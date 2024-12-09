أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، حاز مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث (DRI)، ليكون بذلك أول مركز متخصص في إدارة الطوارئ يحصل على هذا الاعتماد الدولي على مستوى العالم، وواحد من ثلاث جهات عالمية تنال هذا الاعتماد سنوياً. و ينضم المركز إلى مجموعة من كبرى الجهات العالمية التي نالت هذا الاعتماد الدولي على مدى السنوات الماضية منذ تأسيس المعهد في عام 1988 .

ونال المركز هذا الاعتماد بعد عملية تقييم مستوى النضج المؤسسي في المجال التخصصي بالشكل الأمثل من خلال إجراء مراجعة شاملة للوثائق الرئيسية للتأكد من تلبيتها لأهداف ومهام المركز وبما يتناسب مع التطلعات المستقبلية في هذا المجال. وشمل ذلك وثائق وإجراءات العمليات التشغيلية وعمليات التقييم والتخطيط واختبار الخطة وخطط التدريب التوعية، وخطة التواصل في حالات الأزمات، وخطة إدارة الحوادث والطوارئ وغيرها من الوثائق والإجراءت التشغيلية ذات الصلة.

ويعزز هذا الاعتماد قدرة المركز على الاستجابة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، كما يؤكد على التزام المركز بالمعايير العالمية في إدارة الأزمات، سيما وأن عملية الاعتماد تضمنت تقييماً شاملاً للمركز في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشملت مجموعة من المعايير الدولية التي تركز على تعزيز المرونة المؤسسية.

وثمّن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، وقال معاليه: "يُعد هذا الاعتماد الدولي ترجمة حقيقية لاستراتيجيتنا الطموحة في بناء وتطوير منظومة طوارئ وأزمات وكوارث متكاملة ومرنة تتسم بالجاهزية العالية وفق أعلى المعايير العالمية. هو تأكيد على التزامنا العميق بتحقيق مستوى عالي من الجاهزية التي تتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تهيئة إمارة أبوظبي لمواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية بثقة وكفاءة. نحن مستمرون في سعينا نحو تعزيز الثقة والريادة المحلية والدولية بقدرة مؤسساتنا على التكيف مع الظروف المعقدة."

وأكد معاليه أن هذا الانجاز العالمي والفريد لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي سيكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التطور والابتكار في مجال إدارة الأزمات، الأمر الذي يعزز من قدرتنا على الحفاظ على استقرار مجتمعنا وأمنه في كافة الظروف.

وقال سعادة مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: "إن حصول مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث يمثل خطوة هامة في تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي على مواجهة التحديات المستقبلية بكل كفاءة وفاعلية. هو تجسيد حقيقي لالتزامنا العميق برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجيات الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، ويعكس أعلى معايير المرونة المؤسسية التي وضعناها في خططنا. إن تحقيقنا لهذا الانجاز كأول مركز طوارئ في العالم، وكأول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الاعتماد يؤكد التزام المركز بتطوير آليات استباقية تضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية، وتضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي حدث مهما كانت طبيعته. هو نتاج عمل دؤوب من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته."

وأضاف سعادته: " ويعكس هذا الاعتماد مدى قدرة المركز على التكيف والابتكار في الأوقات الحرجة، وأنه على مستوى عالٍ من الجاهزية والمرونة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة المركز على الاستجابة لمختلف الأزمات"

ويعد اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث الذي ناله مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية ربدان الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ معياراً رئيسياً لمرونة المؤسسات وقدرتها على التصدي للطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة، ويعكس تبني هذه المؤسسات لخطط شاملة تشمل تدابير المنظومة بفعالية.

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية: تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة: العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

آلية التواصل:

الاعلام: عبر البريد الالكتروني التابع لقسم التنسيق والعلاقات العامة: grc@adcmc.gov.ae

المواضيع العامة: عبر البريد الالكتروني التابع للمركز info@adcmc.gov.ae

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