المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة Beyon Connect، إحدى شركات مجموعة Beyon، أن مجموعة سي إف آي المالية، المزود الإقليمي الرائد لخدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت، والتي أطلقت عملياتها مؤخرًا في مملكة البحرين، أصبحت أول منصة استثمارية في المملكة تتبنى نظام المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B)، والذي يعد نظام وطني للتحقق الرقمي من الهوية ضمن منظومة اعرف عميلك (eKYC) للقطاع الخاص.

تم تطوير المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) من قبل شركة Beyon Connect بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA)، ويُعد عنصرًا أساسيًا ضمن مبادرة المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0 في مملكة البحرين، حيث يوسّع نطاق خدمات الهوية الرقمية الموثوقة، الخالية من كلمات المرور والمعتمدة على موافقة المستخدم، لتشمل مؤسسات القطاع الخاص.

ومن خلال هذا التكامل، تتيح مجموعة سي إف آي المالية لزبائنها تجربة تسجيل وانضمام رقمية متكاملة، مدعومة بتقنيات التحقق البيومتري ثلاثي الأبعاد للوجه، بما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور والرموز المؤقتة (OTP) ورفع المستندات يدويًا، ويوفّر تجربة سلسة وآمنة بدرجة عالية للمستثمرين الجدد. من خلال الاستفادة من بنية الهوية الرقمية السيادية في مملكة البحرين، تضمن مجموعة سي إف آي المالية أن تكون خدماتها سهلة الاستخدام ومتوافقة بالكامل مع متطلبات اعرف عميلك (KYC) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافةً إلى قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL).

وقال كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركةBeyon Connect : "يعكس اعتماد مجموعة سي إف آي المالية للمفتاح الإلكتروني المطوّر التطور المتنامي لمنظومة الهوية الرقمية في مملكة البحرين، ويُشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة، ليس فقط لمجموعة سي إف آي المالية، بل لقطاع الاستثمار ككل. ونحن فخورون بدعم هذا الإطلاق الطموح، ونرحب بهم ضمن المجتمع المتنامي للرواد الرقميين في البحرين".

من جانبه، قال ياسين السامرائي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي إف آي المالية في مملكة البحرين:" يسعدنا اعتماد المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B) بالشراكة مع Beyon Connect، إذ يتماشى هذا التكامل بصورة مثالية مع رسالتنا في توفير تجربة تداول سريعة وآمنة وسلسة لزبائننا، إلى جانب دعم الرؤية الوطنية لمملكة البحرين في مجال الابتكار الرقمي."

ويُعد المفتاح الإلكتروني المطوّر للأعمال (EKEY-B) خدمة تُقدَّم من قبل شركة Beyon Connect نيابةً عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA)، في إطار مبادرة المفتاح الإلكتروني المطوّر الوطنية (eKey 2.0)، الهادفة إلى توسيع نطاق حلول الهوية الرقمية الموثوقة والمعتمدة على موافقة المستخدم لتشمل القطاعين العام والخاص.

نبذة عن شركة Beyon Connect:

تعد Beyon Connect إحدى شركاتBeyon ، وقد تم إطلاقها في البحرين في يناير 2022، وتمتد عملياتها إلى خمس دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول جنوب شرق آسيا. تركز الشركة على تقديم وتطوير تقنيات وخدمات مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية (GovTech)، وتكنولوجيا الاتصالات البريدية، بهدف بناء مجتمعات رقمية أفضل وأكثر شمولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما أبعد من ذلك، بما يخدم القطاعين العام والخاص.

توفر Beyon Connect مجموعة من المنصات الشاملة التي تضع الأساس الراسخ للمجتمعات الرقمية مثل حلول الهوية الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، والفوترة الإلكترونية، فضلًا عن منصة OneBox الصندوق البريد الرقمي الآمن.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://beyonconnect.com/

نبذة عن EKEY 2.0 وEKEY-B

صمم المفتاح الإلكتروني المطور (EKEY 2.0) ليتيح لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين الوصول السهل والآمن لخدمات القطاعين الحكومي والخاص بدون الحاجة إلى كلمة مرور، بما يضمن للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

المفتاح الإلكتروني المطور للأعمال (EKEY-B) يمكَن الشركات في البحرين من إجراء المصادقة البيومترية والوصول إلى نظام "اعرف عميلك " بشكل سلس وآمن، وهي خدمة تقدمها حكومة البحرين لجميع شركات القطاع الخاص في المملكة.

