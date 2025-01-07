(دبي، الإمارات العربية المتحدة): أعلنت Devsinc إحدى أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في باكستان اليوم استحواذها على مجموعة Alchemative، مزود حلول التجارة الإلكترونية والتجزئة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبتكرة بوابة الدفع UnumPay.

ويمثل هذا الاستحواذ توسع شركة Devsinc في أسواق رئيسية بالشرق الأوسط، بدءا من سوق الإمارات العربية المتحدة، الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار (26 مليار درهم إماراتي)، وفقا لأبحاث .Statista

وتتمتع شركة Alchemative، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بخبرة تزيد على 11 عاما، وتخدم أكثر من 800 عميل عالمي في أكثر من 15 دولة. وتقود الشركة عمليات الابتكار في التجارة الإلكترونية، في قطاع البيع بالتجزئة متعدد القنوات، وتطبيقات Shopify، وتكامل تخطيط الموارد في المؤسسات (ERP)، وتحسين الخدمات اللوجستية. وتتعامل الشركة مع أكثر من 20 مليون طلب شهريا، ما يمكن الشركات من استخدام نماذج البرمجيات كخدمة SaaS، القابلة للتطوير.

وبالاستحواذ على Alchemative في الإمارات العربية المتحدة، تخطط Devsinc لدخول أسواق التجزئة الرقمية والتجارة الإلكترونية، بسجل حافل بإنجاز وتسليم 3000 مشروع في أكثر من 23 دولة. كما يعزز هذا الاستحواذ الجديد قدرة Devsinc على تقديم خدماتها لعملائها الحاليين في أمريكا الشمالية أيضا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Devsinc، عثمان آصف إن: "قدرات Alchemative في قطاعي التجزئة الرقمية والتجارة الإلكترونية تتوافق مع مهمتنا المتمثلة في دعم الشركات بحلول مبتكرة تعزز النمو والكفاءة".

وتعمل Devsinc على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم بواسطة حلول برمجية مصممة خصيصا. وتتخصص Devsinc، التي تضم 2000 مهندس محترف، في تقديم خدمات ذات مستوى مؤسسي، عبر 23 حلا من حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الداعمة لتكنولوجيا المعلومات، لتغطي نشاطات الشركة 10 صناعات في 4 قارات.

وتعمل الشركة، مسترشدة بالابتكار والتميز، على بناء حلول تكنولوجية مصممة خصيصا وقابلة للتطوير وآمنة، ما يمكن العملاء من تحقيق نمو مستدام في سوق دائم التطور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Alchemative عمر رانا: "تمكننا الشراكة مع Devsinc من الاستفادة من انتشارها العالمي في زيادة القيمة التي نقدمها لعملائنا، خاصة في الشرق الأوسط".

الاستحواذ على بوابة الدفع "UnumPay"

وتتضمن عملية الاستحواذ أيضاUnumPay ، بوابة الدفع التابعة لشركة Alchemative، وهي بوابة دفع تملك حصة سوقية مذهلة تبلغ 24%، وقاعدة عملاء تضم 1200 شركة في باكستان. وستعزز إضافة UnumPay قدرات Devsinc في قطاع التكنولوجيا المالية، وتضعها في مكانة جيدة تؤهلها لتلبية احتياجات الدفع الرقمي في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة.

خارطة طريق Devsinc لدولة الإمارات العربية المتحدة

الشراكات المؤسسية: تقديم حلول مصممة خصيصا لمنصات التجارة الإلكترونية مثل Salesforce و Shopify.

و الابتكار التكنولوجي: تقديم حلول قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل .

توسيع نطاق UnumPay : توطين حلول الدفع لتلبية متطلبات قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة .

: توطين حلول الدفع لتلبية متطلبات قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة التحول الرقمي: التوافق مع مبادرات الحكومة الإماراتية للمدن الذكية والاقتصادات الرقمية أولا .

حجم سوق التجزئة والتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

تشهد أسواق التجزئة والتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا. ووفقا لـ Statista، فمن المتوقع أن يبلغ سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة 6.98 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.62% حتى عام 2029. فيما تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 8.7 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.

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