الظهران، المملكة العربية السعودية، بموجب تعديل في شروط وأحكام اتفاقية إطارية قائمة، ستتولى دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (الشاعر وشركاه)، وهي إحدى شركات "سيدارا" (Sidara)، تقديم خدمات استشارية، تشمل التخطيط والتصميم والإدارة والاستشارات وخدمات متعددة التخصصات لكل من مشاريع البنية التحتية القائمة والجديدة التي تديرها "أرامكو". ينص التعديل، الذي تم منحه في ديسمبر من عام 2023، على تمديد عقد خدمات الهندسة وإدارة المشاريع والبنية التحتية (GESi) لمدة خمس سنوات إضافية، قابلة للتجديد حتى ثلاث سنوات أخرى.

يشكّل هذا العقد امتداداً لاتفاقية إطارية سابقة لتوفير خدمات الهندسة وإدارة المشاريع والبنية التحتية (GESi) التي كانت شركة "الدار" قد وقّعتها مع أرامكو السعودية في عام 2019، والقائمة على علاقة تاريخية تعود إلى عام 1957 بين الشركتين، تميزت بتسليم ناجح لمشاريع مبتكرة وتحويلية في مختلف القطاعات.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية الإطارية الجديدة، قال السيد طلال شاعر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "الدار" و"سيدارا": "يشرفنا أن نواصل دعم شركة ’أرامكو‘ السعودية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. ونحن نؤمن بأن هذه الاتفاقية الجديدة تشكّل تأكيداً على فعالية المساهمات التي نقدمها وتسلط الضوء عليها. كما تمثّل هذه الاتفاقية فرصة هامة تتيح لنا مواصلة تزويد شركة ’أرامكو‘ السعودية بقيمة استثنائية، بالاستفادة من خبراتنا وقدراتنا وخبرات وقدرات جميع شركات ’سيدارا‘ الأفضل ضمن فئتها."

تعمل شركة "الدار" في المملكة العربية السعودية منذ عام 1957، نجحت خلالها في تسليم أكثر من 600 مشروع لصالح أكثر من 100 عميل. تدير الشركة سبعة مكاتب في المدن الرئيسية في المملكة، ويعمل لديها حالياً أكثر من 3 آلاف موظف، بما في ذلك أكثر من 1000 مواطن سعودي. وإلى جانب مساهماتها القيّمة في عدد من مشاريع "أرامكو"، اضطلعت شركة "الدار" بدور حيوي في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة الطموحة والرؤيوية قيد التنفيذ حالياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سيما تلك المرتبطة بتحقيق "رؤية السعودية 2030".

لمحة عن شركة "الدار" و"سيدارا" (Sidara):

تعدّ شركة "الدار" العضو المؤسس في "سيدارا" (Sidara)، وهي مجموعة عالمية تضمّ نخبة من ألمع وأفضل المخططين والمصممين والمهندسين والاستشاريين في العالم، وأكثر من 20 ألف مهني و300 مكتب في مختلف المناطق الجغرافية، يعملون جنباً إلى جنب لتحقيق مهمة مشتركة، تتمثّل في "الدفاع عن العالم كما قد نفعل من أجل منزلنا". تضمّ "سيدارا" عدداً من الشركات الأساسية، أبرزها شركة "الدار" (Dar) نفسها، وشركة "بيركنز آند ويل" (Perkins&Will)، وتايل إن جروب" (TYLin Group)، و"كوري آند براون" (Currie&Brown)، و"بينسبين" (Penspen).

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