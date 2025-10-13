أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، رسمياً اليوم عن اكتمال صفقة بيع كامل حصتها في شركة "بال القابضة للتبريد" التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من "تبريد" وCVC DIF بقيمة 3.871 مليار درهم.

من خلال إتمام هذه الصفقة، تُحقق "ملتيبلاي" نقلة نوعية في مسيرتها نحو تعزيز قدرة المجموعة على إعادة توظيف رأس المال في قطاعات جديدة وقائمة، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من محفظة استثماراتها.

وبهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يمثل إتمام صفقة شركة "بال القابضة للتبريد" خروجاً مدروساً وفرصة مناسبة لتعزيز السيولة. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع نهجنا الاستثماري المنضبط، إذ نعمل على إعادة توجيه رأس المال بشكل مدروس، من أصل لم يكن يتمتع بمسار واضح ضمن المجموعة لدعم تحقيق هدفنا المتمثل في توفير ما لا يقل عن مليار درهم إماراتي من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لكل قطاع. هذا ما يمكننا من تعزيز تركيزنا على تطوير أعمالنا الأساسية في قطاعي المستهلك والطاقة، حيث نرى فرصاً أقوى لتحقيق قيمة طويلة الأجل."

وتعتبر شركة "بال القابضة للتبريد" من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة. وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات استراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لا سيما في جزيرة الريم بأبوظبي.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي دراسة الفرص الاستراتيجية ضمن مختلف قطاعات أعمالها، بما يضمن تحقيق قيمة أكبر للمساهمين.

