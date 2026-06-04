أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة CNTXT AI، المتخصصة في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي والمتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على شركة Actualize المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والتي تشتهر ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي صوتيين باللغة العربية قادرين على فهم اللهجات الخليجية المختلفة، والمدعومين بنماذج صوتية عربية تحاكي النطق البشري بدرجة استثنائية من الواقعية.

ويُمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة CNTXT AI نحو ترسيخ مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي العربي، حيث يتيح دمج التقنيات المتقدمة والخبرات النوعية التي تمتلكها Actualize ضمن منظومتها المتنامية، بما يعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي العربي ويدعم تطوير جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي السياديين القادرين على تنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات التشغيلية الفعلية، وليس الاكتفاء بالاستجابة للاستفسارات، عبر البيئات المؤسسية والحكومية المختلفة.

وتضيف Actualize إلى منظومة CNTXT AI حزمة متقدمة من الإمكانات التقنية في مجالات الأتمتة الصوتية باللغة العربية، والذكاء الاصطناعي التحاوري، وأتمتة سير العمل المؤسسي. وتُصنّف نماذجها الصوتية العربية، المطورة خصيصاً لتواكب الخصائص اللغوية واللهجات المحلية في المنطقة، ضمن أكثر الحلول الطبيعية واقتراباً من الصوت البشري في السوق. كما يضم فريقها البحثي والهندسي نخبة من الكفاءات التي راكمت خبراتها في مؤسسات تقنية عالمية مرموقة مثل Google وNokia وSiemens وغيرها، إلى جانب مؤسسين يمتلكون خبرات مثبتة في تأسيس الشركات التقنية الناشئة وتوسيع أعمالها وتحقيق عمليات تخارج ناجحة.

ومن شأن ضم هذه القدرات أن تعزز البنية الهندسية والبحثية لدى CNTXT AI، فيما توفر منصة الوكلاء الذكية التي طورتها Actualize تكاملاً متقدماً بين التفاعل الصوتي والمحادثات الرقمية وأتمتة العمليات، بما يمكّن المؤسسات من تنفيذ إجراءات فعلية تشمل الحجوزات والتحديثات والمعاملات المختلفة، إلى جانب التفاعل المباشر مع المستخدمين.

ويمنح هذا التكامل المؤسسات مساراً أكثر كفاءة وشمولية للانتقال من البيانات الخام إلى أنظمة ذكاء اصطناعي عربية متقدمة وجاهزة للتشغيل على نطاق الإنتاج. ففي الوقت الذي تقدم فيه CNTXT AI منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، بما في ذلك منصة "منصت" (Munsit)، إلى جانب بيانات التدريب والأدوات المتخصصة للاختبار والنشر، تضيف Actualize نماذج صوتية عربية فائقة الواقعية وطبقة متقدمة من الوكلاء الذكيين القادرين على تنفيذ المهام عبر القنوات الصوتية والمحادثات الرقمية وأنظمة التشغيل الخلفية.

وقال حسن أبو الشيخ، الشريك المؤسس لشركة CNTXT AI: "معاً، نوفر للمؤسسات والجهات الحكومية جيلاً جديداً من وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتيين باللغة العربية، يمكن نشرهم بأعلى مستويات الأمان، واستضافتهم داخل المنطقة، ودمجهم مباشرة ضمن العمليات التشغيلية اليومية."

وأضاف أن الحلول المشتركة تستهدف سوق الذكاء الاصطناعي التحاوري في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع حجمه من نحو 400 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى ما يقارب 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مدفوعاً بتسارع وتيرة الاستثمارات في الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال محمد أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI: "يجسد هذا الاستحواذ محطة مفصلية في مساعينا الرامية إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي سيادية قادرة على إحداث أثر ملموس في الواقع العملي. فشركة Actualize لا تقدم تقنيات متقدمة فحسب، بل توفر أيضاً وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام، ونماذج صوتية تجعل التفاعل أكثر طبيعية وإنسانية، وفريقاً يتمتع بفهم عميق للغة العربية كما تُستخدم فعلياً في المنطقة. ومن خلال هذا التكامل، سنمكّن عملاءنا من تسريع انتقالهم من المشاريع التجريبية إلى نشر حلول صوتية متقدمة وقابلة للتوسع على أرض الواقع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتأسست شركة Actualize عام 2023 على يد محمد شبرين وخالد غيبوب، وركزت منذ انطلاقتها على تمكين المؤسسات من تبني التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. كما طورت الشركة تقنيات متقدمة لتوليد الصوت العربي بزمن استجابة منخفض، وأتمتة سير العمل المؤسسي، وخيارات استضافة داخل دول الخليج، إضافة إلى إمكانات النشر ضمن البنية التحتية الخاصة بالعملاء أو البيئات المغلقة التي تتطلب مستويات عالية من الامتثال والتنظيم.

وقال محمد شبرين، الشريك المؤسس لشركة Actualize: "يشهد الذكاء الاصطناعي اليوم تحولاً جوهرياً أصبحت فيه الثقة والتوطين والأثر الواقعي عوامل لا تقل أهمية عن القدرات التقنية ذاتها. ومن خلال توحيد جهودنا مع CNTXT AI، نعمل على بناء بنية تحتية عربية متقدمة للذكاء الاصطناعي بعمق محلي أصيل، تجمع بين النشر السيادي والأنظمة القابلة للتفسير والتقنيات الأساسية التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وعقب إتمام الاستحواذ، سيتم دمج تقنيات Actualize ضمن محفظة CNTXT AI لدعم مجموعة واسعة من القطاعات تشمل خدمة العملاء والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والإعلام والقطاع الحكومي، عبر حلول ذكاء اصطناعي آمنة ترتكز على اللغة العربية. كما سينضم محمد شبرين إلى CNTXT AI بمنصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO)، فيما سيتولى خالد غيبوب قيادة مبادرات تطوير النماذج الذكية بمنصب نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي والنماذج (VP of AI Models).

نبذة عن CNTXT AI

CNTXT AI هي شركة إماراتية متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، تمكّن المؤسسات من بناء ونشر وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي السيادي مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتها. وتشمل خدماتها المؤسسية توفير بيانات تدريب عالية الجودة من خلال عمليات الوسم والتصنيف المتقدمة لمختبرات الذكاء الاصطناعي وفرق البيانات المؤسسية وتطبيقات الروبوتات، إلى جانب تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة تتكامل بسلاسة مع البنية التحتية القائمة لدى العملاء.

وتضم محفظة الشركة مجموعة من المنتجات المملوكة، من أبرزها منصة "منصت" (Munsit)، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي باللغة العربية. ومن البيانات الخام إلى الحلول الجاهزة للإنتاج، تساعد CNTXT AI المؤسسات على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي دون المساس بمتطلبات الامتثال والسيادة الرقمية والكفاءة التشغيلية.

نبذة عن Actualize

Actualize هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي أسسها محمد شبرين وخالد غيبوب، وهما مهندسان يتمتعان بخبرات مهنية اكتسباها في شركات تقنية عالمية رائدة مثل Google وNokia، إضافة إلى شركات ناشئة عالية النمو مدعومة من Y Combinator.

وبعد سنوات من التعاون في مشاريع ومبادرات متعددة، أسس الشريكان Actualize بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطوير نماذج صوتية عربية فائقة الواقعية ووكلاء ذكاء اصطناعي

يتمتعون بدرجة عالية من التوطين والمواءمة مع احتياجات المنطقة. ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في تحقيق زخم قوي بين عملائها من المؤسسات، مدعوماً بمؤشرات مبكرة على التبني التجاري والنمو المستدام.

للاستفسارات الإعلامية:

rym.bachouche@cntxt.tech

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