخدمات الجديدة في توسيع نطاق الوصول المباشر إلى أبوظبي بشكل كبير للمسافرين الألمان، مع توفير رحلات سلسة إلى شبكة الاتحاد الواسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع كوندور ونرحب بخدماتها الجديدة إلى أبوظبي. تُعدّ ألمانيا سوقًا حيويًا للاتحاد للطيران، وإضافة برلين إلى جانب خيارات فرانكفورت الجديدة تُلبي طلبًا واضحًا من المسافرين - بما في ذلك ربط مباشر بين العاصمتين، مما يُعزز العلاقات بين الإمارات وألمانيا.

وأضاف: "تُولي هذه الشراكة الأولوية للمسافر قبل أي شي آخر. وسيكتشف ضيوف كوندور مقرنا الحائز على جوائز، وسيستمتعون برحلات سلسة عبر شبكتنا الواسعة، بينما سيستفيد ضيوفنا من ربط مُحسّن إلى وجهات في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها."

وقال جينز بويد، المدير التجاري وعضو اللجنة التنفيذية لكوندور: "تُمثل اتفاقية المشاركة بالرمز هذه الأساس المتين الذي نبني عليه خدماتنا الجديدة إلى أبوظبي لربط العاصمة الألمانية برلين، والمركز المالي لأوروبا فرانكفورت، بشكل أفضل، بدول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. فيما نعمل على بناء وتوسيع نطاق الربط داخل أوروبا من مركزنا الرئيسي في فرانكفورت، تُمثل هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بالنسبة لكوندور في آسيا خطوة أخرى نحو أن تُصبح كوندور شركة عالمية حقيقية وشريك رئيسي لشركات الطيران الرائدة في جميع أنحاء العالم".

تُكمّل هذه الخدمات الجديدة رحلات الاتحاد الحالية إلى ألمانيا، وتُوسّع نطاق الوصول المباشر والمريح إلى أبوظبي، مما يدعم قطاع السياحة المتنامي في الإمارة وطموحاتها الاقتصادية الأوسع. كما تُواصل هذه الخطوة التزام الاتحاد بجذب شركات الطيران العالمية الكبرى إلى أبوظبي. ستوفر الاتحاد للطيران وكوندور معًا ربطًا مُحسّنًا بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 80 وجهة عبر شبكتيهما المُشتركتين، ويتيح لهم المزيد من الفرص لتجربة أبوظبي ومعالمها السياحية عالمية المستوى.

وسيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من كسب واسترداد الأميال عند السفر على متن الرحلات التي تشغلها كوندور بين فرانكفورت أو برلين وأبوظبي، مع تقديم المزيد من مزايا برنامج الولاء بموجب الشراكة الجديدة في المستقبل.

سيتم تنفيذ اتفاقية الرمز المشترك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتعاون في وقت لاحق.

جدول الرحلات ابتداء من 1 مايو 2026 بالتوقيت المحلي

رقم الرحلة مطار المغادرة الوجهة الأيام الطائرة EY 2548 فرانكفورت أبوظبي يوميا A330 EY 2549 أبوظبي فرانكفورت يوميا A330

جدول الرحلات من 15 يونيو 2026 بالتوقيت المحلي

رقم الرحلة مطار المغادرة الوجهة الأيام الطائرة EY 2552 برلين أبوظبي يوميا A320 EY 2553 أبوظبي برلين يوميا A320

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

هاتف متحرك: +971508189596

العنوان البريدي: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات