

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، عن تعاون جديد مع شركة (Esewa) لتحويل الأموال، "Esewa Money Transfer"، المزود الرقمي الأسرع نمواً لخدمات التحويلات المالية في نيبال، لإطلاق حملات تسويقية مشتركة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُقدّمة للجالية النيبالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتيح هذه الشراكة للمستخدمين الاستفادة من عروض ترويجية حصرية لعملائها عند إرسال الأموال من "du Pay" إلى محفظة "Esewa"، مما يعزز من مزايا التحويلات الرقمية من محفظة إلى محفظة.

وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، يمكن لعملاء "du Pay" التسجيل في التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول والهوية الإماراتية، لإرسال وتحويل الأموال فوراً إلى محافظ "Esewa" في نيبال. وبينما تتوفر هذه الخدمة بالفعل ضمن شبكة التحويلات التابعة لـ "du Pay"، فإن الشراكة الجديدة تفتح المجال أمام تنفيذ حملات مُوجهة تمنح المرسلين والمستفيدين مزايا إضافية.

ومع وجود أكثر من 450 ألف مُقيم من الجنسية النيبالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التحويلات الرقمية من محفظة إلى محفظة تصبح الوسيلة الأسرع والأسهل والأكثر أماناً لإرسال الأموال إلى وطنهم، من دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو الانتظار طويلاً، حيث تصل الأموال فوراً إلى محافظ "Esewa". كما يمكن للمستفيدين في نيبال استخدام الرصيد المتاح في سداد فواتير الخدمات، أو تعبئة رصيد الهاتف المحمول، أو التسوق الإلكتروني، أو شراء تذاكر السينما، أو تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية، وذلك بصورة مباشرة عبر هواتفهم. وتُمكّن هذه الشراكة أفراد الجالية النيبالية من الاستفادة من تجربة تحويل رقمية مريحة وآمنة في أي وقت ومن أي مكان.

كما تتيح الحملة الحالية لعملاء "du Pay" فرصة الفوز بعملة ذهبية يومياً عند إرسال الأموال إلى الخارج، إلى جانب الحصول على 2 جيجابايت مجانية من البيانات مع كل تحويل دولي. وبفضل التعاون الجديد، يمكن للجالية النيبالية الحصول على مكافآت ومزايا إضافية عند تحويل الأموال إلى محفظة "Esewa"، في خطوة تشجع على التحويلات الرقمية وتعزز الشمول المالي بين أفراد المجتمع.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "du Pay": www.dupay.ae

نبذة عن شركة (إيسيوا) لتحويل الأموال، "Esewa Money Transfer":

تُعد شركة (إيسيوا) لتحويل الأموال، "Esewa Money Transfer"، والتابعة لمجموعة "F1Soft"، هي المزود الرقمي الأسرع نمواً لخدمات التحويلات المالية في نيبال، حيث تقدم حلولاً سريعة وآمنة وموثوقة لإرسال الأموال إلى نيبال من مختلف دول العالم. وبصفتها شركة مرخّصة من البنك المركزي النيبالي، تتيح "Esewa Money Transfer" للوافدين النيباليين حول العالم إرسال الأموال مباشرة إلى محافظ "eSewa" أو إلى الحسابات البنكية أو نقاط استلام الأموال في نيبال. وتُسهم الشركة في تمكين أكثر من 20 مليون فرد و130 ألف جهة في مختلف أنحاء البلاد، من خلال توفير خدمات مالية قائمة على التكنولوجيا المالية (Fintech) تجمع بين الابتكار والموثوقية. وبفضل تركيزها المستمر على البساطة والشفافية والسرعة، أصبحت "Esewa Money Transfer" الاختيار المُفضل للمواطنين النيباليين المقيمين في الخارج الراغبين في إرسال أموالهم إلى وطنهم بسهولة وأمان.

لمزيد من المعلومات عن (إيسيوا): https://esewamoneytransfer.com

