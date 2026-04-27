دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت Comfi، منصة حلول التمويل المدمج للشركات، اليوم عن جمع 65 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة "أ" جمعت بين أسهم الملكية الخاصة والتسهيلات الائتمانية. وقادت شركة Iliad Partners جانب أسهم الملكية من هذه الجولة، بمشاركة Yango Ventures وRaw Ventures، مسجلةً بذلك أول استثمار لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .كما شملت الجولة تسهيلات ائتمانية مقدمة من Partners for Growth وتمويل ميزانين منظم من قبل شروق، بمشاركة مكتب عائلي بارز.

تأسست Comfi عام 2023، وتتخذ من الإمارات مقرًا لها، على يد سنجر ساميف، عليشير أكباروف، أمل عبدالله، ودينيس جافريلين ويجمع الفريق بين خبرات واسعة في تطوير منتجات التقنية المالية، توسيع العمليات، والهندسة، مستندين إلى خبرة مباشرة في تحديات التدفقات النقدية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تحديات مستمرة في التدفقات النقدية، إذ تمتد دورات السداد بين الشركات لأشهر، ما يؤخر تحصيل المستحقات ويقيّد الوصول إلى رأس المال العامل اللازم للنمو. وتعمل Comfi على معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم حل "الشراء الآن والدفع لاحقًا بين الشركات" الذي يتيح للموردين تقديم شروط سداد تصل إلى 90 يومًا لعملائهم، مع تحصيل مستحقاتهم خلال مدة تصل إلى 24 ساعة، مما يدعم استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على النمو في بيئة اقتصادية متغيرة.

قال سنجر ساميف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـComfi:"لقد بنينا Comfi انطلاقًا من تجربتنا المباشرة مع التحديات التي تفرضها دورات الدفع الطويلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعندما تنتظر أكثر من 60 100 يوم لتحصيل مستحقاتك، يصبح من الصعب الاستثمار في المخزون أو توظيف الكفاءات المناسبة أو اغتنام فرص جديدة، بل تكتفي بالبقاء. نحن نعالج هذه المشكلة من خلال الجمع بين التمويل المدمج وتقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للشركات الوصول إلى رأس المال بسرعة ودون تعقيدات الإقراض التقليدي. وتمنحنا هذه الجولة الموارد اللازمة لتوسيع منتجاتنا وتعزيز شراكاتنا الإقليمية، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل بسرعة وموثوقية في مختلف أنحاء المنطقة."

قال كريستوس ماستوراس، المؤسس والشريك الإداري في Iliad Partners: "نستثمر في شركات التكنولوجيا التي تسهم في بناء ورقمنة البنية التحتية الأساسية لاقتصادات الدول الخليجية، وComfi مثال واضح على ذلك. إذ تعالج الشركة أحد أبرز التحديات في المنطقة، وهو وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل. ومن خلال الجمع بين الاكتتاب الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والانضباط في إدارة المخاطر، نجح الفريق في بناء منصة قابلة للتوسع ومصممة لإحداث أثر ملموس في الاقتصاد الحقيقي. لقد أعجبنا بوضوح رؤية سنجر وشركائه المؤسسين، وسرعة تنفيذهم، ونهجهم المنضبط. ونحن فخورون بقيادة هذه الجولة بينما تواصل Comfi توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها كشريك تمويلي موثوق لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة."

أضافت أرمينا باغوميان، المديرة التنفيذية ورئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيسة المشاركة للتكنولوجيا المالية العالمية في Partners for Growth:"يسعدنا تعزيز شراكتنا مع Comfi مع دخول الشركة مرحلتها التالية من النمو. يعكس نموذج Comfi القوي ونهجها المبتكر طموح سنجر وعلي شير وأمل، وحيوية الفريق والتزامه الكبير بالتنفيذ. وقد لمسنا عن قرب قدرة الفريق على تحويل هذه الرؤية إلى واقع. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الائتمان المنظم لدى PFG وتركيزنا على دعم الشركات سريعة النمو التي تعيد صياغة المعايير في أسواق دول الخليج."

قال جو بارون، مسؤول الائتمان الرئيسي في شروق:"في مختلف دول الخليج، لا تكمن مشكلة السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضعف الطلب، بل في هيكل التمويل نفسه. ما لفت انتباهنا في Comfi ليس فقط معدل النمو، بل قدرتها على التنفيذ والاكتتاب في مخاطر الائتمان بالاعتماد على محركها الخاص المبني على بيانات معاملات حقيقية. ومن منظورنا كمستثمرين في الائتمان، يوفّر هذا نموذجًا أكثر مرونة وقابلية للتوسع مقارنة بتمويل رأس المال العامل التقليدي. نعتقد أن منصات مثل Comfi ستصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية المالية لسلاسل الإمداد في المنطقة، ونتطلع إلى دعم الفريق في ترسيخ هذا النموذج وتوسيع نطاقه عبر دول الخليج."

قامت Comfi بمعالجة أكثر من 15,000 فاتورة، وتعمل مع أكثر من 4,000 من قادة القطاع المالي، وتخدم أكثر من 1,000 عميل، ما يعكس الطلب المتزايد في المنطقة على حلول تمويل سريعة ومرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

سيدعم التمويل الجديد نمو Comfi في المرحلة التالية، بما في ذلك توسيع قدرات الاكتتاب وإدارة المخاطر، توسيع عروض المنتجات، وتسريع وتيرة نموها في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

عن Comfi

Comfi هي منصة لحلول التمويل المدمج تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على رأس المال العامل بشكل أسرع من خلال تقديم شروط دفع مرنة لعملائها (تصل إلى 90 يومًا)، مع ضمان الحصول على مستحقاتهم بشكل فوري . تعمل Comfi على معالجة تحديات التمويل المتصلة بسلاسل الإمداد بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر دمج التمويل مباشرة داخل المعاملات، مما يقلل من تأخير عمليات الدفع ويعزز السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

