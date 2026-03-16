دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم امنكس انترناشيونال، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المبتكرة في الشرق الأوسط، عن عقد شراكة مع شركة Dataiku بهدف تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع التركيز بشكل خاص على الأمن والحوكمة وتحقيق نتائج الأعمال الملموسة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن امنكس انترناشيونال من الجمع بين خبرتها الإقليمية وعلاقاتها القوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات وقدراتها المثبتة في تنفيذ المشاريع، وبين منصة الذكاء الاصطناعي الخاضعة للحوكمة التي تقدمها Dataiku. وستعمل الشركتان معاً على دعم المؤسسات في تسريع مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة الأعمال القابلة للقياس من البيانات.

وفي تعليقه على الشراكة قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة امنكس انترناشيونال: "تنسجم شراكتنا مع Dataiku مع رؤيتنا الاستراتيجية لنكون شريكاً موثوقاً في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث التقنيات وتمكين المؤسسات القائمة على البيانات في دول الخليج العربية من العمل بذكاء أكبر. وبفضل منصة الذكاء الاصطناعي من Dataikuيمكننا مساعدة عملائنا على الانتقال من مرحلة التجارب إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن قابل للتوسع، وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية في المنطقة".

من الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تدعم استراتيجية امنكس انترناشيونال الرامية إلى تقديم الحلول المتقدمة القائمة على البيانات والتي تعزز عملية اتخاذ القرار وترفع كفاءة العمليات التشغيلية، كما تتيح لشركة Dataiku توسيع حضورها في المنطقة من خلال شريك يمتلك فهماً عميقاً للسوق المحلية وقدرات تنفيذية راسخة.

من جانبه قال سفيان بن علي، نائب الرئيس الإقليمي للشراكات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Dataiku: "تشهد المؤسسات في دول الخليج ضغوطاً متزايدة للانتقال من مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تأثير موثوق وقابل للقياس. ومن خلال تعاون Dataiku مع امنكس سيكون بوسعنا مساعدة العملاء على تشغيل الذكاء الاصطناعي المسؤول ضمن بيئات العمل مع توفير الحوكمة والثقة والمساءلة اللازمة للتوسع."

وستركز امنكس انترناشيونال و Dataiku على الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الخدمات المالية والطاقة والمرافق والاتصالات، إضافة إلى المؤسسات الكبرى التي تقود مبادرات التحول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما ستعمل الشركتان معاً على معالجة التحديات الشائعة مثل التشتت في مشهد البيانات وتعقيدات الحوكمة والحاجة إلى حلول موثوقة للذكاء الاصطناعي في البيئات التشغيلية الحساسة للأعمال.

ومن خلال تقديم رحلة متكاملة للذكاء الاصطناعي - بدءاً من إعداد البيانات وتطوير النماذج وصولاً إلى النشر والحوكمة - تهدف امنكس انترناشيونال وDataiku إلى مساعدة المؤسسات في دولة الإمارات ودول الخليج العربية على تحويل البيانات إلى استقصاءات قابلة للتنفيذ وقيمة مستدامة للأعمال.

نبذه عن امنكس انترناشيونال

امنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتحتل امنكس مكانة متقدمة بوصفها مزودًا موثوقًا لحلول شاملة من البداية إلى النهاية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من ابتكار الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https: //omnix.com/

