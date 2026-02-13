أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة e7 ش.م.ع. ("e7" أو "المجموعة")، الرائدة في مجال حلول الهوية وتقنيات تعزيز الحضور المتكامل للعلامات التجارية من النطاق المادي إلى الرقمي، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ("السنة المالية 2025").

موجز الأداء المالي للمجموعة للسنة المالية 2025

حققت مجموعة e7 أداءً مرناً خلال السنة المالية 2025، مدعوماً بإنجازات بارزة في نهاية العام، مما أدى إلى تسريع الزخم التجاري عبر الأسواق الرئيسية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية مع بداية عام 2026.

بلغت إيرادات الشركة 675.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، بانخفاض قدره 3.6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مراحل تنفيذ العقود. وبلغت الإيرادات 210.4 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 0.5٪ على أساس سنوي، ويعزى هذا التحسن في الأداء إلى التنفيذ المنضبط، بالإضافة إلى العقود الجديدة متعددة السنوات التي تم تأمينها خلال عام 2025 وحتى تاريخه من عام 2026 والتي تجاوزت قيمتها 600 مليون درهم، مما سيعزز قوة أداء المجموعة في عام 2026.

بلغ إجمالي الربح 221.9 مليون درهم للسنة المالية 2025، بانخفاض قدره 3.6٪ مقارنةً بالعام السابق. وارتفع إجمالي الربح إلى 76.0 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 3.2٪ على أساس سنوي، مما يعكس المزيج المتنوع من المنتجات والتحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 157.0 مليون درهم للسنة المالية 2025، بانخفاض قدره 17.6٪ على أساس سنوي، مما يعكس بشكل أساسي مراحل تنفيذ العقود وتأثير البنود غير المتكررة خلال العام. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 58.9 مليون درهم في الربع الرابع 2025، بانخفاض قدره 3.1٪ مقارنةً مع الربع الرابع من عام 2024. وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 23.2٪ خلال السنة المالية 2025، بينما بقي مستقراً على نطاق واسع عند 28.0٪ في الربع الرابع 2025، مقارنةً مع 29.0٪ في الربع الرابع من عام 2024.

بلغ صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة 107.9 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، في حين بلغت هوامش صافي الأرباح 16.0٪، مما يعكس انخفاضاً في إيرادات التمويل نتيجة توزيعات الأرباح خلال العام والبالغة 947.1 مليون درهم، والتكاليف المتعلقة بالضمانات بقيمة 43.3 مليون درهم. كما بلغ صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة 49.4 مليون درهم في الربع الرابع 2025، في حين بلغت هوامش صافي الأرباح 23.5٪.

وحتى 31 ديسمبر 2025، حافظت المجموعة على وضع نقدي قوي، حيث بلغت الأرصدة النقدية 669.2 مليون درهم دون أي ديون مستحقة، مما يعزز قدرتها على تمويل خطط النمو المستقبلية.

خلال عام 2025، حققت المجموعة عوائد مجزية للمساهمين، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 947.1 مليون درهم، عقب توزيع أرباح منتظمة بقيمة 147.1 مليون درهم في الربع الثاني 2025، وأرباح خاصة بقيمة 800 مليون درهم في الربع الثالث 2025.

وفقاً لما تم الإعلان عنه وقت صدور نتائج النصف الأول من عام 2025، تحافظ المجموعة على سياسة توزيعات أرباح متعددة السنوات تلتزم بتوزيع حد أدنى لا يقل عن 10 فلس للسهم الواحد للسنوات المالية 2025 إلى 2027. ومن المتوقع أن يتم توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بموجب هذه السياسة في النصف الأول 2026، بعد الحصول على موافقة المساهمين. وسيقوم مجلس الإدارة بتقديم توصية بشأن توزيعات الأرباح عند إعلان النتائج المالية المدققة في مارس 2026.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.e7group.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات