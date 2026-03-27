أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال حلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر ("الربع الرابع 2025") والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ("السنة المالية 2025").

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7:"حققت مجموعة e7 أداءً قوياً ومتميزاً خلال عام 2025، مدفوعاً بفعالية التنفيذ التشغيلي والتركيز المنضبط على الكفاءة. وعلى الرغم من تأثر الإيرادات بمراحل تنفيذ العقود، فإن الأداء القوي في الربع الرابع من العام واتساع هوامش الربح يعكسان متانة أعمالنا الأساسية. كما أن تسارع وتيرة النشاط التجاري مع نهاية العام، إلى جانب توقيع عقود جديدة متعددة السنوات بقيمة تتجاوز 650 مليون درهم، يرسّخان قاعدة صلبة للنمو المستدام خلال عام 2025 وحتى تاريخه في 2026، يرسّخان قاعدة قوية لتحقيق نمو مستدام في عام 2026 وما بعده. ونواصل التزامنا بتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين، وتماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح متعددة السنوات بحد أدنى 10 فلس للسهم الواحد للفترة من السنة المالية 2025 إلى 2027، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 203.6 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 10 فلس للسهم الواحد، على أن يتم دفعها في مايو 2026. وبالاستناد إلى ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون، ومستويات السيولة القوية، وسياستنا الواضحة لتوزيع الأرباح، فإننا نثق بقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا."

من جانبه، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7:

"شهد عام 2025 تقدماً ملحوظاً على صعيد الأداء التشغيلي والتنفيذ الاستراتيجي في مختلف قطاعات أعمالنا، حيث عملنا على تعزيز الكفاءة، وتطوير قدراتنا الرقمية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق حضورنا الإقليمي، ما أسهم في تحسين أدائنا خلال الربع الأخير وترسيخ مكانة المجموعة استعداداً للعام المقبل. ونواصل تنفيذ مبادرات التحول مع التزام واضح بضبط التكاليف بهدف تحسين هوامش الربح. ومع دخولنا عام 2026، فإن قوة محفظة العقود، وتنامي حضورنا في مجالات حلول الهوية والتعليم، إلى جانب تركيزنا المستمر على الابتكار والتنفيذ، تمنحنا ثقة راسخة بقدرتنا على تحقيق نمو مربح. كما نتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية، ولم تتأثر عملياتنا الأساسية حتى الآن، مع الاستعداد لإدارة أي تداعيات محتملة وفقاً لتطورات الأوضاع."

أداء مرن يدعم آفاق النمو المستقبلي

سجلت مجموعة e7 أداءً قوياً خلال السنة المالية 2025، مدعومة بأداء متميز في ختام العام، ما أدى إلى تسارع وتيرة الزخم التجاري ضمن الأسواق الرئيسية، وتحسن كفاءة الأداء التشغيلي عبر مختلف العمليات. ويعدّ هذا العام محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية المجموعة الرامية إلى بناء أعمال أكثر استقراراً وجودة وقابلية للتوسع على المستوى الدولي، حيث ركزت الإدارة على دعم النمو طويل الأمد من خلال تبسيط العمليات، وتحسين هيكل المحفظة، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

بلغ إجمالي إيرادات مجموعة e7 خلال السنة المالية 2025 نحو 675.6 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 701.2 مليون درهم في السنة المالية 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراحل تنفيذ العقود وتركيز المجموعة على الفرص ذات القيمة المرتفعة والطابع طويل الأمد. وفي المقابل، سجلت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 نحو 210.4 مليون درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.5% مقارنة بـ 209.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس هذا التحسن في الأداء خلال الربع الأخير قوة الزخم التجاري وكفاءة التنفيذ. ومع إبرام عقود جديدة متعددة السنوات بقيمة تتجاوز 650 مليون درهم خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، تواصل المجموعة تعزيز موقعها لتحقيق نمو مستدام خلال عام 2026.

وصلت قيمة إجمالي الربح لمجموعة e7 نحو 219.3 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بـ 230.2 مليون درهم في العام السابق، حيث وصل هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2025 إلى 32.5%، متماشياً إلى حد كبير مع مستويات العام السابق، في ظل استمرار المجموعة في تنفيذ جهود تحسين محفظة الأعمال وإجراء تعديلات على نموذج التشغيل. ويُعزى أداء إجمالي الربح إلى تحسن مزيج المنتجات واستمرار تعزيز الكفاءة التشغيلية. وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025، بلغ إجمالي الربح 73.4 مليون درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0.3% مقارنة بـ 73.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. كما سجل هامش الربح الإجمالي للربع الرابع من العام 34.9% مقابل 35.2% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 153.5 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، بانخفاض نسبته 19.4% مقارنة بـ 190.6 مليون درهم في العام السابق، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 22.7%. وقد تأثرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء باستثمارات غير متكررة مرتبطة بتغييرات تنظيمية وبرامج التحوّل. خلال الربع الرابع من عام 2025، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 59.1 مليون درهم، بانخفاض نسبته 2.8% على أساس سنوي مقارنةً بـ 60.8 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2024. وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء نسبة 28.1% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنةً بـ 29.0% في الربع الرابع من عام 2024.

بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة لمجموعة e7 نحو 104.2 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، بانخفاض نسبته 55.4% مقارنة بـ 233.4 مليون درهم في السنة المالية 2024، بهامش ربح صافٍ قدره 15.4%. وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025، بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 45.6 مليون درهم، بانخفاض نسبته 33.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 69.0 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، بهامش ربح قدره 21.7%. ويعود التراجع في صافي الأرباح على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التمويل نتيجة توزيعات أرباح بلغت 947.1 مليون درهم خلال العام، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالضمانات بقيمة 43.3 مليون درهم.

وحافظت مجموعة e7 على وضع نقدي قوي، حيث بلغت الأرصدة النقدية 669.2 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2025، ويعكس ذلك قوة الانضباط المالي للمجموعة. وخلال عام 2025، حققت المجموعة عوائد مجزية للمساهمين، بإجمالي توزيعات أرباح بلغ 947.1 مليون درهم إماراتي، شملت توزيع أرباح منتظمة بقيمة 147.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام، إلى جانب توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث. وكما أُعلن بالتزامن مع نتائج النصف الأول من عام 2025، تواصل مجموعة e7 التزامها بسياسة توزيعات أرباح متعددة السنوات بحد أدنى 10 فلس للسهم الواحد للسنوات المالية 2025 إلى2027. تماشيًا مع هذا الالتزام، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 203.6 مليون درهم إماراتي (10 فلس للسهم الواحد)، على أن يتم دفعها في مايو 2026.

وتظل المجموعة خالية من الديون، مما يؤكد متانة مركزها المالي واستمرار قدرتها على تمويل مبادرات النمو الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

تقدم استراتيجي في جميع القطاعات

حققت جميع قطاعات الأعمال إنجازات محورية خلال عام 2025، بدءاً من توسيع الحضور الإقليمي، وتأمين عقود جديدة، وصولاً إلى تطوير القدرات الرقمية ومبادرات الاستدامة، مما يرسي الأساس لتحقيق نمو مستدام.

حلول الهوية: النمو الرقمي والابتكار المستدام

بلغت إيرادات قطاع حلول الهوية 342.8 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025 مقارنة بـ 344.6 مليون درهم إماراتي في عام 2024، مدعومةً بالتوسع المستمر في حلول الهوية الرقمية ذات الهوامش الأعلى. وفي الربع الرابع من عام 2025، بلغت إيرادات القطاع 115.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11.2% مقارنةً بـ 103.9 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق هذا القطاع إنجازات بارزة شملت دخوله إلى مجال الطوابع الضريبية المزودة بقدرات رقمية متكاملة لتقنية "الرصد والتتبع"، مما وسّع مجموعة حلول الهوية الرقمية التي يقدمها هذا القطاع. كما واصل القطاع تعزيز محفظة منتجاته المستدامة من خلال طرح بطاقات PVC المعاد تدويرها والحاصلة على شهادة اعتماد من شركة "فيزا"، بالإضافة إلى البطاقات المصنوعة من مواد خشبية كبديل مبتكر وخيار مستدام وصديق للبيئة. وقّعت المجموعة خلال الفترة اتفاقية إطارية مع مجلس تنمية رواندا لإنشاء مصنع لطباعة الأوراق المالية، دعماً للبنية التحتية الوطنية والتنمية الصناعية.

حلول الطباعة والتعليم: أداء قوي وتوسع في تقنيات التعليم

بلغت إيرادات قطاع حلول الطباعة والتعليم 220 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2025، بانخفاض قدره 9.7% على أساس سنوي مقارنةً بـ 243.7 مليون درهم إماراتي في العام السابق. وبلغت إيرادات القطاع في الربع الرابع من عام 2025 نحو 64.2 مليون درهم إماراتي. وخلال العام، نجح القطاع في تقديم أوراق اختبارات مطبوعة رقمياً وقابلة للتتبع بهدف تعزيز الكفاءة في عمليات الطباعة الأكاديمية، كما قام بتسليم أكثر من سبعة ملايين كتاب مدرسي إلى أكثر من 1,000 مدرسة. وفي الوقت ذاته، وسّعت مجموعة e7 محفظتها في مجال التعلم الرقمي من خلال منصة "كتبي"، وأطلقت منصة "منهاجي" - وهي أول منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. استجابةً لتحوّل دولة الإمارات إلى التعلم عن بُعد في ظل التطورات الإقليمية، دعمت e7 عدداً من المدارس الخاصة من خلال توفير حل تعلّم رقمي متكامل ومجاني يشمل المعلمين والطلبة. كما أتاحت المجموعة وصولاً مجانياً لفترة محدودة إلى منصة منهاجي بكامل محتواها، بما في ذلك مكتبتها الشاملة من المواد والموارد التعليمية.

حلول التعبئة والتغليف: تسريع النمو عبر الابتكار

بلغت الإيرادات في قطاع حلول التعبئة والتغليف 37.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 32.7 مليون درهم إماراتي في عام 2024. وخلال الربع الرابع من عام 2025، بلغت الإيرادات 9.1 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 9.2 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة باستقطاب عملاء جدد وتوسيع نطاق العقود.

وخلال عام 2025، عززت المجموعة قدراتها الابتكارية في هذا القطاع من خلال طرح مواد تغليف مستدامة وإطلاق تقنية "الرصد والتتبع" لتزويد العملاء بحلول مبتكرة لمكافحة التزوير، مما يدعم أجندة الاستدامة الخاصة بالمجموعة.

الحلول اللوجستية: تعزيز التحول الرقمي من أجل تحقيق الكفاءة

بلغ إجمالي إيرادات قطاع الحلول اللوجستية 75.6 مليون درهم إماراتي خلال العام، بانخفاض قدره 5.6% مقارنةً بـ 80.1 مليون درهم إماراتي في عام 2024. وخلال الربع الرابع، بلغت إيرادات القطاع 21.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 21.8 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024.

وواصل القطاع تنفيذ خطته للتحول الرقمي، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إنترنت الأشياء المتطورة لإدارة الأسطول لتحسين الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت الشراكة الاستراتيجية مع شركة "Shipsy" في تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية للتسليم "توصيل الميل الأخير" مما يضع هذا القطاع في موقع متميز لتحقيق تحسينات في الكفاءة التشغيلية القائمة على التكنولوجيا.

النظرة المستقبلية

دخلت المجموعة عام 2026 بزخم تشغيلي قوي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج حذر ويقظ استجابةً لحالة عدم اليقين المستمرة في المنطقة. وقد امتد الأداء القوي المحقق في نهاية العام إلى الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي محفظة العقود متعددة السنوات واستمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسية.

وتواصل العمليات الأساسية لشركة e7 عملها دون أي تأثيرات جوهرية. ومع ذلك، فإن تطورات المشهد الإقليمي واحتمال استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية قد ينعكسان على الأداء المالي للمجموعة.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae..

