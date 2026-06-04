المنامة، البحرين – أعلنت مجموعة CFI المالية، الوسيط الرائد عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، اليوم عن حصول شركتها في مملكة البحرين، "سي أف آي المالية (البحرين) ش.م.ب مقفلة" (CFI البحرين)، على الموافقة الرسمية لتقديم خدمة تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية، في خطوة استراتيجية تمثّل توسعًا بارزًا في سلة المنتجات التي تقدمها الشركة داخل المملكة.

ويتيح هذا الإطلاق لعملاء الشركة في البحرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من أزواج العملات الرقمية مباشرةً عبر منصات التداول التابعة لـCFI، مما يمنحهم فرصة الاستثمار في أسواق الأصول الرقمية ضمن بيئة تداول آمنة، منظّمة، ومتكاملة.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "تواصل مملكة البحرين لعب دور محوري ضمن استراتيجيتنا الإقليمية، ويعكس هذا التطوّر تركيزنا المستمر على توسيع نطاق خدماتنا في الأسواق التي نعمل فيها على بناء حضور محلي قوي وراسخ. ومع تنامي اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يكمن دورنا في توفير هذا النوع من الاستثمار بطريقة واضحة، منظّمة، وتتماشى مع التطور المستدام للسوق على المدى الطويل."

ويدعم هذا الإطلاق آلية تسجيل سلسة وسريعة للعملاء عبر نظام المفتاح الإلكتروني (Ekey 2.0)، إلى جانب دعم فني مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال مركز الاتصال المحلي التابع لـ CFI. ومن مقرها في مرفأ البحرين المالي، تواصل CFI تعزيز أداء عملياتها المحلية مع تقديم تجربة تداول متسقة تحاكي المعايير العالمية للمجموعة.

من جانبه، قال ياسين السامرائي، الرئيس التنفيذي لشركة CFI البحرين: "فخورون بتقديم عقود الفروقات على العملات الرقمية في CFI البحرين، لنفتح بذلك آفاقًا جديدة وفرصًا واعدة للمتداولين الذين يتطلعون إلى استثمار ديناميكي في أسواق العملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهودنا المستمرة في تطوير سبل وصول عملائنا إلى الأسواق العالمية عبر حلول مبتكرة تركز على احتياجاتهم، وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة لهم."

ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للطلب المتنامي على الاستثمار في الأصول الرقمية في البحرين والمنطقة بشكل عام. ومع الحصول على هذه الموافقة، تعدُّ CFI من بين الأوائل من المزودين الذين يقدمون خدمة تداول عقود الفروقات على العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي ورقابي مرخص في البحرين.

تعمل مجموعة CFI ضمن عدة مناطق قضائية منظمة حول العالم، مع امتلاكها 15 ترخيصًا عالميًا، حيث تواصل التركيز على الحوكمة والشفافية وحماية العملاء في جميع أسواقها. ويعكس إدخال عقود الفروقات على العملات الرقمية في البحرين هذا النهج، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى فئات أصول متطورة ضمن إطار واضح ومنظّم.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

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