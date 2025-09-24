أعلنت مجموعة DIG عن إطلاق فكرة مبتكرة تطبق لأول مرة في السوق وهو نظام (Four Share)، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب مصر الذي ينطلق في الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال الأستاذ حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة مجموعة DIG، إن الفكرة تعتمد على تقسيم المنتج العقاري لأربعة مشاركين بحيث تحتفظ الشركة بملكية ٢٥% في الوحدة مقابل الإدارة وتقسم القيمة المتبقية على ثلاثة عملاء بالتساوي.

وأضاف أن نظام Four Share يمكن العملاء من الاستثمار في العقار وفق الميزانية المتاحة كما يضمن له أمانًا وأعباءًا أقل، وأقساط مناسبة.

ومن جانبه أكد الأستاذ هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة DIG ، أن المجموعة تسعى دائمًا لمزيد من التميز، لذا طرحت DIG حلولًا تناسب العملاء في حالة التعثر.

قائلًا: "يستطيع العميل بالمبلغ المدفوع شراء عدد أمتار محدد في وحدة من الوحدات التي تمتلكها الشركة بحيث يحافظ العميل على استثماره دون تحمل أي أعباء إضافية، وفي حالة رغبة العميل في إرجاع وحدته واستلام المبالغ المسددة تساعده الشركة في استرداد أمواله".

وقال الأستاذ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن DIG تستثمر نحو 20 مليار جنيه في داون تاون العاصمة الإدارية الجديدة إيمانًا منها بقوة المنطقة ورغبة لوجودها في المستقبل الممزوج بقوة الماضي.

وأضاف: تنفذ مشروعات Track10, Track12, Track14, Track20, Track15، بالإضافة إلى مشروع Track Rev.

وأكد فوزي أن معرض سيتي سكيب مصر يعد مكانًا لتلاقي الكبار والمنافسة بين المشروعات المختلفة لتقديم أفضل استثمار للعميل، مشيرًا إلى أن DIG تحرص دائمًا في كل مشاركة بالمعرض على إطلاق عروض وأنظمة غير تقليدية مما يجعلها دومًا الخيار المفضل لرواد المعرض.

