الرياض، المملكة العربية السعودية – وقعت هيوماين، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة ((PIF، اتفاقية إطار عمل مشترك مع center3، الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية في المنطقة، والتابعة لمجموعةstc . سيوفر هذا التعاون خدمات اتصال متطورة لهيوماين مما يدعم مساعيها لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

ستمكّن هذه الاتفاقية هيوماين من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لـcenter3، مما يوفّر اتصالًا آمنًا وعالي الكفاءة على الصعيدين المحلي والدولي، مُشكّلةً بذلك الأساس الرقمي الذي سيُسهم في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالإضافة إلى دعم منظومة هيوماين المتكاملة وتمكينها.

وصرّح طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ هيوماين، "تُعد خدمات الاتصال عنصرًا محوريًا في أي منظومة ذكاء اصطناعي رائدة. ومن خلال شراكتنا مع center3، ستضمن هيوماين توفير بنية تحتية آمنة وذات كفاءة وسعة عالية تمكنها من توسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المحلية وهو ما يُقرّبنا من تحقيق طموح المملكة العربية السعودية لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال".

ومن جانبه أضاف فهد الهاجري الرئيس التنفيذي لـ center3

"في center3 ، تتمثل مهمتنا في بناء مسارات رقمية تمكّن الابتكار. إنّ استثماراتنا الكبيرة في البنية التحتية الرقمية مكّنتنا من توفير أساس اتصال متين يُلبّي متطلبات منظومة ذكاء اصطناعي بهذا الحجم، ومن خلال تعاوننا مع هيوماين، نحن لا نُمكّن تقنيات رائدة فقط، بل نفتح آفاقًا جديدة للصناعات والمجتمعات في المملكة والمنطقة."

يسهم إطار العمل المشترك بين هيوماين و center3 في تعزيز رؤية هيوماين الشاملة للعمل على جميع مراحل خدمات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من البنية التحتية وخدمات الحوسبة السحابية، مرورًا بالبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى التطبيقات المتطورة.

يمثّل هذا التعاون خطوة نوعية في إنشاء البنية التحتية اللازمة للحوسبة من الجيل القادم، مدعومًا ببنية تحتية رقمية فائقة الأداء من شأنها أن تدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزّز القدرة التنافسية على الصعيد العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات