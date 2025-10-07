دبي، الإمارات - أعلنت "Creatio"، المزوّد العالمي لمنصة إدارة علاقات العملاء وسير العمل الوكيلة التي تعتمد على الكود البرمجي والقائمة على الذكاء الاصطناعي، عن شراكتها مع كود 81، الشركة الاستشارية ومزودة حلول التكنولوجيا في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المؤسسات في المنطقة من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدم، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأعمال.

من خلال هذه الشراكة، ستعتمد كود 81 على منصة Creatio المبنية على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة العملاء من مختلف القطاعات على تصميم وأتمتة وتحسين سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية متقدمة. وبالاستفادة من خبرة كود 81، جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا Creatio المرنة، ستتمكن الشركات من تسريع تحقيق النتائج الملموسة بسرعة وكفاءة، وخفض تكاليف التطوير، وتقديم تجارب سلسة للعملاء والموظفين.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال نادر باسلار، المدير العام لدى كود 81: "تُعزّز شراكتنا مع Creatio قدرتنا على دفع التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال الاستفادة من منصة Creatio اللا-كودية، والتشغيل الذكي، ونظام إدارة علاقات العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكننا تبسيط العمليات، والارتقاء بتجربة العملاء، وتسريع الابتكار لعملائنا. تُعدّ هذه الشراكة خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا بتقديم حلول رقمية، وتمكين المؤسسات، وتعزيز النمو المستدام."

تمنح ‎Creatio‎ عملاءها الحرية الكاملة لامتلاك عمليات الأتمتة الخاصة بهم. ويتم ذلك من خلال منصة اللا-كود الرائدة، التي تدمج القدرات الأصلية للذكاء الاصطناعي ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، لتتحول إلى منصة ووكيلة (Agentic) رائدة تتمحور في جوهرها حول تقنيات اللا-كود والذكاء الاصطناعي.. وقد صُممت المنصة لعصر جديد من أتمتة الأعمال، ومساعدة المؤسسات على رقمنة سير العمل، وتحسين تجارب العملاء والموظفين، وتعزيز كفاءة الفرق التجارية والتشغيلية. وتُقدم Creatio مزيجًا من الذكاء الاصطناعي واللا-كود، لتحويل عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مع توفير مستويات من المرونة والاستقلالية والقيمة. وقد تم تصنيف Creatio كشركة رائدة وذات أداء متميز في تقارير متعددة لكل من Gartner وForrester، كما تحظى منتجاتها بتقييمات إيجابية من المستخدمين على منصات التقييم المختلفة.

من جانبه، قال أليكس دونتشوك، نائب الرئيس الأول لقنوات التوزيع العالمية لدى Creatio: " يسرّنا الشراكة مع "كود 81"، الشريك الذي يشاركنا الرؤية في تقديم التكنولوجيا وتمكين الأعمال من الابتكار، نتمتع بموقع فريد يتيح لنا تقديم ابتكارات رائدة تُترجم إلى قيمة حقيقية للمؤسسات في الشرق الأوسط. وبالدمج بين خبرة كود 81 العميقة في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، ومنصة Creatio اللا-كودية والمبنية على الذكاء الاصطناعي، سنساعد المؤسسات على العمل بكفاءة، وتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، والتأقلم مع المتطلبات المتجددة لتعزيز نمو الأعمال."

نبذة عن كود 81

تأسست شركة كود 81 (إحدى شركات مجموعة غباش) في عام 2023، وهي منظمة مرنة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتمكين المفكرين وتطوير البرمجيات من أجل مستقبل أفضل. تُعد كود 81 من الشركات الرائدة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والأتمتة، والتكامل، ويضم فريق كود 81 أكثر من 90 متخصصًا في تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنهجيات التطبيقات المنخفضة أو بدون برمجة.

من خلال تعزيز ثقافة المرونة، وتبني منهجيات مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من وجهات نظر متنوعة، تقدم كود 81 حلولًا مخصصة لقطاعات البنوك والخدمات المالية، والحكومات، والرعاية الصحية، والاتصالات. بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ، تعمل كود 81 جنبًا إلى جنب مع عملائها لتسريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

نبذة عن شركة Creatio

تُعد Creatio شركة عالمية رائدة في تقديم منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) وسير العمل تعتمد على الكود البرمجي والقائمة على الذكاء الاصطناعي. نساعد المؤسسات على أتمتة سير عمل العملاء والعمليات التشغيلية، مما يحقق القيمة وأعلى عائد استثمار. تُجرى ملايين عمليات سير العمل على Creatio يوميًا، داعمةً بذلك آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة. إن الرعاية الحقيقية لعملائنا وشركائنا هي جوهر هويتنا.

