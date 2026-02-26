بيروت: أعلنت CFI، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم المالي في لبنان، عن توقيع شراكة أكاديمية مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) لإطلاق برنامج تدريبي عن التداول موجّه لطلاب الجامعة، يوفّر لهم خبرة عملية مباشرة في فهم الأسواق المالية وآليات عملها.

وتأتي هذه الشراكة استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعات، في ظل الاهتمام المتنامي بالتداول والاستثمار، وحرص المؤسستين على تزويد الشباب بمهارات تطبيقية تواكب متطلبات الأسواق العالمية. ويشمل البرنامج مجموعة من الدورات المتخصصة التي تُقدَّم على مدار كل فصل دراسي، وفق منهجية تجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي.

وفي هذا السياق، أكدت كاتيا خير، الرئيسة التنفيذية لشركة CFI في لبنان، أن: " التعليم المالي الحقيقي لا يقتصر على الجانب النظري، بل يقوم على تمكين الطلاب من خوض تجربة عملية تعكس واقع الأسواق. من خلال هذه الشراكة مع AUST، نسعى إلى تزويد الطلاب بالأدوات التحليلية ومهارات إدارة المخاطر التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة. نحن نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة في مرحلة مبكرة هو الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على قيادة مستقبله بثقة".

يغطي البرنامج محاور أساسية تشمل مبادئ الأسواق المالية، واستراتيجيات التداول، والتدريب العملي على منصات CFI، إضافة إلى تقنيات تحليل الأسواق وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر. وقد صُمّم ليشكّل إضافة نوعية إلى المسار الأكاديمي للطلاب، من خلال تحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية ملموسة، وتعزيز ثقافة التداول المسؤول.

ويمتد كل برنامج تدريبي على فترة أربعة أسابيع، بما يتماشى مع الجدول الأكاديمي للجامعة، ويُختتم بتنظيم مسابقة تداول عبر حسابات تجريبية مخصّصة للمشاركين، بهدف تعزيز روح التفاعل والمنافسة الإيجابية وترسيخ ترسيخ المهارات التطبيقية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور رياض صقر، رئيس الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، قائلاً: " يتمثل دور التعليم العالي في إعداد طلاب قادرين على الإبداع والمبادرة، لا الاكتفاء بالمعرفة النظرية. ومن خلال شراكتنا مع CFI، نتيح لطلابنا تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والتعرّف إلى التطبيقات العملية في مجالي التداول وأسواق المال، بما يعزّز جاهزيتهم ليكونوا فاعلين في بيئة اقتصادية عالمية دائمة التغير".

تعكس هذه المبادرات دور CFI الريادي في تعزيز الثقافة المالية في لبنان، من خلال أكاديمية CFI الرقمية، وورش العمل التعليمية الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى البرامج الجامعية المتخصصة، بما يسهم في إعداد جيل جديد يتمتع بالوعي المالي والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة في عالم الأسواق. كما تشكّل محطة متقدمة في مسار ترسيخ ثقافة الأسواق المالية وممارسات التداول المسؤول ضمن البيئة الجامعية، بما يعزز مكانة CFI كشريك فاعل في تطوير التعليم المالي المنظم والمتاح لشريحة أوسع من الشباب في لبنان.

نبذة عن مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت على مستوى العالم، بخبرة تتجاوز 25 عاماً. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، والقاهرة، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 السير لويس هاميلتون وأسطورة التنس ماريا شارابوفا كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

-انتهى-

