دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة Emerge FZCO (إيميرج) اليوم عن إطلاقها الرسمي كمنصة شاملة لدعم رواد الأعمال العالميين، بهدف ترسيخ مكانة دبي كأفضل قاعدة لانطلاق الشركات التقنية نحو الأسواق العالمية.

ولا تقتصر خدمات إيميرج على تأسيس الشركات فحسب، بل توفر للشركات الناشئة والنامية برامج دعم واستشارات تنظيمية إلى جانب ربطها بمنظومة من الشركاء والمستثمرين، مما يمنح المؤسسين الثقة للانطلاق والنمو من دبي.

ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

تتخذ Emerge من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها، وهي منطقة استراتيجية تقع في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي. وتعد المنطقة الحرة بمثابة مركز لتمكين القطاعات سريعة النمو في دبي، إذ توفر بيئة عمل عالمية المستوى لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات العالمية.

وبفضل مكاتبها الحاصلة على التصنيف الذهبي للمباني الخضراء (LEED) في مشروع "ون سنترال" والحلول المكتبية المرنة، تحتضن المنطقة الحرة مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 40 قطاعاً. كما تمنح الشركات الناشئة منظومة أعمال حيوية مدعومة بإطار تنظيمي موثوق، في واحد من أكثر المواقع الحيوية في دبي.

وقال عبدالله البنّا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي:

"إن إطلاق منصة إيميرج ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي يعزز بيئة الأعمال لدينا، من خلال توفير دعم متخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لتأسيس أعمالها وتوسيعها. وتحظى الشركات التي تنضم إلى منطقتنا الحرة من الوصول المباشر إلى أجندة فعاليات غنية تضم معارض تجارية ومؤتمرات وفعاليات كبرى يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي على مدار العام، مما يضع هذه الشركات في قلب المشهد التجاري النابض لدبي. وستواصل المنطقة الحرة التزامها بدعم الابتكار وتمكين نمو الأعمال بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة."

عروض وخدمات إيميرج:

تهدف إيميرج إلى تسهيل وتسريع دخول الشركات الناشئة العالمية إلى دبي واستخدامها كنقطة انطلاق للتوسع. وتشمل خدماتها:

دعم الترخيص في قطاعات مثل: البلوكتشين، التكنولوجيا المالية، الألعاب والترفيه .

خدمات دعم الأعمال بما في ذلك الإرشاد القانوني، تسهيل شؤون الإقامة، والخدمات الاستشارية للأسواق .

إتاحة مساحات عمل مشتركة، مكاتب خدمية، ومساحات مجتمعية لربط المؤسسين مع نظرائهم وشركائهم .

تسهيل التواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى وأصحاب المصلحة ضمن منظومة الابتكار في دبي .

كما ستطلق Emerge برامج متخصصة في قطاعات محددة خلال عامي 2025-2026، بدءاً ببرنامج مخصص للألعاب الإلكترونية كأول مبادرة، يعقبه برنامج للتجارة الإلكترونية، مما يعكس دور دبي المتنامي كمركز للاقتصاد الرقمي.

وقالت كوكيلا آلاغ، المديرة في شركة إيميرج "هدفنا في إيميرج هو إزالة العقبات أمام رواد الأعمال العالميين، وتزويدهم بالنصح التنظيمي الصحيح والدعم التجاري والمجتمعي منذ اليوم الأول. دبي تملك كل ما تحتاجه الشركات الناشئة – ونحن هنا لجعل هذا الدخول أكثر سلاسة."

دبي وادي السيليكون في الشرق

تُعرف دبي غالباً بـ "وادي السيليكون في الشرق"، حيث أصبحت وجهة مفضلة لرواد الأعمال من الجنوب العالمي وخارجه ممن يتطلعون للتوسع على مستوى العالم. ومع بنيتها التحتية عالمية المستوى، وتشريعاتها المتقدمة، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، تمنح دبي رواد الأعمال منصة فريدة لخدمة أسواق تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأفريقيا.

ولا يحدث هذا الزخم في دبي بمعزل عن رؤية استراتيجية، بل هو جزء من أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن عالمية للعمل والعيش والاستثمار. وبالنسبة للمؤسسين، فإن دبي ليست مجرد وجهة، بل منصة استراتيجية تتماشى مع الطموحات الوطنية.

وقال براناف أجاروال، المدير في شركة إيميرج: "إن صعود دبي كمركز عالمي للابتكار يخلق فرصاً غير مسبوقة. ومن خلال إيميرج، نرغب بتمكين الجيل القادم من المؤسسين ليجعلوا من دبي قاعدتهم، ومنصة انطلاق تخولهم خدمة العالم." حيث ينتمي صُنّاع المستقبل.

حول إيميرج: Emerge

تُعد Emerge FZCO منصة شاملة موجهة لدعم رواد الأعمال، مقرها دبي، وأُنشئت بالتعاون الوثيق مع المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي. تهدف إيميرج إلى جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً عالمياً للتقنيات الناشئة، وربط الأفكار الجريئة بفرص غير محدودة. تتجاوز خدماتها تأسيس الشركات لتشمل الدعم التنظيمي، خدمات الأعمال، وبناء بيئة متكاملة. مع تركيزها على قطاعات سريعة النمو مثل البلوكتشين، التكنولوجيا المالية، الألعاب الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، الترفيه، الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، تقدم إيميرج برامج متخصصة ودعم الانتقال السلس الذي يمكّن رواد الأعمال من النمو بثقة انطلاقاً من دبي.

لمزيد من المعلومات: https://emergedxb.com/

نبذة عن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي

تم إنشاء المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عام 2015 لتقديم مزايا تنافسية، وإطار تنظيمي راسخ، وبيئة أعمال متكاملة. تقع المنطقة الحرة في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وتشمل مشروع "ون سنترال"، وتوفّر أكثر من مليوني قدم مربع من المساحات المكتبية المرموقة. وتُعتبر المنطقة الحرة موطناً لمجتمع أعمال عالمي يضم شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة وكبرى. وتستفيد هذه الشركات من فرص التواصل والتعاون بفضل الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي. وتحتضن المنطقة الحرة ما يزيد عن 2,000 شركة تعمل في أكثر من 40 قطاعاً متنوعاً. وانسجاماً مع التزام مركز دبي التجاري العالمي بتطوير مختلف قطاعات الأعمال، تركز المنطقة الحرة على توفير بيئة داعمة للشركات من خلال سياسات وتشريعات واضحة، بما يجعلها الوجهة المثالية لروّاد الأعمال للشركات الرائدة الباحثة عن مكاتب تجارية عالمية المستوى.

