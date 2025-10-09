دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "آميفيز" (AmiViz)، الموزع الرائد للقيمة المضافة لحلول الأمن السيبراني ومقرها في الشرق الأوسط، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة Corgea، المزود الرائد لأدوات تحليل وتصحيح الأكواد البرمجية الآمنة. تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المؤسسات الإقليمية والمطورين من خلال حلول متطورة لتحديد وفرز وإصلاح الأكواد غير الآمنة، مما يقود نحو بناء منظومة رقمية أكثر أماناً وقدرة على الصمود أمام التحديات الأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية، تظل الأكواد غير الآمنة واحدة من أكثر نقاط الضعف استغلالاً في التطبيقات الحديثة. من خلال هذه الشراكة، ستوفر "أميفيز" أدوات Corgea الأمنية المصممة للمطورين لشبكتها الإقليمية الواسعة، مما يمكن المؤسسات من معالجة مخاطر الأكواد البرمجية بشكل استباقي قبل أن تتحول إلى اختراقات.

وبهذه المناسبة، صرح "إلياس محمد"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "آميفيز"، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز ممارسات تطوير الآمن في المنطقة. إن النهج المبتكر الذي تتبناه Corgea في مجال أمن البرمجة يكمل مهمتنا في تقديم حلول أمنية سيبرانية فائقة المستوى، قابلة للتطوير وصديقة للمطورين في الوقت نفسه".

تندمج منصة Corgea بسلاسة في سير عمل التطوير الحالية، حيث تقدم رؤية فورية حول الثغرات في الأكواد وتوفر رؤى قابلة للتطبيق لمعالجتها. على عكس أدوات تحليل الأكواد الثابتة التقليدية، تستخدم Corgea نماذج اللغات الكبيرة لفرز الإنذارات الخاطئة تلقائياً وتوليد تصحيحات آمنة للأكواد، مما يقلل وقت المعالجة من أسابيع إلى ساعات فقط ويعجل بتسليم البرمجيات.

وأضاف "أحمد سعد الدين" ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corgea: "يشهد الشرق الأوسط تحولاً رقمياً سريعاً، وتعد البرمجة الآمنة أساس هذا التحول. تتيح لنا الشراكة مع "أميفيز" تقديم نهج Corgea القائم على الذكاء الاصطناعي لأمن البرمجة إلى آلاف المطورين في المنطقة، مما يساعد المؤسسات ليس فقط على اكتشاف نقاط الضعف، ولكن إصلاحها تلقائياً قبل أن تتحول إلى اختراق".

تهدف "أميفيز" و Corgea معاً إلى دعم مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات، حيث يعد الأمن البرمجي عاملاً حاسماً لسلامة العمليات. كما ستشمل الشراكة برامج تدريبية مشتركة وورش عمل وجلسات تمكين فني لمساعدة المطورين وفرق الأمن على البقاء في مقدمة التهديدات الناشئة.

من خلال سد الفجوة بين التطوير والأمن، تضع "أميفيز" و Corgea معياراً جديداً للدفاع الاستباقي على مستوى الأكواد البرمجية في الشرق الأوسط.

عن "آميفيز"

"آميفيز" AmiViz هي شركة رائدة في مجال توزيع منتجات الأمن السيبراني ذات القيمة المضافة، ومقرها في الشرق الأوسط، ولديها سوق فريدة مصممة لخدمة مصالح تجار التجزئة والبائعين في المؤسسات. ويضمن تركيز الشركة الثابت على حلول الأمن السيبراني خبرة لا مثيل لها وخدمة مخصصة لشركائها.

في "آميفيز"، لا يعتبر الأمن السيبراني مجرد حلول مقدمة عادية، بل هو مهمة الشركة الأساسية. تقدم "آميفيز" منتجات وخدمات من الدرجة الأولى تحمي الشركات. ويضمن تعاوننا الوثيق مع البائعين والبائعين والمستشارين حلولاً مخصصة تعالج التحديات الإقليمية. نحن نمكن الشركات من النجاح في عالم رقمي من خلال توفير أدوات ومعارف ودعم متطورة.

تعرف أكثر على شركة "آميفيز" من خلال الرابط www.amiviz.com وارتق باستراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بك اليوم.

