أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "اتصالات من إي آند" عن إطلاق باقتي eLife جديدتين للألياف الضوئية بسرعة "5 جيجابت في الثانية" و"10 جيجابت في الثانية" لتعزيز تجارب مشتركي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعات اتصال فائقة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من إي آند: "يعكس إطلاق باقات eLife الجديدة فائقة السرعة التزامنا تجاه تطوير تجارب العملاء، وتلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل. كما تجسّد هذه الخطوة سعينا المتواصل إلى الارتقاء بالتجارب الرقمية للمشتركين عبر تمكينهم بأعلى سرعات الاتصال".

وتسهم الباقتان الجديدتان في تعزيز مكانة اتصالات من إي آند كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة، حيث أصبحت أول مزود يقدم سرعات تتجاوز 1 جيجابت في الثانية في دولة الإمارات.

باقات eLife 5 جيجابت و10 جيجابت الأقوى والأعلى أداءً من "اتصالات من إي آند"

تتوفر باقة 5 جيجابت بسعر 1799 درهماً إماراتياً شهرياً، غير شامل ضريبة القيمة المضافة بموجب عقد لمدة 24 شهراً، وبسرعة تنزيل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

كما تتوفر باقة 10 جيجابت بسعر 2699 درهماً إماراتياً شهرياً، غير شامل ضريبة القيمة المضافة بموجب عقد لمدة 24 شهراً. وتقدم للعملاء اتصالاً بالشبكة بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

وتوفر الباقتان مكالمات مجانية غير محدودة على الخطوط الثابتة المحلية، وخدمة Full Home Wi-Fi لتأمين تغطية منزلية واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، وأكثر من 300 قناة تلفزيونية، بما في ذلك القنوات المجانية وقنوات الدقة العالية (K4)، وباقات مميزة مثل OSN CricLife وGolfLife وStarzplay Sports وقنوات أبوظبي الرياضية من الفئة المميزة وغيرها المزيد.

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