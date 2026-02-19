دبي، الإمارات العربية المتحدة،: حققت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، إنجازاً بارزاً خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للموارد البشرية 2025، "CIPD". وحصدت جائزة أفضل برنامج صحة الموظفين، إلى جانب حصولها على إشادة خاصة في فئتي أفضل برنامج للابتكار الرقمي أو الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية والتدريب والتطوير المهني، وأفضل برنامج للتوطين، تقديراً لتميزها في مجال التوطين وتمكين الكفاءات المهنية الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي (بالإنابة)، في "دو"، إن "فوز (دو) بهذه الجوائز المرموقة يعكس مواصلة التزامنا الراسخ بالعمل ضمن منظومة تُعزز الابتكار، وتضع رفاهية الموظفين في صميم أولوياتها، بالإضافة إلى تمكّين الكفاءات المهنية الوطنية من قيادة المستقبل الرقمي. ويُسهم نهجنا في تطوير رأس المال البشري في تعزيز قدرات مواردنا البشرية وفرق العمل في (دو)، إلى جانب تعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للتطور التكنولوجي والتميز في مجال تنمية الكفاءات البشرية."

ويستند برنامج "دو" لصحة الموظفين إلى أكثر من عقد من الابتكار والمبادرات التطويرية، بدءاً من إطلاق مبادرة العيادة الطبية الداخلية، التي تعمل بدوام كامل داخل مقر الشركة، وتضم طبيباً مُقيماً وطاقماً تمريضياً متكاملاً لتقديم الخدمات الصحية للموظفين، وصولاً إلى تنظيم فعاليات وبرامج صحية على مدار العام تستهدف الموظفين وعائلاتهم. ويركّز البرنامج على إتاحة الرعاية الصحية الوقائية من خلال الفحوصات الصحية الدورية، وحملات التطعيم داخل مقار العمل، بما يدعم التدخل المبكر لتعزيز صحة الموظفين، ويُسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية. كما تواصل "دو" تعزيز التنوع وزيادة تمثيل الكفاءات المهنية الإماراتية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشمول من خلال مجلس شباب دو، الذي يدعم تمكين الشباب، والمشاركة مُتعددة الثقافات، وتنمية المهارات القيادية، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة 2031.

وخلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للموارد البشرية 2025، "CIPD"، نال برنامج التوطين في "دو" إشادة خاصة تقديراً لنهجه الاستباقي في تطوير القوى العاملة الوطنية. وقد صُمم البرنامج من قبل مواطنين إماراتيين خصيصاً للكفاءات الإماراتية، حيث يُوفّر مسارات تطوير مهني مُخصصة تتوافق مع التطلعات المهنية للأفراد ومتطلبات التحول الرقمي المتسارع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد البرنامج على نهج متكامل لدورة حياة الكفاءات المهنية الإماراتية، من خلال مبادرات رئيسية تشمل برامج (Future X)، و (Explore X)، و (Experience X)، بما يسهم في بناء قاعدة قوية ومُستدامة من الكفاءات الوطنية الداعمة للأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة أفضل برنامج للابتكار الرقمي أو الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية والتعلم والتطوير، حصلت "دو" على تقدير خاص عن مبادرة التحول الرقمي الشامل في الموارد البشرية، التي تهدف إلى إعداد قوة عاملة مرنة ومؤهلة للمستقبل. وشملت المبادرة تحديث وتكامل البنية التحتية للموارد البشرية، ورقمنة العمليات الأساسية، وتوظيف حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، من بينها المساعد الذكي للموارد البشرية "Ask Dana"، وأسهم هذا التحول الرقمي في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تفاعل الموظفين، وترسيخ دور الموارد البشرية كمحرك رئيسي للنجاح المؤسسي. ويعزز تقدير المعهد البريطاني العالي لتطوير الموارد البشرية "CIPD"، من مكانة "دو" كنموذج رائد يُحتذى به في استراتيجيات الموارد البشرية المُتكاملة التي تجمع بين تحقيق الأداء المؤسسي والأثر المجتمعي، وتدعم دور الشركة كمُحفّز رئيسي لتحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

