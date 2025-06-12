ستمكّن هذه الشراكة المؤسسات من أتمتة التفاعلات الصوتية باللهجات العربية، ما يسهم في تبسيط المهام التشغيلية مثل تأكيد الحجوزات والرد على الاستفسارات الخدمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركتا CNTXT AI، المتخصصة في تمكين حلول البيانات والذكاء الاصطناعي في المنطقة، وActualize، الرائدة في أتمتة التفاعلات الصوتية الفورية، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق وكيل صوتي ذكي باللغة العربية يتمتع بالقدرة على فهم اللهجات الإقليمية والتفاعل معها في الوقت الحقيقي، مما يرفع من مستوى تجربة العملاء عبر مختلف نقاط الاتصال الحيوية.

يُعد التفاعل الصوتي باللغة العربية من أكبر التحديات التقنية، نتيجة غياب التمثيل الكافي للهجات المختلفة، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى حلول متوافقة مع متطلبات الخصوصية وتُدار محليًا. ومع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، تبرز حلول أتمتة الصوت كأداة حيوية لرفع كفاءة خدمات العملاء وتعزيز فعاليتها. ووفقًا لتقرير صادر عن IMARC، يُتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التفاعلي في دول الخليج من 325 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.6%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول صوتية مخصصة ومباشرة.

وتأتي هذه الشراكة استجابة مباشرة لهذا الطلب، عبر تقديم وكيل صوتي متكامل باللغة العربية، جاهز للنشر الفوري، وقادر على تلبية احتياجات المؤسسات في المنطقة من اليوم الأول.

يعتمد هذا الوكيل الصوتي الذكي على دمج منصة "منصت" لتحويل الكلام إلى نص من تطوير CNTXT AI، مع منصة أتمتة الصوت الخاصة بـ Actualize، ما يوفر تفاعلات صوتية عالية الدقة والموثوقية. ويتوفر هذا الوكيل حاليًا للتجربة العامة، دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات أو إنشاء حساب.

مصمم لتمكين سيناريوهات استخدام عالية الأثر

تم تطوير الوكيل الصوتي العربي خصيصًا لدعم سيناريوهات الاستخدام عالية التكرار وذات القيمة المضافة، حيث تسهم التفاعلات الصوتية السريعة والمدركة للسياق في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى رضا العملاء، ومن أبرز هذه السيناريوهات:

تأكيد الحجوزات: متابعة العملاء تلقائيًا لتأكيد المواعيد، ما يقلل من معدلات عدم الحضور ويحسّن كفاءة العمليات التشغيلية.

أتمتة خدمات الاستقبال: الرد وتوجيه المكالمات الواردة باستخدام اللهجة المناسبة، ما يعزز تجربة المتصل بتفاعل يتماشى مع الخلفية الثقافية للمتلقي.

دعم فرق المبيعات: التفاعل مع العملاء المحتملين من خلال مكالمات صوتية صادرة، لتوليد فرص بيع مؤهلة وتحويل المهتمين إلى وكلاء مبيعات بشريين.

متابعة عمليات الطلب والدفع: التواصل مع العملاء للتحقق من تفاصيل الطلب، أو تأكيد مواعيد التسليم، أو إصدار تذكيرات بالدفع، ما يساهم في رفع معدلات التحصيل وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

دعم الخدمات الحكومية: تمكين الأكشاك الرقمية ومنصات الخدمات الإلكترونية بخدمات صوتية تفهم وتتعامل مع اللهجات المحلية بدقة.

وقد صرّح محمد أبو شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI، قائلًا: "لم يعد الذكاء الاصطناعي الصوتي المتكيف مع تنوعنا اللغوي ترفًا تقنيًا، بل أضحى ضرورة استراتيجية. من خلال الدمج بين قوة 'منصت' في فهم اللهجات وبنية Actualize المتقدمة في أتمتة الصوت، نُتيح للمؤسسات خدمة عملائها الناطقين بالعربية بوضوح، وثقة، وتميّز حقيقي."

تكنولوجيا مُصممة بدقة للّغة العربية

في الوقت الذي تعجز فيه تقنيات الكلام التقليدية عن مواكبة التنوع والتعقيد اللغوي للغة العربية، تأتي منصة "منصت" لتحويل الكلام إلى نص كحل متخصص، يلبّي هذا التحدي بكل جدارة. فقد تم اختبار هذا النموذج بشكل مستقل على ست مجموعات بيانات عامة، وأثبت تفوقه على نماذج عالمية كبرى مثل Whisper من OpenAI وSeamlessM4T من Meta، من حيث دقة التعرف على الكلام باللغة العربية.

كما يدعم هذا الوكيل الصوتي النسخ اللحظي والتفاعل مع اللهجات المحلية بدقة، مع الالتزام التام بحوكمة البيانات والسيادة الرقمية والامتثال للمعايير الإقليمية.

وأكد محمد شبيرين، الرئيس التنفيذي في Actualize: "تستحق اللغة العربية أن تحظى بتقنية تفهمها لغويًا وثقافيًا. ومن خلال هذا التكامل، نُقدّم للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدوات الصوتية اللازمة لأتمتة عمليات التفاعل مع العملاء، بأسلوب يحترم الخصوصية الثقافية ويعزز فعالية الخدمة."

نبذة عن Actualize

Actualize هي منصة متقدمة للوكلاء الذكيين تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكّن المؤسسات من أتمتة التفاعلات الصوتية والنصية وسير العمل الداخلي. تهدف إلى إضفاء طابع إنساني على التفاعلات الرقمية، من خلال وكلاء ذكيين يعملون في الوقت الفعلي، مدركين للسياق، ويتقنون أكثر من 50 لغة، من بينها اللغة العربية بلهجاتها الإقليمية. تحظى بثقة مؤسسات في الإمارات وقطر والمملكة المتحدة، وتجمع بين تقنيات متقدمة في معالجة اللغة الطبيعية وتكامل عميق مع الأنظمة المؤسسية، لتقديم تجربة خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة بطابع إنساني وعلى نطاق واسع.

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