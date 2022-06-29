أطلقت شركة " اكام الراجحى " للتطوير العقاري أولى مشروعاتها المبتكرة " Dose" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الجديد، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدان بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الحيوية جدا على الساحل الشمالى الجديد .

وأكد ادريس محمد - الرئيس التنفيذى لشركة اكام الراجحى التى تم الإعلان عن بدء نشاطها فى القطاع العقارى منذ أيام قليلة باستثمارات مصرية سعودية مشتركة خلال كلمته فى مؤتمر اطلاق المشروع والذى حضره وفد رفيع المستوى من رجال الاعمال المصريين والسعوديين وبحضور كل من المهندس عبدالوهاب صالح الراجحى رئيس مجموعة الراجحي السعودية والمهندس عصام منصور رئيس مجلس إدارة شركة آكام للتطوير العقاري واعضاء مجلس ادارة الشركة ، إن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى افضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة ، لافتا إلى ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافع قوى وكبير للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين العرب و الأجانب فى التوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع واهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمي لتنمية المنطقة مما سيساهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.



وأشار محمد أن مشروع الشركة وباكورة اعمالها بالسوق المصرى هو مشروع " Dose " والذى يقدم للسوق المصرى فكر جديد ومبتكر لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية ، و يوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى مما يجعل التواجد داخل المشروع متعة حقيقية لراغبى الراحة والاسترخاء والاستمتاع باجازة رائعة بعد شهور من الضغوط والمعاناة لافتا إلى أن المنهج والرؤية الخاصة بالشركة تعتمد فى الأساس الأول على دراسة وتحليل كافة احتياجات ومتطلبات العملاء ومعرفة أهم الصعوبات التى كانوا يعانون منها ووضع حلول لهذه الصعوبات وتوفر لهم كل سبل الراحة والرفاهية وجودة الحياة وصنع السعادة فى كل ركن من أركان المشروع .



وأشار الرئيس التنفيذى للشركة إن أحد أكبر التحديات التى واجهتهم قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى " انسنة العقار " وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو " Dose " والذى يعنى الوصول داخل المشروع لاعلى مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الانسان وطبيعته ودراسة الهرومونات الأربعة داخل المخ البشرى الخاصة بإفراز هورمون السعادة تلقائيا بمجرد تحقيق الاربع هرمونات المسببة للسعادة ، هذا بالإضافة إلى مراعاتنا جيدا للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة والتى سيحسمها المشروع وخدماته وامتيازاته الخدمية والترفيهية الفريدة من نوعها فى المشروع موضحا ان الشركة عكفت على الخروج للسوق المصرى بتصميمات مبتكرة ذات طابع معمارى ممزوج بالعمارة الحديثة ويهدف الي تلبية احتياجات العميل وأماكن خدمات وترفيه عالمية بتنوع مختلف وجديد على طبيعة السوق المصرى .



مشيرا إلى انهم حرصوا على تنفيذ مشروع عالمى على شاطئ بواجهة بحر ٤٥٠ متر ،وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل ٧٠ % من مساحة المشروع تمثل، ومساحة ٩ فدان عبارة عن بحيرات صناعية لتقديم إطلالة مائية لكل الوحدات لتطل كافة الوحدات حتى البعيدة عن البحر، على الماء مباشرة بالإضافة إلى أن أكثر من ٦٠ % من الوحدات ترى البحر و٣٠ % برؤية واطلالة كاملة للبحر و١٠ % من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة بالإضافة إلى وجود ٣٠ كهف سياحى يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر والمشروع بالكامل كما يوفر مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات والمرافق بما في ذلك وحدات فندقية مميزة و فندق عالمي فاخر 5 نجوم، ومول للتسوق، وشاطئ خاص،ومطبخ مركزى ، اماكن خاصة بانشطة الأطفال المختلفة لتنمية المهارات الخاصة من خلال اللعب والابتكار ، ومطاعم، ومقاهي، ونادي خاص للأعضاء على الشاطئ ، وإنشاء عدد ٧ لاجون بطول المشروع وعدد من حمامات السباحة اللا متناهية ، وصالة العاب رياضية ترى البحر ،ومركز طبى مجهز على اعلى مستوى لتوفير كافة احتياجات العملاء داخل المشروع ، علاوة على تمتع المشروع بعدد من الوحدات متنوعة المساحات والتى تناسب جميع احتياجات العملاء .

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- انتهى -