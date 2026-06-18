دبي، الإمارات العربية المتحدة - حلّت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، ضمن قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2026 في الإمارات والكويت والبحرين الصادرة عنGreat Place To Work® الشرق الأوسط، وجاءت ضمن أفضل 30 مؤسسة عبر ثلاث قوائم معتمدة، في إنجاز يعكس التزام المجموعة المستمر ببناء بيئة عمل تجمع فرقها حول العالم ضمن رؤية وقيم مشتركة.

ويأتي هذا التصنيف بعد حصول CFI على شهادة ®Great Place To Work للعام الثالث على التوالي عبر ثلاث قارات، شملت شركاتها في الإمارات والكويت ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وقبرص.

ويعتمد التقييم على آراء الموظفين التي تُجمع بسرية تامة حول تجربتهم في بيئة العمل، بما يشمل الثقة والابتكار والقيم المؤسسية والقيادة. كما يقيّم مدى نجاح الشركات في توفير بيئة عمل شاملة يشعر فيها الموظفون، على اختلاف أدوارهم وخلفياتهم، بالاندماج والدعم.

ومع أكثر من 650 موظفًا في أكثر من 15 بلدًا حول العالم، تواصل المجموعة الاستثمار في ترسيخ بيئة عمل تجمع فرقها وتدعم أهدافها طويلة الأمد. كما تحرص على توفير بيئة عمل تتيح للموظفين فرصًا للنمو والتعاون والمساهمة في مسيرة نجاحها المستمرة.

وقد علّق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:

"لطالما ارتبط نمو CFI بموظفينا. فما بنيناه معًا من ثقافة وقيم مشتركة يشكّل جزءًا أساسيًا ممّا تمثّله CFI اليوم وهو الأساس الذي تقوم عليه مسيرة الشركة ونموها. ويعكس هذا التصنيف في عدة دول جهود فرقنا والبيئة التي بنيناها معًا، حيث يدرك كل فرد أنّ لدوره أثرًا حقيقيًا في تشكيل مستقبل CFI."

وبدورها، صرّحت زارين بيج، مديرة الموارد البشرية في مجموعة CFI المالية:

"يمثل هذا التصنيف مصدر فخر لنا، لأنه يستند في جوهره إلى تجارب موظفينا وآرائهم. فبناء ثقافة عمل إيجابية لا يعتمد على المبادرات فقط، بل على الإصغاء إلى الموظفين وفهم احتياجاتهم ودعم تطورهم. كما يتطلب التزامًا مستمرًا بالتطوير والاستفادة من الملاحظات، بما يضمن أن تواصل CFI توفير بيئة عمل تمكّن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم."

وتعتمد ®Great Place To Work في تصنيف أفضل أماكن العمل على تقييم ممارسات بيئة العمل داخل الشركات وآراء الموظفين حول العوامل التي تسهم في بناء بيئة عمل متميزة للجميع. كما يشترط حصول الشركات على شهادة Great Place To Work® للتأهل لهذا التصنيف.

وتؤمن مجموعة CFI بأن الاستثمار في موظفيها هو استثمار في نجاح أعمالها وتجربة عملائها، وهو ما يشكل جوهر التزامها ببناء بيئة عمل قوية ومستدامة. وينعكس هذا النهج في معايير الخدمة والأداء والتميّز التي تعتمدها المجموعة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل دوري فيبا وصل وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

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