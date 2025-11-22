عمّان,الأردن : وقّعت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي. "("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اتفاقية ترخيص حصرية مع DGI Group LLC، المجموعة الأمريكية المتخصصة في المعدات واللوازم الطبية. وتمنح الاتفاقية الحكمة حقوقًا حصرية لتسويق جهازClaritag® المبتكر لإزالة الزوائد الجلدية دون الحاجة لوصفة طبية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد Claritag® جهازاً سريعاً وفعالاً لإزالة الزوائد الجلدية، ويتميز بتقنية Squeeze & Freeze® الحاصلة على براءة اختراع، مما يوفر علاجًا آمنًا وفعالًا للبالغين من سن 21 عامًا فما فوق. ويستخدم الجهاز تقنية مبتكرة لتجميد الزوائد الجلدية مما يؤدي إلى سقوطها بشكل طبيعي في غضون سبعة إلى أربعة عشر يومًا. ويُعتبر Claritag® العلامة التجارية الأولى الموصى بها من قبل أطباء الجلدية للمريض في المنزل.

ويوفرClaritag®، الذي لا يتطلب أي تجميع، بديلاً طبيًا عملياً ومعقول التكلفة للعلاجات والزيارات المتعلقة بالزوائد الجلدية. كما أنه يناسب جميع أنواع وألوان البشرة، ويعالج الزوائد الجلدية بفعالية دون الإضرار بالجلد المحيط.

وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكمة: "سعداء بشراكتنا مع مجموعة DGI لإتاحة Claritag®في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهذه الاتفاقية تعزز بشكل كبير محفظتنا المتنامية من منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية، وتقدم حل مبتكر في متناول اليد لعلاج مشكلة صحية شائعة. وبفضل تصميمه العملي واختباره من قبل أطباء الجلدية، يتماشى Claritag® مع مساعينا نحو توفير خيارات رعاية صحية آمنة وفعالة تلبي الاحتياجات اليومية لمرضانا ومجتمعاتنا".

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الحكمة المستمر بتنويع محفظتها المتنامية في مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية من خلال شراكات تعزز الوصول إلى حلول مبتكرة وعالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن الحكمة:

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 9500 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.hikma.com .

