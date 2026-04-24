أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة دليل هولدينج "دليل" ومجموعة e7 ش.م.ع "e7"، المزودين الرائدين لحلول الهوية الآمنة، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون معاً في أعمال Idenex، الشركة المتخصصة في إدارة الهوية والتابعة لشركة "دليل". بموجب هذه المذكرة، ستدرس e7 إمكانية الاستثمار الاستراتيجي في Idenex بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.

يفضي هذا التعاون الاستراتيجي إلى إنشاء شركة إماراتية رائدة في مجال حلول الهوية، مما يعزز مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم في توفير منظومات هوية آمنة ومتكاملة تركز على خدمة المواطنين. وقد نجحت الدولة خلال العقد الماضي في تنفيذ حلول واسعة النطاق للهوية والحكومة الرقمية، أصبحت بموجبها نموذجاً عالمياً يُحتذى به للكفاءة والأمن والتميز في الخدمة. ويمثل هذا التعاون توجهاً استراتيجياً واضحاً نحو توسيع انتشار النموذج الإماراتي لحلول الهوية عالمياً من خلال منصة موحدة قادرة على المنافسة.

تأسست شركة Idenex بهدف نقل نموذجها الناجح إلى الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في حلول الهوية الرقمية الذكية، من خلال تقديم منظومات متطورة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات الحكومات والمؤسسات الكبرى حول العالم. تقدم الشركة الجيل الجديد من أنظمة الهوية الرقمية التي صُممت لتمكين الجهات المستفيدة من بناء منظومات هوية متكاملة، آمنة، ومرنة، تدعم البرامج الوطنية والمشاريع الرقمية واسعة النطاق بكفاءة عالية. وتمنح حلول Idenex عملاءها القدرة على إدارة البيانات والهويات الرقمية بدقة وأمان، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. ومن خلال حلول قابلة للتطبيق والتوسع عالميًا، تساعد Idenex الحكومات والمؤسسات على بناء بنية تحتية رقمية موثوقة تُسهم في تحقيق النمو، ورفع جودة الخدمات، ومواكبة مستقبل التحول الرقمي بثقة.

وتعكس مذكرة التفاهم طموحاً استراتيجياً مشتركاً بترسيخ مكانة Idenex كشريك عالمي موثوق قادر على منافسة أبرز مزوّدي الخدمات الدوليين، مع الاستفادة من سجل الإمارات الحافل في مجالات الابتكار والحوكمة والتميز في تقديم الخدمات.

ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، ستعمل "دليل" وe7 على دمج تقنيات الهوية المتقدمة مع قدرات التصنيع الآمن لتقديم عرض متكامل يشمل منصات الهوية الرقمية، والإصدار الآمن للوثائق، والخدمات القائمة على الهوية. ويغطي ذلك الدورة الكاملة لإدارة الهوية، بدءاً من التسجيل والتخصيص، مروراً بإدارة بيانات الاعتماد والتحقق من الهوية، وصولاً إلى تطبيقات خدمات الهوية العديدة ، وذلك في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

بهذه المناسبة، قال طلال الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "دليل" : "يسعى مشروع Idenex بالدرجة الأولى إلى نقل التجربة الإماراتية الناجحة لحلول الهوية إلى العالم وإتاحة الاستفادة منه على نطاق أوسع. وما يمنح هذه المبادرة أهمية خاصة هو شراكتنا مع مجموعة e7 التي تتيح لنا العمل بوتيرة أسرع، وتقديم خدماتنا بثقة، وتقديم نموذجٍ مبتكر وجاهزٍ للتشغيل الكامل منذ اليوم الأول. هذا التكامل هو ما سيُحدد هوية Idenex مع انطلاقها وتوسعها عالميا".

وفي إطار تعليقه على هذا التعاون، قال محمد يوسف، المدير التنفيذي للأعمال في شركة "دليل": "نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الهوية والحكومة الرقمية. ومن خلال Idenex، التي تمثل ثمرة تعاون استراتيجي بين ’دليل‘وe7 ، نعمل على تقديم حلول عملية ومبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا وقابلًا للقياس في مختلف الأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا النجاح عالميا، بعد أن أثبتت هذه المنظومات كفاءتها محليا، بما يمكّن الأسواق الدولية من تبنّي نفس معايير الأداء والموثوقية والابتكار. وفي هذا السياق، تمثل Idenex خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التكنولوجيا الإماراتية كمعيار عالمي جديد في مجال أنظمة الهوية الرقمية وتطبيقاتها في مختلف المجالات."

من ناحية أخرى، تمثل مذكرة التفاهم بالنسبة لمجموعة e7 استثماراً استراتيجياً يتماشى مع رؤيتها طويلة الأمد للنمو، ويهدف إلى توسيع عروضها المتكاملة لحلول الهوية. ومن خلال الجمع بين قدراتها المتميزة في تصنيع الهوية المادية وتطوير تكنولوجيا الهوية الرقمية والبرمجيات وخدمات التكامل عبر Idenex، تسعى e7 إلى توسيع حضورها عبر سلسلة القيمة لحلول الهوية الآمنة، ودعم نماذج الإيرادات المتكررة طويلة الأجل، وتحسين كفاءة استخدام القدرات، وتعزيز مشاركتها في برامج الهوية الحكومية واسعة النطاق.

وتعليقاً على استثمار e7 في Idenex، قال أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: "رسّخت e7 مكانتها كشركة رائدة إقليمياً في مجال الهوية الآمنة، مرتكزةً على علاقات موثوقة مع الجهات الحكومية، وعمليات تنفيذ عالية الجودة، وتخصيص منضبط لرأس المال. ويعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مع ’دليل‘ توجهاً استراتيجياً واضحاً يتماشى مع طموحنا لتوسيع عروض القيمة الشاملة التي نقدمها من خلال رفد قدراتنا في مجال الهوية المادية بمنصات هوية رقمية متطورة. ويدعم هذا التعاون إنشاء شركة وطنية رائدة تتمتع بالحجم والقدرات اللازمة للمنافسة على الساحة العالمية، وذلك بالتوازي مع تعزيز نموذج نمو e7 وزيادة مرونته وقابليته للتوسع على المدى الطويل، والالتزام التام بإطار عملنا القائم على الحوكمة والعائدات".

بدوره قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي لمجموعة e7: "تتجه الحكومات بشكل متزايد نحو تبني حلول متكاملة للهوية تجمع بين بيانات الاعتماد المادية الآمنة من جهة، والهوية الرقمية وآليات المصادقة وإدارة دورة حياة البيانات من جهة أخرى. ويساهم التعاون المقترح مع دليل من خلال Idenex في تسريع مشاركتنا في تطوير حلول الهوية الرقمية المادية المتكاملة. ومن خلال الجمع بين إمكانات e7 الصناعية الواسعة، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، وسجلها الحافل بالإنجازات، مع منصات دليل التقنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، فإننا ننشئ منصة إماراتية قابلة للتوسع على الصعيد العالمي. ويتيح لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي الاستفادة بشكل أفضل من بنيتنا التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام القدرات، وفتح قنوات جديدة لتحقيق إيرادات متكررة وطويلة الأجل على الصعيد الدولي."

نبذة عن شركة دليل

تُعتبر دليل لتقنية المعلومات من الشركات الإماراتية الرائدة في تطوير حلول الهوية الرقمية والأمن والحلول الحكومية الذكية، حيث تقدم تقنيات متقدمة تساعد الحكومات والمؤسسات على بناء بنية تحتية رقمية أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة. ومن خلال خبراتها المتخصصة، تدعم "دليل" المؤسسات في تسريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة.

وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا في تنفيذ مشاريع تحول رقمي استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، حيث ساهمت في تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية ومشاريع تقنية واسعة النطاق بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات كبرى. وتعكس هذه الخبرات قدرة "دليل" على تقديم حلول موثوقة وقابلة للتوسع تلبي متطلبات الأسواق المختلفة وتواكب تطلعات الحكومات نحو مستقبل رقمي أكثر تطورًا.www.dalil.techالموقع:

نبذة عن :Idenex

تُعد Idenex شركة متخصصة في تطوير وتقديم حلول إدارة الهوية الرقمية، وهي شركة تابعة لـ دليل لتقنية المعلومات، وتهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية الناجحة في مجال الهوية الرقمية إلى الأسواق العالمية.

تركّز الشركة على تقديم الجيل الجديد من منظومات الهوية الرقمية التي تمكّن الحكومات والمؤسسات من بناء أنظمة متكاملة وآمنة لإدارة الهوية والبيانات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، وخفض مخاطر الاحتيال ، ويُسرّع تبني التحول الرقمي. وتوفر Idenex حلولًا قابلة للتوسع والتكيّف مع احتياجات الأسواق المختلفة، مدعومة بخبرات عميقة في تنفيذ المشاريع الوطنية واسعة النطاق، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للحكومات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة وفق أعلى معايير الأداء والموثوقية والابتكار.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae

إخلاء المسؤولية

لا يمكن اعتبار، أو تفسير، أي من البيانات الواردة في هذه الوثيقة كتوقع للربح. وتستند أي من البيانات، والتي يمكن تصنيفها باعتبارها "ذات نظرة مستقبلية"، إلى عدد من الافتراضات التي تتضمن دراسة إدارة الشركة للتوجهات التشغيلية السابقة، والبيانات الواردة في سجلات الشركة، والبيانات الأخرى التي توفرها أطراف خارجية. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات معقولة عند وضعها، إلا أنها حتماً عرضة للمخاطر الكبيرة والشكوك والأحداث الطارئة، في حين لا تشكّل هذه التوقعات ضمانات للأداء المستقبلي. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر والشكوك والأحداث الطارئة إلى تفاوت النتائج الفعلية لعمليات الشركة ووضعها المالي وسيولتها بشكل جوهري عن التوقعات المستقبلية المشار إليها أو المعبّر عنها في مثل هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية، ولا يمكن تقديم أي تعهد أو ضمان بأن أياً من هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية ستثبت صحتها، أو أن أي نتيجة متوقعة ستتحقق، لذا لا ينبغي الاعتماد على أي بيانات ذات نظرة مستقبلية.

