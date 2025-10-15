دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Dubai SME)، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والجهة الحكومية الداعمة لريادة الأعمال. وتهدف الشراكة إلى تمكين الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرة متكاملة تجمع بين توفير برامج الإرشاد والتوجيه، وإتاحة فرص التمويل والمنح، والمبادرات المُشتركة، والحلول الرقمية المتطورة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـــ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي تشارك فيه "دو" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس مستقبلًا فحسب .. معنا نصنع خطوتك التالية".

ومن خلال منصة شاملة للذكاء الاصطناعي، تعرض "دو" العديد من التطبيقات التي تُلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، حيث تُمكّن روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة من تقديم خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأتمتة الاستفسارات الروتينية دون الحاجة إلى موظفين مُخصصين، بينما تُساعد العمليات الآلية المُعززة بالذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة المخزون والصيانة وتقديم الخدمات بأقل تدخل بشري، وهو أمر محوري للشركات ذات الموارد التشغيلية المحدودة. ومن خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركات الصغيرة والمتوسطة يتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بسهولة في الأنظمة الحالية باستثمارات محدودة في البنية التحتية، بينما تُساعد تطبيقات تحليلات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي تجار التجزئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مراقبة متطلبات العملاء، وتحسين تصميمات المتاجر، وتعزيز الأمن دون الحاجة إلى أنظمة تقليدية باهظة الثمن.

وتجمع المبادرة بين خبرة "دو" المؤسسية في مجالات التحول الرقمي والاتصالات، من جانب، وشبكة الدعم الحكومية الواسعة التي تمتلكها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من جانب آخر لتقديم نهج عملي ومُباشر لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المبادرة توفير برامج مشتركة تتيح لروّاد الأعمال الإماراتيين التواصل مباشرة مع الخبراء المتخصصين للحصول على التوجيه الاستراتيجي في مجال إدارة الأعمال، إلى جانب حزمة ترحيبية للشركات الجديدة يتم تطويرها بالتعاون بين "du Business"، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الدعم الفوري للمشروعات الناشئة منذ لحظة انطلاقها.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو ""إن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُجسد التزامنا بأن نكون أكثر من مجرد شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات. ومن خلال دمج خبرتنا في البنية التحتية الرقمية مع المعرفة العميقة للمؤسسة ببيئة الأعمال المحلية، نُسهم في إنشاء مسارات عملية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في بيئة تنافسية متسارعة، وتوضح هذه المبادرة كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص أن يُحقق أثراً ملموساً ومُستداماً في دعم مجتمع الأعمال."

وتتضمن المبادرة أيضاً تنظيم ورش عمل تدريبية مُتخصصة تركز على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير استراتيجيات النمو، إلى جانب توفير فرص للمنح والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. كما تشمل تقديم آلية مبتكرة لتبادل العملاء والفرص التجارية (Lead-Sharing) لربط الشركات الناشئة بفرص الأعمال المحتملة وتعزيز نموها، إضافةً إلى تمكين المشاركين من الوصول إلى خدمات "دو" للاتصالات الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن منظومة مُتكاملة تُسرّع من رحلة نجاح ريادة الأعمال.

من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "شراكتنا مع (دو) تُوفّر دعماً حقيقياً للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة من خلال الجمع بين الموارد الحكومية والبنية التحتية الرقمية المتطورة. ويضمن هذا التعاون حصول أعضاء المؤسسة على التمويل والتوجيه والأدوات التكنولوجية التي يحتاجون إليها للتوسع بثقة وكفاءة. ومعاً نبني منظومة أكثر قوة ومرونة تُسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

وتهدف المبادرة إلى تقديم دعم عملي يتناغم مع الخصوصية الثقافية الإماراتية، من خلال التعامل مع التحديات الفريدة التي يواجهها روّاد الأعمال المواطنون من خلال نهج شامل يجمع بين الحلول الرقمية، والإرشاد المهني، والدعم المالي. كما يحصل المشاركون على إمكانية الاستفادة من محفظة " du Business"، المتكاملة التي تم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم مستمر عبر شبكتي "دو" ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، تُعالج الإمكانات الرائدة لشركة "دو" في مجال استضافة البيانات السحابية السيادية والمحلية مخاوف الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن أمن البيانات والامتثال، مع توفير الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات على نطاق واسع، مما يُمكّن الشركات الصغيرة من منافسة الشركات الأكبر حجماً من خلال تجارب عملاء مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وكفاءة تشغيلية، وعمليات أعمال مؤتمتة.

