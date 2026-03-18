أعلنت تروكولر، منصة الاتصالات العالمية الرائدة، اليوم عن شراكة استراتيجية مع Cloudcom لتوسيع نطاق خدمتها المتميزة Business Chat. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل Cloudcom على تقديم خدمة Truecaller Business Chat للشركات المصرية في مختلف أنحاء البلاد، في نقلة نوعية لتحديث وتعزيز أساليب التواصل بين الشركات والمستهلكين.

يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للشركتين، والتي تستهدف التغلب على القيود التي تفرضها الرسائل النصية التقليدية SMS. فمن خلال Truecaller Business Chat، أصبح بإمكان الشركات الآن التواصل مع ملايين المستخدمين النشطين من خلال محادثات آمنة وموثقة وغنية بالصور والوسائل التوضيحية، من خلال الدمج بسلاسة بين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، وهو ما يتيح تفاعلاً أكثر تأثيرًا وكفاءة.

وتعليقًا على إطلاق الخدمة الجديدة، قال بريام بوس، الرئيس العالمي لاستراتيجية طرح المنتجات في السوق ومنتجات المطورين في تروكولر: "تمثل شراكتنا مع Cloudcom خطوة بارزة لتبسيط وتطوير طرق التواصل التجاري للشركات مع المستهلكين في مختلف أنحاء مصر. فمن خلال التغلب على القيود التي تفرضها قنوات التواصل التقليدية مثل الرسائل النصية القصيرة، ستتمكن هذه الشراكة من إعادة تشكيل أساليب التفاعل التجاري الرقمي في البلاد. ولذلك تلتزم تروكولر بتعزيز هذه الشراكة التي تأتي في إطار جهودنا التوسعية، بدافع من هدفنا المشترك لتقديم أعلى القيم للشركات المصرية، وتحسين تجارب التواصل لمستخدمينا."

أضاف شادي عزيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في Cloudcom: "نفخر بشراكتنا مع تروكولر في إطلاق Business Chat كقناة اتصال جديدة وقوية وفعالة ضمن منظومة Cloudcom التي تتميز بقنواتها المتعددة. فمع التطور المتواصل لتوقعات العملاء، تعتمد الشركات حول العالم بشكل أكبر على قنوات التواصل التي تتسم بالاعتمادية والأمان وقدرتها على زيادة معدلات التفاعل مع المستهلكين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واختيارات محددة. ومن خلال دمج Truecaller Business Chat ضمن منصتنا متعددة القنوات، سنتيح للعلامات التجارية المصرية التغلب على قيود الرسائل النصية التقليدية، من خلال تقديم خدمة تتضمن توثيقًا معتمدًا لهوية المتصل، مع تمكين الشركات من إصدار إشعارات غنية بالصور ومقاطع الفيديو، لخلق تجارب تواصل سلسة مع العملاء عبر واجهة مستخدم موحدة ومتكاملة. في الوقت نفسه تعزز هذه الشراكة التزامنا بمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها في اللحظة المناسبة، من خلال القناة المناسبة، وبالرسالة المناسبة. إننا نعمل بالتعاون مع تروكولر على تطوير منهج استراتيجي شامل للاتصالات الرقمية".

تحول نوعي كبير في تجربة تفاعل الشركات المصرية مع المستهلكين

تمثل خدمة Truecaller Business Chat تطورًا كبيرًا في طريقة تواصل الشركات مع المستهلكين والتغلب على القيود التكنولوجية التي تفرضها الرسائل النصية التقليدية على طبيعة هذا التواصل. تم تصميم هذه الخدمة لتحقيق عائد أفضل على الاستثمار، وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وسلاسة:

الثقة من اللحظة الأولى : يتم ارسال كل رسالة مرفقًا بها هوية موثقة للشركة المرسلة، تُظهر اسم العلامة التجارية وشعارها وشارة التحقق الخضراء. ويُساهم هذا التواصل الموثق في تقليل احتمالية تجاهل الرسائل أو تصنيفها كرسائل احتيالية أو غير مرغوب فيها .

قوة الصور والفيديوهات : تفرض الرسائل القصيرة على المستخدم ضرورة التقيد بإرسال 160 حرفًا فقط للرسالة الواحدة. ولكن من خلال التخلص من هذا القيد مع Business Chat ، يمكن للشركات مشاركة ملخصات مرئية، وفواتير، وبطاقات صعود الطائرة، ومقاطع فيديو ترويجية، والاستمتاع بتجربة اتصال أكثر وضوحًا ومحتوى له سياق ومعنى .

تواصل يتيح إمكانيات كبيرة للمستخدم : تتمتع الخدمة الجديدة بأزرار مدمجة تعمل بلمسة واحدة لتشجيع متلقي الرسالة على اتخاذ قرارات محددة دون أية معوقات، بما في ذلك نسخ كلمة المرور لمرة واحدة OTP ، وتتبع الطلبات، وإتمام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت بكل سهولة .

إشعارات ذكية لها أولوية الظهور باستمرار: يتم تمييز التحديثات الهامة التي تتقادم بمرور الوقت على شكل "إشعارات مثبّتة"، مثل كلمات المرور لمرة واحدة OTP ومعلومات الرحلات، بما يضمن بقاءها ظاهرة في أعلى واجهة المحادثة، لسهولة الوصول الفوري لها في أي وقت .

لقد تم تصميم هذه الخدمة لدعم دورة حياة التواصل مع العميل بالكامل، بدءًا من إرسال رموز OTP الآمنة والمقاومة للاحتيال، بالإضافة لتسهيل سداد الفواتير وجمع الملاحظات التفاعلية المختلفة. لقد أصبحت العلامات التجارية في مصر قادرة على تقديم تجارب تواصل أكثر وضوحًا واعتمادية لتشجيع المستخدمين على اتخاذ قرارات محددة، بفضل الجمع بين الانتشار السوقي الواسع الذي تتمتع بهCloudcom، والتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها تروكولر.

نبذة عن تروكولر

يعد تطبيق تروكولر جزءًا أساسيًا من التواصل اليومي لأكثر من 450 مليون مستخدم نشط حول العالم، مع أكثر من مليار تحميل للتطبيق منذ الإطلاق وتحديد وحظر قرابة 68 مليار مكالمة غير مرغوب فيها في عام 2025 فقط. يقع المقر الرئيسي في مدينة ستوكهولم. تروكولر مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم منذ أكتوبر 2021.

نبذة عن Cloudcom

تعتبر منصةCloudcom من المنصات الرائدة في مجال الاتصالات السحابية متعددة القنوات وحلول الهوية الرقمية عبر الهاتف المحمول. تُمكّن الشركة المؤسسات من تقديم تجارب تواصل آمنة ومدعومة بالبيانات مع العملاء. ومن خلال الدمج بين قنوات التواصل المخصصة، مثل الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وواتساب والإشعارات الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع حلول الهوية المتقدمة مثل OTP وNetwork APIs والمصادقة بدون كلمة مرور، تساعد Cloudcom الشركات على التحقق من المستخدمين، والحد من الاحتيال، وبناء تفاعلات رقمية موثوقة وشخصية.

كما تتيح المنصة توحيد تجربة التفاعل والتحقق ضمن منظومة واحدة متكاملة بفضل قدراتها في مجالات بيانات العملاء، والتصنيف الذكي، وإدارة الحملات متعددة القنوات، والرحلات المؤتمتة، وحلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتمتع Cloudcom بحضور إقليمي قوي وتوسع عالمي متنامٍ، حيث تواصل لعب دور محوري في تمكين العلامات التجارية من تقديم تجارب عملاء مخصصة وآمنة واسعة التأثير.

