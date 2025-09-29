تنظيم الحملة الجديدة بعد نجاح المهام السابقة في نيبال وباكستان ومصر والتي أسفرت عن إزالة 6.8 أطنان من النفايات

المبادرة تركز على إزالة النفايات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، والترويج للسياحة المسؤولة ضمن بيئة جبلية هشّة تتطلب الحماية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في وقت يشهد فيه إقليم الهيمالايا ارتفاعاً غير مسبوق في عدد السياح، أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق المرحلة التالية من مبادرته العالمية Climb2Change، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن تراكم النفايات على المسارات الجبلية الخلابة في ولاية هيماشال براديش الهندية. ومن المقرر أن تستمر حملة التنظيف في الهند من 29 سبتمبر وحتى 18 أكتوبر 2025.

وتشكل هذه الحملة البيئية محطة جديدة ضمن مبادرة Climb2Change التي تندرج تحت مظلة جهود المشرق في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتطمح المبادرة إلى تنظيف 14 موقعاً جبلياً حول العالم، تشمل 7 قمم جبلية و7 معسكرات انطلاق، بما يرسّخ التزام المشرق بالاستدامة، ويعكس طموحه لتسريع الأثر البيئي والاجتماعي.

وتأتي هذه الحملة امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة في كلّ من نيبال وباكستان ومصر.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق قائلاً: "تُجسّد هذه المرحلة من المبادرة في الهند امتداداً فعّالاً لرحلة الاستدامة العالمية التي يقودها المشرق، وتأكيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس. ولا تقتصر هذه المهمة على تنظيف مجموعة من أروع النظم البيئية في العالم، بل تشكل أيضاً دعوةً لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والعمل المجتمعي. وتُعد الهند، بما تمتلكه من إرث طبيعي ثري ومجتمعات حيوية، سوقاً ذات أولوية في استراتيجيتنا للاستدامة، ومن خلال هذه المبادرة نطمح إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دور الأعمال في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وتشمل المرحلة التالية من حملة المشرق لتنظيف المسارات الجبلية في الهند ما يلي:

مسار خيرغانغا (Kheerganga): يقع هذا المسار في منطقة كولو بولاية هيماشال براديش، ويتميّز بمناظره الطبيعية الخضراء وينابيعه الحارة الطبيعية، ويقع على ارتفاع نحو 10,000 قدم. وتشير التقديرات إلى أن تزايد عدد المتنزهين أدى إلى تراكم النفايات بشكل كبير، مما يهدد التوازن البيئي الحساس في وادي بارفاتي.

ممر هامبتا (Hampta Pass): يرتفع هذا المسار حتى 14,065 قدماً، ويربط بين وادي كولو الخصب والمناظر الطبيعية الوعرة في لاهول وسبتي. ويتميّز بتنوع تضاريسه من الغابات الكثيفة إلى الأودية الجليدية، إلا أن تزايد أعداد الزوار أدى إلى تفاقم التلوث والنفايات.

ستعمل الحملة على استعادة التوازن البيئي في هذه المناطق، إلى جانب توعية الزوّار بأهمية السياحة المستدامة، وتشجيع ممارسات الإدارة المسؤولة للنفايات. ويقود الحملة فريق من المتسلقين والمغامرين المعروفين:

سعيد المعمري: هو مغامر إماراتي وأول عربي يُكمل تحدي Explorer Grand Slam، والذي يشمل تسلق أعلى القمم في القارات السبع والوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

براكريتي فارشني: رياضية هندية وأول امرأة نباتية في العالم تتسلق قمم إيفرست ولوتسي وماكالو. وتُعرف بدورها القيادي في مجال الاستدامة والصحة النفسية وأسلوب الحياة النباتي.

وقال سعيد المعمري: "رغم أنني بلغت أعلى القمم في جميع القارات ووصلت إلى القطبين الشمالي والجنوبي، تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن كوكبنا في أمسّ الحاجة إلى الحماية. ومن خلال مبادرة Climb2Change، نحن لا نسعى إلى تنظيف المسارات الجبلية فحسب، بل نمهد الطريق أمام الأجيال القادمة كي تختبر نفس شعور الدهشة والإجلال أمام روعة الطبيعة الخلابة في هذه الأماكن. وذلك هو الإنجاز الحقيقي بالنسبة لي."

من جهتها، أضافت براكريتي فارشني: "بالنسبة لي، جبال الهيمالايا ليست مجرد وجهة، بل هي وطن أنتمي إليه، ودائماً ما كانت رحلتي ترتكز على تخطي التحديات من أجل صناعة التغيير الإيجابي. وتمثل مبادرة Climb2Change فرصة لحماية هذه المناظر الطبيعية الساحرة، التي تواجه مخاطر وضغوط بيئية متزايدة، بجانب تعزيز حوار أوسع حول الاستدامة بين الجيل الجديد من المغامرين والمتسلقين."

وبدعم من شركاء استراتيجيين مثل "هيلينج هيمالاياز" (Healing Himalayas) و"ريل إمباكت" (Real Impact)، تُولي مهمة المشرق أهمية خاصة للتعاون مع المنظمات المحلية بهدف إحداث تغيير بيئي مستدام وطويل الأمد.

وسيشارك فريق من موظفي المشرق مباشرةً في جهود التنظيف وأنشطة التفاعل المجتمعي، من خلال حضور جلسات تثقيفية حول مبادرات إعادة التدوير المحلية، والتواصل مع المجتمعات في منطقتي بارشيني وكاسول، لضمان وصول الأثر الإيجابي لما هو أبعد من جهود التنظيف.

وتندرج حملات تنظيف الجبال التي ينفذها المشرق في إطار مبادرة Climb2Change العالمية والاستراتيجية للبنك، والتي تجمع تحت مظلتها مختلف جهوده ومبادراته في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتهدف هذه الحملات إلى تحفيز الوعي البيئي، وتعزيز الحد من النفايات وإعادة التدوير، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال الجهود المحلية الفعّالة.

نبذة عن المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية لا يزال في الشرق الأوسط، حيث يقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان. وتم تصنيف المشرق العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance،

معنا، "تحدَّ اليوم"، وسنواصل دعمك ومساندتك في كلّ خطوة تخطوها.

-انتهى-

#بياناتشركات