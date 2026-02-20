الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إطلاق حملة "لا للتضليل عبر الإنترنت: Ctrl+Alt+Delete"، وهي حملة عالمية تهدف إلى مكافحة التضليل عبر الإنترنت وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، داعيةً إلى تضافر الجهود المنسّقة بين الحكومات ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والمنصات الرقمية.

تمثّل الحملة تتويجاً لعام كامل من التفاعل المتواصل متعدد الأطراف وأصحاب المصلحة، بقيادة منظمة التعاون الرقمي، لمكافحة التضليل بوصفه تحدياً متنامياً ذا أبعاد اقتصادية ومجتمعية وعنصراً مقوّضاً للثقة. واستناداً إلى "مبادرة نزاهة المحتوى عبر الإنترنت" التابعة للمنظمة، سيتم تنفيذ الحملة على مراحل، من خلال تعهد أصحاب المصلحة والتزامهم والحوارات السياساتية والتفاعل المجتمعي والحملات الرقمية.

تمّ إطلاق الحملة على هامش الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي التي عُقدت في الكويت، والتي شهدت عقد جلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى حول مكافحة التضليل عبر الإنترنت، جمعت وزراء من اللجنة الوزارية لمكافحة التضليل عبر الإنترنت، التي تترأسها دولة الكويت. وشارك في الجلسة كلٌّ من معالي السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، ومعالي المهندس سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ومعالي السيدة شيزا فاطمة خواجة، الوزيرة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان. وسلّطت المناقشات الضوء على تنامي التوافق متعدد الثقافات بشأن ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التضليل، وتعزيز الثقة في الفضاءات الرقمية.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "تحولت ظاهرة المعلومات المضللة عبر الإنترنت إلى ما يشبه جائحة رقمية عالمية، تنتشر بسرعة تفوق الحقائق، وتُقوّض الثقة العامة، وتهدد ركائز الاقتصاد الرقمي. وإذا تُركت دون معالجة، فإنها تُضعف المؤسسات، وتُعمّق الاستقطاب، وتفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية حقيقية على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

إن مواجهة هذا التحدي تتطلب مسؤولية جماعية وإجراءات منسقة بين الحكومات ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية والقطاع الخاص. فالثقة هي عملة الاقتصاد الرقمي، وتتجاوز أهمية هذه الحملة حماية نزاهة المحتوى الرقمي لتشمل حماية الانفتاح، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي، وضمان أن يحقق المستقبل الرقمي الازدهار للجميع".

وتجسّد مبادرة "لا للتضليل عبر الإنترنت – Ctrl+Alt+Delete" الرسالة الأوسع لمنظمة التعاون الرقمي الهادفة إلى تمكين التعاون الرقمي بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، والارتقاء بقدرته على الصمود في وجه التحديات.

جهات الاتصال:

أحمد البيوني

البريد الالكتروني: Media@dco.org

-انتهى-

#بياناتشركات