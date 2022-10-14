عبد الله الأحمد:

تطبيق ذكي واحد للهاتف المتحرك يتيح ربط الأجهزة الذكية وأنظمة الأمان وحصنتك بمنصة واحدة

تقنية الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحري إنذارات الحريق غير الفعلية

مستشعرات ذكية للأبواب والنوافذ والإضاءة والأقفال ضمن حلول الشركة للمنزل الذكي

تركيب أكثر من 425 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج "حصنتك"

تطبيق الهواتف الذكية "حصنتك للمنازل" يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات

أكثر من 37 ألف فيلا سكنية ومنزل تم ربطها بنظام "حصنتك" في الدولة

تأمين أكثر من 13 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي بنظام "حصنتك"

قال عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات من e&" أن الشركة تواصل العمل على تعزيز منظومة المدينة الذكية والآمنة من خلال رقمنة الخدمات وتحويل أساليب وأنماط العمليات والخدمات في الجهات الحكومية والشركات والمنازل لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية وغيرها من التقنيات.

ولفت الأحمد في حوار خاص على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2022 إلى حرص الشركة على تزويد العملاء بحلول المنزل الذكي الشاملة وأنظمة الحماية المتكاملة التي ترتقي بأنماط الحياة والأمان للأفراد والمجتمعات، موضحاً أن جناح اتصالات في جيتكس 2022 اشتمل على مجموعة واسعة من الحلول المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي لتعريف الزوّار بدور هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالحالات الطارئة وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل.

تطبيق المنزل الذكي للهواتف المتحركة لربط الأجهزة الذكية بمنصة واحدة

تتيح الشركة تطبيق المنزل الذكي للهواتف المتحرك والذي يربط مختلف الأجهزة الذكية في المنزل، ونظام "حصنتك"، ونظام الحماية الأمنية في المنزل، بمنصة واحدة يسهل التحكم بها من خلال الهاتف المتحرك وتسهم في تمكين عوامل الخصوصية والأمان على مدار الساعة لضمان راحة البال للمستخدمين.

نظام الحماية الأمنية للمنزل الذكي في جيتكس 2022

وعرضت الشركة في جناحها بمعرض جيتكس 2022 نظام الحماية الأمنية في المنزل الذكي والذي يتألف من الكاميرات الخارجية، ومستشعرات الأبواب والنوافذ، وجهاز التسجيل الصوتي، وتطبيق الهاتف المتحرك. وتم تصميم النظام لتوفير الحماية الأمنية للفلل السكنية في دولة الإمارات حيث يتم متابعة النظام من قبل خبراء الأمن على مدار الساعة وهو مرتبط بالجهات الأمنية لتوفير الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

مستشعرات ذكية للأبواب والنوافذ والإضاءة ضمن حلول المنزل الذكي

وقدمت جناح الشركة نظام شامل للمنزل الذكي يشمل مجموعة متكاملة من الأجهزة الذكية مثل أقفال الأبواب الذكية، والإضاءة الذكية، ومنظم الحرارة الذكي، والمفاتيح الكهربائية الذكية، والمستشعرات الذكية للأبواب والنوافذ، ترتبط جميعها بمنصة واحدة وتطبيق للهاتف المتحرك لتوفير تجربة سلسة ومريحة تتميز بسهولة التحكم من قبل المستخدمين.

عرض توضيحي لنظام "حصنتك" في جيتكس 2022

وضم جناح الشركة في جيتكس على عرض لنظام "حصنتك" الذكي لتوضيح آلية عمل الجهاز من خلال مجموعة من الأجهزة تشمل لوحة التحكم، ومستشعر الحريق، ومستشعر الحرارة وغيرها، لتعريف زوّار المعرض بكيفية ربط جهاز الإنذار بمركز الأوامر لنظام "حصنتك" والدفاع المدني على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

تقنية الذكاء الاصطناعي لتحري إنذارات الحريق غير الفعلية أو الخاطئة

كما أتاح جناح الشركة في جيتكس 2022 منصة توضّح كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الواردة من إنذارات الحريق لتسهم في تحري الإنذارات غير الفعلية أو الخاطئة وجدولة الصيانة للنظام بما يسهم في تطوير أداء نظام "حصنتك"، وضمان أعلى مستوى من الحماية لمستخدميه.

أكثر من 425 ألف جهاز لنظام "حصنتك"

وتواصل "اتصالات من e&" المساهمة في نشر نظامها الذكي للإنذار المبكر من الحريق "حصنتك" بما يصبو إلى تعزيز سبل الحماية والوقاية للأفراد وممتلكاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللوصول لأعلى مستويات الأمن والسلامة، وبما يتوافق مع سعي الشركة لتحسين جودة الحياة في المجتمع الإماراتي من خلال توفير الخدمات الذكية للأمن الوقاية. ونجحت الشركة في تركيب ما يزيد عن 425 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج "حصنتك" وبأكثر من 37 ألف مشترك من الفلل السكنية لتأمين أعلى سبل الوقاية والحماية.

تطبيق "حصنتك" للهواتف الذكية

وأكد الأحمد أن إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية و"اتصالات من e&"، تطبيق منظومة "حصنتك للمنازل" للهواتف المحمولة يساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة واستقبال إنذار الحريق في أي مكانٍ ووقت من خلال منصة تفاعلية ذكية. ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، والتفاعل والتنبيهات والرد على الاستفسارات، فضلاً عن خاصية البحث السريع، والمشاركة الرقمية، وتوثيق بيانات الملف الشخصي للمواطن والمقيم.

ولفت الأحمد إلى سعي "اتصالات من e&" الدائم لتحقيق الريادة في عصر النهضة الرقمية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتوظيف أحدث الحلول والخدمات الذكية في وقاية وحماية المجتمع والأفراد، حيث يجسد إطلاق تطبيق حصنتك الذكي للهاتف المتحرك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مدى حرص الشركة على المساهمة الفعالة في تطوير خدماتنا الذكية وتوسيع نطاقها في مجالات التحول الرقمي عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، لتحقيق العمل التشاركي والتكاملي ضمن منظومة عمل موحدة تعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

تأمين 13 ألف مستفيد لوزارة تنمية المجتمع

وأثمر تعاون الشركة مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية، عن تأمين أكثر من 13 ألف مستفيداً من الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة من خلال ربط منازلهم بنظام "حصنتك" الذكي للإنذار المبكر من الحريق مجاناً، سعياً إلى توفير النظام لملّاك المنازل المسجلين لدى الوزارة في الضمان الاجتماعي، والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة في منازل مواطني الدولة.

وفي ذات الإطار، أتاحت وزارة تنمية المجتمع لفئات كبار السن، وأصحاب الهمم، وذوي الاحتياجات الطبية الذين يقيمون في منازل عائلاتهم؛ الاستفادة من تركيب خدمة حصنتك مجاناً لتعزيز مستويات الأمن والحماية مع عائلاتهم في المنزل.

وانتهجت "اتصالات من e&" العديد من الشراكات في العام الحالي بهدف توفير حزمة شاملة من خدمات الحماية السيبرانية متعددة الطبقات وتطوير الخبرات الهادفة إلى تعزيز حماية الجهات الحكومية ضد الهجمات الإلكترونية من خلال شركة Help AG ذراع الأمن السيبراني لـ"e& المؤسسات".

وأكد الأحمد مواصلة الشركة العمل على توفير أحدث الحلول والخدمات الذكية والتقنية على مستوى العالم، وتزويدها للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاستفادة من هذه التقنيات لدعم مساعي التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتاحة للأفراد والمجتمعات.

#بياناتشركات

- انتهى -