القاهرة، مصر: أعلنت فوري، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن شراكتها مع CTM360، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحماية من المخاطر الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيئة الرقمية لعملاء فوري من التهديدات السيبرانية المتطورة وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

هذه الشراكة بدورها ستمكن فوري من الحصول على رؤية استعدادية وشاملة للمخاطر السيبرانية المحتملة، مما يمكنها من الكشف السريع عن التهديدات والاستجابة لها بفعالية، مثل انتحال الهوية والحملات الاحتيالية وتسريب البيانات عبر الشبكة السطحية(Surface web) والعميقة(Deep Web) والمظلمة(Dark Web) . فضلاً عن توفير منصة CTM360 المتطورة لتنبيهات لحظية لأي استخدام غير مصرح به لعلامة فوري التجارية، مما يتيح اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للتهديدات وتقليل فرص تعرض العملاء للاحتيال.

علاوة على ذلك، تقدم منصة CTM360 أدوات لقياس أداء القطاع المالي، مما يُمكّن فوري من تقييم وضع الأمن السيبراني لديها مقارنةً بشركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالميًا. هذه المنهجية الوقائية تمكن فوري من البقاء في طليعة مواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز ثقة العملاء بها كشريك موثوق في الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، قال هشام معوض، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في فوري: "مع تزايد حجم المعاملات الرقمية، أصبح من الضروري تأمين بيئة موثوقة وآمنة. وساهم التعاون مع CTM360 في توفير ميزة استراتيجية في متابعة التهديدات الإلكترونية واحتوائها قبل تصاعدها. ومن خلال أنظمة التنبيه الفوري والرؤية التحليلية الدقيقة، نعمل على تعزيز منظومتنا الدفاعية الإلكترونية مما يضمن تجربة رقمية آمنة ومحمية لمستخدمينا عبر جميع منصاتنا."

ومن جانبه، علق ميرزا أسرار بيغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CTM360، قائلا: "نفخر بدعم فوري في تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية، حيث أسفرت شراكتنا بالفعل عن تطورات أمنية مهمة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم من خلال استراتيجيات دفاعية استباقية تواكب التهديدات الإلكترونية المتجددة".

وتجسد هذه الشراكة التزام فوري الراسخ بالأمن السيبراني وتوفير بيئة رقمية آمنة للمستخدمين. كما تساهم في تطوير قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات الإلكترونية، وتسريع وتيرة الاستجابة لها، وتعزيز حماية العلامة التجارية. وبفضل هذا التعاون الاستراتيجي، ستتمكن المؤسسات المالية والتجار ومقدمو الخدمات من التعامل بثقة أكبر مع تعقيدات المشهد الرقمي الحالي.

نبذة عن فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرىs مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.8 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 396 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا.

نبذة عن CTM360

تُعد CTM360 منصة أمنية خارجية متكاملة تجمع بين إدارة سطح الهجوم الخارجي (EASM)، وإدارة الثغرات الأمنية، والحماية الرقمية من المخاطر (DRP)، استخبارات التهديدات السيبرانية (CTI)، إزالة المحتوى الضار. تتمتع CTM360 خبرة استثنائية في إزالة التهديدات، مما يجعلها رائدة في هذا المجال، حيث تُمكّن المؤسسات من تحديد المخاطر والتهديدات الخارجية والتعامل معها بشكل استباقي.

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