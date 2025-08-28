دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت جامعة دبي ومنظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني مذكرة تفاهم رائدة لإطلاق برنامج CyberSHE، وهو برنامج إقليمي يهدف إلى تمكين وتأهيل الطموحات من النساء في مجال الأمن السيبراني بمهارات عملية تواكب متطلبات السوق، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جرى توقيع الاتفاقية في حرم جامعة دبي من قبل سعادة الأستاذ الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتورة ريم فرج الشمري، رئيس منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني وقيادية رائدة عالمياً في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي. وحضر حفل التوقيع نخبة من القيادات، من بينهم: شفيقة شاكري، إيرين كوربوز، وهايدي يونغ من فرع المنظمة في الإمارات، والدكتور حسام الحمادي، أستاذ مساعد ومدير مركز الأمن السيبراني والمرونة التطبيقية بجامعة دبي.

برنامج CyberSHE

تُعد CyberSHE مبادرة تدريبية رائدة أطلقتها منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني تحت مظلة “She Talks Security”. يهدف البرنامج إلى إعداد 1,500 امرأة متخصصة في الأمن السيبراني عبر الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تركيز خاص على تمكين طالبات السنة النهائية والخريجات الجدد الحاصلات على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني أو هندسة الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات ذات الصلة.

يتضمن البرنامج:

تدريباً عملياً متوافقاً مع متطلبات السوق .

وحدات خاصة بتأهيل بيئة العمل لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والصناعة .

إرشاداً وتوجيهاً من قادة صناعة الأمن السيبراني .

انتشار إقليمي

يأتي إطلاق البرنامج في دولة الإمارات بعد نجاح الدفعة التجريبية الأولى في دولة الكويت في مايو 2025، مع خطط مستقبلية لإطلاق دفعات مماثلة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، بحيث يستضيف كل بلد ما لا يقل عن 25 طالبة في كل دفعة، وفق خارطة طريق منظمة للتوسع الإقليمي.

شراكة استراتيجية

تؤسس مذكرة التفاهم شراكة أكاديمية استراتيجية بين منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني وجامعة دبي تجمع بين الريادة المجتمعية الإقليمية والتميز الأكاديمي. وسوف ستلعب جامعة دبي دوراً محورياً في تنفيذ البرنامج عبر توفير مركز الأمن السيبراني والمرونة التطبيقية (C-SAR) والمختبرات السيبرانية والكوادر الأكاديمية وشبكاتها العلمية.

وتتوافق المبادرة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأهم من ذلك، تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

قالت الدكتورة ريم فرج الشمري: "تمثل هذه الشراكة مع جامعة دبي لحظة فارقة للنساء في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً مع قيادة حلفاء ملهمين من الرجال مثل الدكتور عيسى البستكي، وهو ما يؤكد قيم راسخة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تدعم وتمكّن المرأة منذ أكثر من 1400 عام".

وأضافت: قائلة: "إنّ CyberSHE ليس مجرد برنامج تدريبي تقليدي، بل هو تجسيد لقوة العمل الجماعي في فتح الأبواب، وبناء المسارات المهنية، وتعزيز الأمن السيبراني الوطني من خلال الشمولية والابتكار".

من جانبه، صرح الأستاذ الدكتور عيسى محمد البستك قائلاً: "يسعدنا التعاون مع منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني لإطلاق برنامج CyberSHE في دولة الإمارات. تتوافق مهمة المنظمة المجتمعية تماماً مع رؤيتنا لتأهيل الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني وبناء قوة عاملة أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة في الإمارات والمنطقة. وكقائد إقليمي للتحول الرقمي، تُعد الإمارات البيئة المثالية لتوسيع مثل هذه المبادرات".

كما أكد الدكتور حسام الحمادي قائلاً: "لا يقتصر دور برنامج CyberSHE على سد فجوة الكفاءات في مجال الأمن السيبراني من خلال التدريب المتخصص والشامل، بل يحرص أيضاً على خلق بيئة تشعر فيها النساء اللواتي يدخلن هذا المجال بالترحيب والدعم والتقدير الحقيقي. ومن خلال تعزيز هذا الإحساس بالانتماء، يمكّن البرنامج المتخصصات من النمو بثقة، والازدهار في مسيرتهن المهنية، وتولي أدوار قيادية، مع بقائه متوافقاً تماماً مع رسالة وأهداف مركز الأمن السيبراني والمرونة التطبيقية".

فعاليات التوقيع

أقيمت فعالية التوقيع في جامعة دبي، وشهدت إلى جانب تبادل مذكرة التفاهم، مناقشات حول رسالة البرنامج، وآليات التدريب، ومعايير اختيار الطالبات، إضافة إلى فرص التوسع المستقبلي.

وقد عكس حضور شفيقة شاكري، إيرين كوربوز، وهايدي يونغ التزام فرع منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني في الإمارات بدفع التغيير الحقيقي، ليس فقط من خلال السياسات، بل عبر تطوير المواهب عملياً على أرض الواقع.

وفي مداخلة افتراضية، أكدت السيدة بريانكا تشاترجي، رئيسة العمليات في منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لمدرسة لندن للأمن السيبراني، أن تنمية الكفاءات الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال تعاون الجهات الأكاديمية والصناعة والحكومة، لخلق مسارات عملية للشباب ليس فقط لملء الوظائف، بل لبناء قادة المستقبل.

نبذة عن منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني

منظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني هي منظمة غير ربحية قائمة على الجهود التطوعية، مكرسة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني عبر الإرشاد، تبادل المعرفة، والتدريب العملي.

نبذة عن جامعة دبي

جامعة دبي هي مؤسسة أكاديمية رائدة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي.

نبذة عن برنامج CyberSHE

يُعد CyberSHE أكثر من مجرد معسكر تدريبي؛ إنه محفز للتغيير الجذري، ويعكس القيم الجوهرية لمنظمة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني المتمثلة في التميز، والتعلم المستمر، والاستجابة للتحديات، والإيمان بأننا دائماً "أقوى معاً".

