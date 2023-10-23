تساهم هذه الجهود المشتركة في أتمتة وتبسيط عمليات التمويل التجاري للمستخدمين من الشركات

لندن، المملكة المتحدة: أبرمت "فيناسترا"، وهي المزود الرائد عالمياً لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، شراكة مع ELCY، الشركة المتخصصة في توفير حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بعمليات تمويل التجارة الدولية، لتوفير حل التمويل التجاري للشركات.

إن بوابة التمويل التجاري للشركات من "فيناسترا" وELCY ستمكّن الشركات من التواصل بطريقة آمنة وموثوقة مع جميع البنوك التي تتعامل معها من خلال منصة مركزية واحدة. ونتيجة لذلك، ستستفيد الشركات من مجال الرؤية والتتبع الأوسع نطاقاً وقدرات التحكم في الوقت الفعلي بجميع تركزات التمويل التجاري عبر المؤسسات التابعة لها. كما أن التخلص من تعقيدات التواصل مع الأنظمة الخاصة التابعة لبنوك متعددة، والاستغناء عن العمليات الورقية غير الفعالة، سيساهم إلى حد كبير في توفير، بل وتحسين كفاءة التكلفة أيضاً.

قال جيمي لين، نائب رئيس حلول المشاريع المؤسسية في "فيناسترا"، "من دواعي سرور "فيناسترا" الاستمرار بتوطيد علاقتها طويلة الأمد مع شركة ELCY من خلال هذا التعاون على المستوى العالمي، والتي تنعكس على كلينا بقيمة هائلة وفورية." وأضاف بالقول، "تزخرELCY بثروة وافرة من الخبرة في مجال تلبية احتياجات التمويل التجاري للشركات، في حين تلبي "فيناسترا" احتياجات التحول الرقمي الشاملة للبنوك التي تركز على التجارة الدولية وتمويل سلسلة التوريد. ويساهم تعاوننا الوثيق معELCY في توسيع نطاق مجموعة الحلول التي نوفرها للشركات، وهو ما يمكّنها من التواصل مع كافة البنوك التي تزودها بالتمويل التجاري من خلال بوابة واحدة. وبالإضافة لذلك، يحظى المستخدمون من الشركات بالاستفادة إلى حد كبير من الرؤية والتتبع الأوسع نطاقاً والتحكم في إدارة تدفقاتها النقدية وتركزات التمويل التجاري لديها، وكذلك في تقليل حجم المخاطر."

وأضاف روبن كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة ELCY بالقول، "ستساهم شراكتنا مع "فيناسترا" في زيادة انتشارنا ووصولنا إلى السوق، مما يساعدنا على توفير منافع حل بوابتنا متعددة البنوك للشركات على مستوى العالم. وبالتالي فإن العملاء الذي يستخدمون بوابتنا المشتركة للتمويل التجاري للشركات سيتمكّنون من التواصل بسهولة وسلاسة، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، مع أي بنك مدعوم بخدمة "سويفت" SWIFT في العالم لإدارة عمليات التمويل التجاري اليومية الخاصة بهم. كما يمكن تخصيص جميع التعليمات أو الرسائل المرسلة عبر البوابة لتتوافق مع نوع الرسالة التي يفضلها البنك المعني. وفضلاً عن ذلك، تشتمل البوابة على وظائف معيارية واسعة النطاق تمكن الشركات من مراقبة الطرف المقابل والتركز الائتماني للبنك، وإدارة الحدود المالية للبنوك العالمية وتقديم تقارير لأقسام الائتمان والخزينة وغيرها في الوقت الفعلي."

تتوفر بوابة التمويل التجاري للشركات كحل قائم على أساس "البرمجيات كخدمة" (SaaS) مرتكز في السحابة ومتعدد المستأجرين، مما يعني أنه ليس هناك ضرورة لتثبيت البرمجيات في الموقع، بحيث يستفيد جميع المستخدمين من القدرة على التكيف بسرعة مع متطلبات السوق الجديدة من خلال ترقية البرمجيات المُدارة مركزياً.

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حول فيناسترا:

Finastra هي مزود عالمي لتطبيقات البرامج المالية والأسواق ، وأطلقت المنصة المفتوحة الرائدة للابتكار ، FusionFabric.cloud ، في عام 2017. وهي تخدم المؤسسات من جميع الأحجام ، وتقدم حلولًا وخدمات برمجية حائزة على جوائز عبر الإقراض ، والمدفوعات ، والخزينة ، و أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الشاملة (التجزئة ، والخدمات المصرفية الرقمية والتجارية) للبنوك لدعم العلاقات المصرفية المباشرة والنمو من خلال القنوات غير المباشرة ، مثل التمويل المضمّن والخدمات المصرفية كخدمة. نهجها الرائد والتزامها بفتح التمويل والتعاون هو سبب ثقتها من قبل حوالي 8600 مؤسسة ، بما في ذلك 90 من أفضل 100 بنك في العالم. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة finastra.com.