مدينة الكويت، وقعت مجموعة الخليج للتأمين، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "دي إتش إل" الرائدة عالمياً في القطاع اللوجستي، لبدء استخدام خدمات الشحن "DHL GoGreen Plus" في عملياتها وتصبح أول شركة تأمين في الكويت تقوم باعتماد هذه المبادرة العالمية التي تهدف إلى تقليص التأثير السلبي للشحن الجوي على البيئة بما يدعم أهداف المجموعة للتقدّم على مستوى ممارسات الأعمال المستدامة.

وتأتي هذه الشراكة كجزء من الاستثمارات التي تقوم بها المجموعة للانتقال نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، كما أنها تدخل في إطار أهداف استراتيجية المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبفضل خدمة "GoGreen Plus" التي تعتمد استخدام وقود الطائرات المستدام (SAF) بدلاً من الوقود الاعتيادي، تقلل مجموعة الخليج للتأمين انبعاثاتها من النطاق 3 وانبعاثاتها الكربونية المرتبطة بشحناتها بنسبة تصل إلى 30%.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ خالد سعود الحسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: "توقيعنا لهذه الشراكة هو تأكيد على التزامنا بالاستدامة في جميع جوانب عملياتنا واعتماد مفهومها في استراتيجية أعمالنا وكذلك على مستوى الحوكمة والعمل بمسؤولية بما يكون له تأثير إيجابي على المجتمع ككل، حيث اتخذت المجموعة نهجاً شاملاً للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تُعرف تحت مسمى (ESG) والتي تضمنت العمل على ترسيخ الفكر البيئي في الأعمال والحياة اليومية بهدف تقليص بصمتنا الكربونية والمساهمة بالتالي في الجهود العالمية للحد من التأثير السلبي على المناخ وضمان مسؤوليتنا تجاه الموظفين والشركاء والعملاء والمجتمعات التي نعمل فيها."

وأضاف الحسن: "اتخذت مجموعتنا العام الماضي خطوات محورية فيما يخص دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في سلسلة أعمالنا عبر وضع سياسات واضحة وفعّالة تنظّم مهام الشراء والتوريد لاختيار شركاء وخيارات مستدامة، وهذا سيكون له تأثيراً واضحاً وملحوظ في الفترة القادمة."

وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، ستحصل مجموعة الخليج للتأمين على شهادة استدامة سنوية تظهر مساهمتها في تقليل بصمتها الكربونية.

ومن جانبه، قال السيد/ مكرم رعد، مدير "دي إتش إل" في الكويت:"سعيدون بهذه الشراكة مع مجموعة تأمينية رائدة وذات سمعة وتأثير إيجابي مثل مجموعة الخليج للتأمين، فالتزامها بالاستدامة البيئية واضح ويبرز بكونها أول شركة تأمين في الكويت تنضم إلى خدمة DHL GoGreen Plus، وهذه الشراكة تعزز هدفنا المشترك في تقليل الانبعاثات وتعزّز التزام شركتنا "دي إتش إل" بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

وأشار رعد إلى أن خدمة "GoGreen Plus" تمكّن العملاء من تعويض انبعاثات الكربون المرتبطة بشحناتهم الجوية من خلال استخدام وقود الطيران المستدام. ويتم استخراج هذا الوقود من مواد خام بديلة مثل زيت الطهي المستعمل، والنفايات، والهيدروجين، ويمكن أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% على مدار دورة حياتها مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.

وفي هذا النطاق وتقديراً لالتزامها بالاستدامة محلياً وإقليمياً واعتمادها أعلى المعايير للحفاظ على البيئة، حصلت مجموعة الخليج للتأمين مؤخراً على جائزة "أفضل شركة تأمين مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2024 من قبل مؤسسة International Investor Awards، وكذلك جائزة "أكثر شركة تأمين استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2024 من جوائز International Business Magazine.

وفي عام 2023، اتخذت المجموعة خطوات مهمة لدمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها وأطلقت تقريرها الأول عن الاستدامة والمبادرات الإقليمية التي تقوم بها تنفيذاً للأولويات والركائز التي وضعتها ضمن استراتيجيتها للمساهمة في مستقبلاً أكثر استدامة.

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