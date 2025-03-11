الفندق سيضيف ما مجموعه 704 غرف إلى محفظة روتانا بعد تجديده.

أبوظبي، الأمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة "نوبيا شرم للمشاريع السياحية" لتوسيع وتغيير الهوية التجارية لفندق "سي بيتش، إيدج" في مدينة شرم الشيخ، مصر.

وتندرج الاتفاقية في سياق مساعي روتانا الطموحة لافتتاح 30 فندقاً تحت علامة "إيدج من روتانا" بحلول عام 2027. تم إطلاق هذه العلامة عام 2023، وتنضوي تحتها مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويتها الخاصة، مع الاستفادة من شبكة روتانا الواسعة وأنظمتها المتقدمة ومعاييرها العالمية في خدمات الضيافة.

يضم المنتجع 470 غرفة تخضع للتجديد حالياً، وسيتم إضافة 234 غرفة وجناحاً إليها، على أن تكتمل أعمال التجديد في عام 2025. وسيتم إعادة افتتاحه باسم "فندق سي بيتش، إيدج"، ليكون بذلك أول فندق لهذه العلامة في مصر ويضيف 704 غرف إلى محفظة روتانا المتنامية.

وفي إطار تعليقه على الشراكة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "يسرنا التعاون مع ’نوبيا شرم للمشاريع السياحية‘ وإطلاق علامة ’إيدج من روتانا‘ المتميزة في مصر. وتنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا الاستراتيجية لتوسيع حضورنا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يتيح لعدد أكبر من المسافرين اختبار معايير الضيافة المتميزة لعلامة روتانا. وسيقدم منتجع ’سي بيتش أكوا بارك آند سبا‘ بعد تجديده تصميماً استثنائياً يجمع بين الحداثة والطاقة الإيجابية ومعايير الضيافة المتفردة، مما يجعله الخيار الأمثل للمسافرين الذين يسعون لإقامة نابضة بالحياة".

ومن جانبه، قال محمد الحجري، مالك شركة "نوبيا شرم للمشاريع السياحية": "نحن سعداء بتعاوننا مع علامة تجارية مرموقة تمتلك سمعة عريقة في خدمات الضيافة المتميزة والمبتكرة مثل روتانا. ويمثل تجديد فندق "سي بيتش، إيدج" علامة فارقة في مسيرتنا، حيث نطمح من خلال هذا التعاون إلى إنشاء وجهة عالمية استثنائية تجمع سمات الفخامة والراحة والترفيه، وترسي معايير جديدة للضيافة في مدينة شرم الشيخ".

وسيختبر ضيوف فندق "سي بيتش، إيدج" تجارب استثنائية تتضمن 14 منفذاً لتقديم المأكولات والمشروبات، وخمسة مسابح (بما فيها مسبح للأطفال)، وحديقة مائية حديثة تضم 28 منزلقاً مائياً، ونهراً كسولاً، وشاطئاً رملياً بطول 250 متراً، ورصيفاً ثابتاً بطول 1 كيلومتر. يُضاف إلى ذلك العديد من المرافق مثل نادي الأطفال، ومركز صحي، وصالة رياضية، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى عيادة طبية، مما يضمن إقامة مريحة وممتعة لجميع الضيوف.

وتشتهر مدينة شرم الشيخ بساحلها المذهل على البحر الأحمر وجمال شعابه المرجانية النابضة بالحياة، وأشعة شمسها الدافئة على مدار العام، مما يجعلها من أكثر الوجهات السياحية الشهيرة في مصر، ومساهماً رئيسياً في اقتصادها السياحي. وقد شهدت الوجهة خلال السنوات الأخيرة زيادة مطردة في عدد الزوار الدوليين، الذين يقصدونها للاستمتاع بجمالها الطبيعي وعروضها الترفيهية المتنوعة والتعرّف على تراثها الثقافي الغني.

تُدير روتانا حالياً 78 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 9,394 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 37 فندقاً دولياً وسبعة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهداً على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

لمزيد من المعلومات حول أي من فنادق روتانا أو العلامات التجارية التابعة لها أو الحجوزات الخاصة بها، يُرجى زيارة موقع rotana.com أو الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية.

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