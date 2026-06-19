أبوظبي : أطلقت مجموعة "إي آند"، بالتعاون مع علامة الأزياء "Mrs Keepa"، مبادرة «CTRL + BLOCK» التي تشجع الشباب على حظر التنمّر الإلكتروني ووضع حدود رقمية واضحة والتحكّم في مساحاتهم الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في وقت يقضي فيه الشباب وقتاً أطول يومياً في العالم الرقمي، حيث يعد التنمّر الإلكتروني أحد أبرز التحديات التي تؤثر في ثقتهم بأنفسهم وصحتهم النفسية وشعورهم بالأمان، كما تنبع من حرص "إي آند" على تعزيز السلوكيات الرقمية الإيجابية وجعلها أكثر حضوراً وارتباطاً بثقافة الشباب.

تُعيد مبادرة «CTRL + BLOCK» صياغة مفهوم الحظر الرقمي، بحيث لا يُنظر إليه بعد الآن على أنه صمتٌ أو انسحاب من المواجهة، بل باعتباره تعبيراً عن احترام الذات والقدرة على اتخاذ القرار وحماية النفس. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ استخدام أدوات السلامة الرقمية كأمر طبيعي ومقبول، وجعل التصدي للتنمّر الإلكتروني سلوكاً يعكس الثقة بالنفس ويحظى بالقبول الاجتماعي، مع تسليط الضوء على الآثار السلبية للتنمّر الإلكتروني وأهمية تمكين الشباب عملياً ونفسياً من حماية أنفسهم عبر الإنترنت. كما تدعو المبادرة الشباب وأولياء الأمور والمعلّمين وصنّاع المحتوى والمجتمعات إلى المشاركة في حوار أوسع حول الرفاه الرقمي، والمشاركة المسؤولة عبر الإنترنت، والدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.

وقال فارس حمد فارس، نائب الرئيس للاتصال الرقمي في مجموعة "إي آند": «يمكن للتنمّر الإلكتروني أن يترك أثراً حقيقياً على نظرة الشباب إلى أنفسهم وعلى شعورهم بالأمان في العالم الرقمي.

وأضاف فارس: نسعى من خلال مبادرة «CTRL + BLOCK» لإيصال رسالة واضحة مفادها أن حظر التنمّر الإلكتروني ليس علامة ضعف، بل خطوة قوية نحو حماية الصحة النفسية والرفاه للأشخاص. في "إي آند"، نوظّف منصتنا للمساهمة في جعل العادات الرقمية الصحية أكثر وضوحاً وقبولاً وقدرةً على تمكين الشباب.»

وجاء التعاون مع علامة "Mrs Keepa" بهدف إيصال هذه الرسالة إلى الشباب من خلال الثقافة والتعبير عن الذات. فالأزياء ليست الغاية الأساسية من المبادرة، بل تُستخدم كلغة إبداعية تساعد على تحويل مفهوم الحدود الرقمية إلى شيء يمكن للشباب رؤيته وارتداءه ومشاركته والتعبير عنه. ويساعد التعاون مع علامة محلية معروفة بأسلوبها البصري الجريء في تحويل الحظر عبر «CTRL + BLOCK» من إجراءٍ رقميٍ مألوفٍ إلى رسالة ثقافية تعبّر عن الثقة بالنفس والهوية واحترام الذات.

بدورها، قالت مريم يحيى، المديرة الإبداعية لمؤسسة Mrs Keepa: «الموضة هي الطريقة التي نروي بها القصص في 'Mrs. Keepa'، ومبادرة CTRL+BLOCK هي قصة عن القوة. أردنا من كل قطعة أن تذكّر الناس بأن وضع الحدود ليس ضعفاً، بل قوة. هذا التعاون مع إي آند كان مناسب بشكل كبير لأن كلانا يؤمن بأن القضايا الصعبة يمكن معالجتها بطريقة إنسانية ومُلهمة. »

وأشار روس أديسون، المدير العام وأخصائي علم النفس للأطفال والمراهقين في عيادات Reverse Psychology LLC: «تكتسب مبادرات مثل CTRL + BLOCK أهمية كبيرة لأنها تجعل وضع الحدود الرقمية أمراً طبيعياً وصحياً ومقبولاً اجتماعياً.»

ابتكرت العلامة التجارية Mrs Keepa، كجزء من هذا التعاون، مجموعة محدودة الإصدار مستوحاة من التعبير الأصيل عن الذات والحدود الشخصية والمرونة في العصر الرقمي. واستندت المجموعة إلى ألوان جريئة ورموز بصرية لافتة ورسائل واضحة مناهضة للتنمّر الإلكتروني، ما أضفى على مبادرة «CTRL + BLOCK» هوية بصرية تتناغم مع اهتمامات الشباب وتفتح حواراً أكثر قرباً منهم حول الضغوط الرقمية والحدود الشخصية وأهمية محاربة التنمّر الإلكتروني.

وتندرج مبادرة «CTRL + BLOCK» ضمن التزام "إي آند" الأوسع بدعم الرفاه الرقمي وتمكين الشباب وتعزيز المشاركة المسؤولة عبر الإنترنت. كما تؤكد المبادرة بوضوح أن الفضاء الرقمي يجب أن يكون بيئة آمنة ومحترمة للجميع، وأن حظر التنمّر الإلكتروني حق ينبغي أن يشعر الشباب بالثقة والقدرة على ممارسته.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في إي آند

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محمد أنور عبد الباقي

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حول "إي آند الإمارات":

تُعد "إي آند الإمارات" شركة رائدة في قطاع الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي، حيث تستند إلى خمسة عقود من الريادة في قطاع الشبكات لتقديم خدمات اتصال آمنة وعالية الأداء، إلى جانب ابتكارات تركّز على تلبية احتياجات الأفراد والمنازل والشركات والجهات الحكومية.

وتجمع الشركة بين خدمات الاتصال الثابت والمحمول والمنصات الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وخدمات الترفيه. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تُسهم "إي آند الإمارات" في إثراء الحياة اليومية وتعزيز أداء الأعمال، فضلاً عن دورها في تمكين المؤسسات من العمل بمرونة وكفاءة وقدرة أكبر على التكيّف.

تدعم "إي آند الإمارات" الاقتصاد الرقمي للدولة من خلال تمكين المجتمعات الذكية والصناعات المتصلة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل. وبالتوازي مع تركيزها على تجربة المتعاملين وتبنّي التقنيات الحديثة وتحقيق قيمة مستدامة، تواصل "إي آند الإمارات" تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من الازدهار في عالم رقمي متسارع.

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