القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن رعايته لفعالية Export Smart 2025، والتي تُعد أحد أبرز المؤتمرات والمعارض السنوية المتخصصة في دعم وتطوير قطاع التصدير المصري. وينعقد الحدث هذا العام في دورته الثالثة يوم 21 أكتوبر تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تأكيداً على أهميته الاستراتيجية ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

تُعد فعالية Export Smart منصة رائدة تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف المعنية بمنظومة التصدير من مصدرين وهيئات حكومية ومؤسسات تنموية ومقدمي خدمات لوجستية وتمويلية، بما يساهم في تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى نحو تنمية صادرات مصر وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقد صرّح الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank، قائلًا: "إن رعاية البنك لفعالية Export Smart 2025 تأتي في إطار التزام EBank الراسخ بدعم منظومة التصدير المصرية، ومساندة المصدرين عبر برامج تمويلية مرنة وحلول مصرفية متكاملة تستهدف تعزيز قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي".

وأضاف دكتور أحمد جلال: "نضع في EBank قطاع التصدير في صميم استراتيجيتنا المستقبلية، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى رفع قيمة الصادرات، وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً، وتحفيز الاستثمار الصناعي والتجاري".

تأتي هذه الخطوة امتداداً لدور البنك المصري لتنمية الصادرات EBank الرائد في دعم وتنمية الصادرات المصرية، من خلال برامج تمويلية وحلول مصرفية متخصصة تسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار، أطلق البنك منصة “Export Club” التي تهدف إلى تمكين المصدرين من التوسع دولياً عبر توفير فرص للتواصل مع شركاء عالميين وخصومات على المشاركة في المعارض الدولية، بما يعزز قدرتهم التنافسية ونموهم الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة، من خلال حزمة متكاملة من الحلول التمويلية والرقمية المبتكرة، بما يعكس التزامه الراسخ بالمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

